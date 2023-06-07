Как отношения мальчика с отцом влияют на деньги?

Если мужчина испытывает сложности с финансами, причина может скрываться в его детстве. Большую роль в этом вопросе играет персона отца. Сын бессознательно стремится походить на папу и перенимает его модель отношений к деньгам. А отец, в свою очередь, передает послания сыну о том, как обращаться с финансами.

Эта статья для мужчин: если у вас проблемы с деньгами; деньги достаются вам тяжело; разлетаются в первую неделю зарплаты; если вы то копите, то срываетесь и никак не можете выстроить свои финансы грамотно.

Отец - не всегда взрослый!

Отец для мальчика Пример. Сын пытается быть похожим на папу и считывает с него модель отношений к деньгам, даже если он стыдится или ненавидит отца.

Каждый человек имеет внутри разные субличности: Родитель, Взрослый и Ребенок.

Родитель — наставляет и учит жизни;

Взрослый — объективно оценивает ситуацию и решает проблемы;

Ребенок — закрывает детские потребности и реализует мечты.

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Отец передает послания сыну относительно денег из этих трех состояний, и послания часто очень противоречивые.

Отец-Родитель учит сына правильно относиться к деньгам: деньги любят счет, копеечка к копеечке, деньги нужно беречь, деньги даются тяжелым трудом, большие деньги можно только наворовать, нельзя никому показывать, сколько у тебя денег, иначе будут завидовать или отнимут.

деньги любят счет, копеечка к копеечке, деньги нужно беречь, деньги даются тяжелым трудом, большие деньги можно только наворовать, нельзя никому показывать, сколько у тебя денег, иначе будут завидовать или отнимут. Отец-Взрослый учит своим примером зарабатывать деньги — ходить вовремя на работу, мастерить, ремонтировать, рассказывает о сфере своей работы.

— ходить вовремя на работу, мастерить, ремонтировать, рассказывает о сфере своей работы. Отец-Ребенок транжирит, сливает деньги на дорогие покупки или накрывает слишком шикарный стол для гостей — такое поведение не вяжется с посланием Родителя, что деньги нужно беречь. Добавляет противоречия, если отец ругает детей за новые игрушки и ненужные покупки, но сам покупает себе дорогие игрушки.

Отец-Ребенок завидует сыну и обесценивает его успехи. Например, сын собрал смородину на даче, продал и заработал 100 рублей. Неуспешный отец обесценивает успехи сына из зависти, что тому достались деньги так легко.

Отец-Родитель мотивирует сына хорошо учиться, а Отец-Ребенок обесценивает его победу на Олимпиаде.

Выросший сын имеет очень много внутренних конфликтов на тему денег. С одной стороны, он уверен, что деньги нужно экономить, с другой стороны, он срывается на ненужные покупки, как и отец, и сам же себя ругает.

Как привести в порядок финансы?

Разберитесь со всеми посланиями отца, если хотите наладить отношения с деньгами:

выпишите, все чему вас учил отец и каждое его послание;

распишите, из какого эго-состояния они даны: какие навыки полезные, где просто стереотипы, например, что большие деньги можно только наворовать, а где отец показывал свои капризы, страх и зависть.

Проведите ревизию, сбросьте груз ненужных убеждений и начните строить новую стратегию отношения к деньгам.

Следующая статья о том, как отец влияет на отношения девочек к деньгам.опубликовано econet

Автор Светлая Ольга

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