Как отыскать своё счастье? Что говорит наука: 3 факта и 8 рекомендаций

Человек редко бывает абсолютно счастлив. Мы быстро привыкаем к хорошему и через время воспринимаем новое благо как норму. Какие шаги можно сделать навстречу своему счастью? Обрести гармонию и баланс помогут простые средства.

Мы постоянно гонимся за счастьем — мы все хотим, чтобы наше завтра было лучше, чем вчера и сегодня. Мы всегда хотим чего-то другого: другую погоду, получше работу, побольше квартиру и зарплату, чтобы нас ещё больше любили и уважали на работе… Но у жизни на всё свои планы, в т.ч. и на нас с вами. Именно поэтому нам никак не удаётся утолить свою «жажду прекрасного», даже если сегодня мы испили её «полной чашей».

Как найти своё счастье

Как найти своё счастье? Вот что об этом говорит наука

1. Сегодняшнее счастье завтра становится обыденной «нормой»

Психологи даже придумали название этому феномену — «гедоническая адаптация».

Мы, человеки, имеем парадоксально свойство крайне быстро привыкать к «хорошему» и именно поэтому мы вечно хотим намного большего.

Мы стараемся, пыхтим и потеем, бежим всё быстрее, прикладываем серьезные усилия… но, увы, счастье всё время ускользает из наших объятий. Заставляя нас каждый день мечтать о более лучшем «завтра».

2. Наши желания — двигатель технического процесса

У бесконечной гедонистической «беговой дорожки», по которой мы с вами так активно бежим, есть свои «плюсы».

В частности, именно наше «шило в одном месте» в виде неуёмного желания «иметь больше» побудило наших доисторических предков вылезти из пещеры и придумать каменный топор, их потомки изобрели колесо и парус, позже появились паровозы и электричество, а потом человек полетел в космос…

Проблемы возникают лишь тогда, когда мы нарушаем баланс и гармонию жизни, позволив лишнее своим ненасытным желаниям.

3. Счастье не в том, чтобы добраться до вершины горы

Счастье «прячется» в самом пути.

Счастье — в самом процессе нашего путешествия к пункту назначения.

Наверняка, вы в этом неоднократно убеждались сами: когда получили долгожданное повышение по службе, или когда вам резко повысили зарплату, или когда вы купили дом своей мечты.

Приподнятое настроение от получения столь когда-то желанного достаточно быстро и бесследно улетучивается…

Кстати, ещё в 1970-х годов исследователи получили крайне неожиданный для них результат:

Они измеряли уровень счастья у выигравших в лотерею и попавших в аварию. Так вот, когда у испытуемых прошли их первоначальные эмоции (радость от выигрыша и шок от аварии), то они вернулись к своему первоначальному уровню счастья. И даже столь кардинально разные «по окрасу» события не смогли оказать заметного влияния на их самоощущение счастья.

Повторю ещё раз: счастье не в том, чтобы забраться на вершину горы.

Счастье кроется в самом процессе восхождения, в нашем новом опыте и новых переживаниях.

8 научно обоснованных рекомендаций по "созданию" счастья своей жизни

1. Поменяйте распорядок дня (дольше спите, больше гуляйте, запишитесь в бассейн и т.п.).

2. Чаще улыбайтесь — даже, если вам совсем не хочется этого делать (улыбка провоцирует выработку эндорфинов).

3. Делайте добрые дела (помогая другим людям и делая их даже чуточку счастливее, вы делаете счастливее и самих себя).

4. Читайте книги (это своеобразный «побег» из обыденности жизни и мини-путешествие в другие миры).

5. Найдите работу по душе (опирайтесь в профессиональном развитии на свои сильные стороны и врожденные способности).

6. Примите свои недостатки (и не сравнивайте себя с другими людьми).

7. Благодарите жизнь за любые мелочи (заведите «Дневник благодарности» и каждый день записывайте туда любые «чудеса», произошедшие в вашей жизни).

8. Любите и будьте любимы (создавайте новые и поддерживайте старые отношения — не обязательно близкие, достаточно просто приятельских).опубликовано econet

Автор Евстегнеев Александр

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