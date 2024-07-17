Как перестать обесценивать себя

Обесценивая себя, вы незаметно наносите вред своему "Я". Поэтому важно как можно быстрее избавиться от подобной привычки. Это можно сделать, поработав над собой. Предлагаем 4 простых шага, которые позволят перестать себя обесценивать.
Обесценивание делает нас несчастными. Оно не позволяет нам двигаться к счастью и достигать своих целей. Как избавиться от стремления постоянно обесценивать себя?
"Я принимаю все близко к сердцу"
Все чувства возникают не просто так и они нормальные. Принижать и обесценивать их - насилие над собой.
"Я хочу это сделать, но не могу. Наверное, это глупая идея"
" Мне кажется, что я отправил это письмо. Но я не уверен"
Частые сомнения могут говорить о самообесценивании. Да, наша память не идеальна и мы можем действительно ошибаться. Но если вы здоровы и вам не диагностирована потеря памяти, доверяйте тому, что помните.
И не позволяйте никому, в том числе и себе, говорить обратное.
"Все не так уж плохо. Могло быть и хуже"
Позитивно мыслить - это отличный навык, но все должно быть в меру. Отрицание и игнорирование действительно грустных вещей лишает возможности понять себя и правильно принять решение.
"Наверное я делаю что-то неправильно, раз эта ситуация произошла именно со мной"
Постоянно ищете подтверждения того, что вы являетесь причиной всех бед?
Есть вещи к которым вы имеете прямое отношение и влияете на них, но не стоит забывать, что очень многое находится вне нашего контроля и происходит не по нашей вине.
Самообесценивание лишает способности стремиться к счастью и достигать цели.
Сначала признайте, что обесцениваете себя, только не начинайте обвинять себя за это.
Может быть, это из детства и так вас воспитали родители. Возможно, есть проблемы с тревогой и это ваш защитный механизм.
Понимая откуда "растут ноги" вы сможете лучше работать с обесценивающими мыслями.
Признайте, что все ваши чувства имеют право на существование. Можете повторять себе " Если это важно для меня, значит это имеет ценность."
Все мои эмоции нормальны и я имею право их чувствовать.
Я знаю, что под моим контролем, а что нет.
Я имею право стремиться к своему счастью.опубликовано econet
Автор Жукова Валентина
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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