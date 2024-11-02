Как перестать "бороться" с мамой и начать жить свою жизнь

Непростые взаимоотношения с матерью с годами превращаются в сплошную череду взаимных обвинений, обид, споров. Никто не считает нужным уступать и переделывать себя. А, может, нужно просто завершить этот марафон борьбы с собственной мамой?

Затяжная борьба, в которую превращаются иной раз отношения между матерью и её повзрослевшим ребёнком, отнимает много сил и не имеет победителя. Увы, такая борьба незаметно становится заменой полноценной собственной жизни и затягивается на годы. Годы обвинений, и несвободы, годы жизни с оглядкой на мамину критику. Когда-то начавшись на фоне неумения или неготовности матери любить, принимать и заботиться о своём ребёнке, борьба поддерживается теперь самими детьми. Именно в матери они видят главную причину своих жизненных неудач, и именно в ней продолжают искать то, что она не может им дать...

Бороться с мамой бесполезно

Сегодня я хочу поговорить о том, как помочь себе выйти из этой борьбы, а значит и принять ответственность за свою жизнь на себя. Для начала давайте разберёмся, не стала ли борьба с мамой, пусть даже "с самой токсичной на свете", со временем вам ..выгодна?

Но как может быть выгодна привычка постоянно конфликтовать или нервировать друг друга?

Как может быть выгодно чувство злости и одновременно бессилия, охватывающее после каждой попытки поговорить?

А чувство вины, заставляющее звонить хотя бы по праздникам человеку, с которым связаны одни только негативные воспоминания?

Например, вот так:

борьба с мамой (включая внутренний диалог) помогает чувствовать свою правоту и хотя бы на некоторое время ощутить на контрасте с мамой свою "хорошесть".

состояние борьбы напоминает вам о том, что мама неправа и виновата, поэтому вы не просто так вовлечены в противостояние с нею. Это приносит временное облегчение, поскольку далее на смену боевому запалу приходит мучительное чувство вины

состояние борьбы дает иллюзию того, что вы "не смирились" и "сопротивляетесь, как можете". Это помогает воспринимать себя в более выгодном и даже благородном свете и поддерживает самооценку (которую волей-неволей годами атакует мама)

иногда состояние борьбы с мамой - единственная борьба, которую вы способны выдерживать продолжительное время. Возможно, что в общении с другими людьми конфронтация для вас мучительна (и вы даже готовы поступиться своими интересами, лишь бы не обострять конфликт)

пока вы в борьбе, вам некогда быть счастливой и всегда есть кого винить в своих несчастьях (аже психологи в один голос утверждают, что пока человек не разберётся в отношениях с матерью, кардинальных перемен ждать не стоит)

привычка находиться в состоянии борьбы помогает не осваивать альтернативные сценарии поведения. Они труднее, новее, неизвестнее и не понятно, куда приведут, к чему готовиться...И хотя маму не изменить, вы хотя бы знаете, чего от неё ожидать, поэтому и вы - всегда готовы.

Как думаете, имеет ли к вам отношение что-то из вышеперечисленного? Если да, то вы знаете, что осложняет вам дорогу к жизни и направляет по ложному следу.

Чтобы взять курс на собственную жизнь, возможно, вам потребуются совсем другие правила и принципы. Вот некоторые из них:

1. Неважно, сколько вам лет - мама может хотеть влиять на вас, быть недовольной, критиковать. Однако ответственность за вас она не несёт.

2. Мама может иметь своё любое мнение, выражать его или держать при себе. Откажитесь от попыток переубедить её или услышать слова одобрения. Вместо этого начните обращать внимание на ситуации, в которых другие люди искренне говорят вам о ваших достоинствах, благодарят и ценят ваш вклад. Цените и вы их поддержку.

Спрашивайте у себя - правы ли вы в интересующем вас вопросе? Довольны ли собой? Получилось ли у вас?

И учитесь себя хвалить, поддерживать, независимо от ответов. Если вы спросите, какое отношение к этому имеет мама, я отвечу: сейчас уже никакого. Возьмите задачу заботы о себе - на себя.

3. Откажитесь от идеи налаживания диалога с мамой, если этот диалог токсичен и болезненен. Если прекратить общение вы не хотите или не можете, отдавайте себе отчет в целях этого общения. Поддерживайте, но не ищите поддержки, проявляйте заботу, но не ждите благодарности. К известному принципу "делай добро и бросай его в воду" я бы добавила, что добро - ваш и только ваш выбор.

4. Вы можете думать, что если бы не мать, вы могли бы стать счастливее... Но в любой истории даже самый отрицательный герой обладает особенными силами и способностями. Нет ли и у вашей мамы какой-то суперсилы или умения, качества, которые бы не раз выручали её в жизни, ценились бы в ней другими людьми?

Находчивость, умение нравиться мужчинам, способность слушать истории ваших друзей - все что угодно! Попробуйте обнаружить и в себе что-то похожее. Сначала вам не захочется иметь ничего общего с мамой, но если вы продолжите поиски, то увидите - сходство в силе может стать вашим неожиданным ресурсом.

5. Привычка жить свою жизнь нуждается в картине этой жизни. Какой она вам рисуется? Чем эта картина отличается от того, что есть сейчас? Чем вы сами хотите отличаться от той/того, кем ощущаете себя сегодня? Рисуя альтернативную картину своей жизни, помните, что вы - ее главное действующее лицо. Сравните "Я хочу, чтобы мать мне не мешала и дала жить спокойно" и "Я свободный человек, принимающий самостоятельные решения".

6. Учитесь не отстаивать свои границы, а обозначать их. Словами. Сначала - для самой/самого себя. Почаще напоминайте себе, кто вы, что хотите и почему вы имеете полное право к этому стремиться.

7. Мы считаем обычным делом ежедневно напомнить себе о чем-то и без того привычном: ставим будильник, чтобы проснуться вовремя, заносим в органайзер встречи, пишем список покупок и дел.

Но редко кто "ставит себе напоминалку" о том, чтобы вести себя в соответствии с новым представлением о своей жизни. Сегодня. Завтра. Послезавтра...

Новые привычки формируются медленно и требуют последовательной и целенаправленной работы. Привычка жить свою жизнь не исключение. Найдите подходящие слова и занесите их в свой календарь прямо сейчас.опубликовано econet

Автор Ирина Обудовская

фото Studio Marie Cecile Thijs

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