Как перестать обесценивать себя

Обесценивая себя, вы незаметно наносите вред своему "Я". Поэтому важно как можно быстрее избавиться от подобной привычки. Это можно сделать, поработав над собой. Предлагаем 4 простых шага, которые позволят перестать себя обесценивать.

Обесценивание делает нас несчастными. Оно не позволяет нам двигаться к счастью и достигать своих целей. Как избавиться от стремления постоянно обесценивать себя?

Как понять, что вы себя обесцениваете? И что потом делать?

Давайте разберемся, как понять, что вы себя обесцениваете

Принижаете свои чувства

"Я принимаю все близко к сердцу"

Все чувства возникают не просто так и они нормальные. Принижать и обесценивать их - насилие над собой.

Сомневаетесь в себе и своей памяти

"Я хочу это сделать, но не могу. Наверное, это глупая идея"

" Мне кажется, что я отправил это письмо. Но я не уверен"

Частые сомнения могут говорить о самообесценивании. Да, наша память не идеальна и мы можем действительно ошибаться. Но если вы здоровы и вам не диагностирована потеря памяти, доверяйте тому, что помните.

И не позволяйте никому, в том числе и себе, говорить обратное.

Убеждаете себя, что все не так уж плохо

"Все не так уж плохо. Могло быть и хуже"

Позитивно мыслить - это отличный навык, но все должно быть в меру. Отрицание и игнорирование действительно грустных вещей лишает возможности понять себя и правильно принять решение.

Всегда найдете способ обвинить себя

"Наверное я делаю что-то неправильно, раз эта ситуация произошла именно со мной"

Постоянно ищете подтверждения того, что вы являетесь причиной всех бед?

Есть вещи к которым вы имеете прямое отношение и влияете на них, но не стоит забывать, что очень многое находится вне нашего контроля и происходит не по нашей вине.

Как остановить это?

Самообесценивание лишает способности стремиться к счастью и достигать цели.

1. Признать это

Сначала признайте, что обесцениваете себя, только не начинайте обвинять себя за это.

2. Понять происхождение

Может быть, это из детства и так вас воспитали родители. Возможно, есть проблемы с тревогой и это ваш защитный механизм.

Понимая откуда "растут ноги" вы сможете лучше работать с обесценивающими мыслями.

3. Понять свои чувства

Признайте, что все ваши чувства имеют право на существование. Можете повторять себе " Если это важно для меня, значит это имеет ценность."

4. Напоминать себе эти утверждения

Все мои эмоции нормальны и я имею право их чувствовать.

Я знаю, что под моим контролем, а что нет.

Я имею право стремиться к своему счастью.опубликовано econet

Автор Жукова Валентина

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