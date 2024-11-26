Как перестать переедать и заедать эмоции

Замечали ли вы, что, находясь в состоянии волнения, ожидания чего-либо, волнуясь или просто скучая, начинаете не в меру есть? Причем, не задумываясь о пользе и объемах поглощаемой пищи. Это состояние называется эмоциональным перееданием. Как победить вредную привычку?

Эмоциональное переедание обычно выступает следствием стресса, тревоги, страхов, грусти. Бывает, человек ест с целью подавить отрицательные эмоции и ощущает бессилие против желания съесть что-то. Бывает, переедание вызывают серьезное жизненное событие или будничные проблемы. Эмоциональное переедание вредит физическому здоровью (чревато набором лишних килограммов) и психическому, так как провоцирует нарушения пищевого поведения.

Про эмоциональное переедание

Прекратить эмоциональное переедание можно, скорректировав собственные привычки в питании, практиковать физическую активность, проконсультироваться с психологом/психотерапевтом.

Метод 1 из 3: Выявляем причины эмоционального переедания

1. Необходимо научиться дифференцировать физиологический голод и эмоциональный. Важно разобраться, когда вы реально голодны, а когда чувствуете эмоциональный голод. Последний возникает неожиданно и сильно беспокоит. В подобные минуты человек думает исключительно о еде и об удовлетворении этого желания. Указанное ощущение разнится с физиологическим голодом, который дает о себе знать постепенно.

Когда человек ощущает эмоциональный голод, скорее всего, ему хочется определенных продуктов: жирного, углеводов, сладкого. После эпизода эмоционального переедания у вас может отсутствовать ощущение насыщения. Возникает попытка съесть еще что-то, далее появляется чувство дискомфорта. После еды вы можете жалеть о том, что сделали, даже винить себя. Это все признаки, что человек ест по эмоциональным причинам, а не по причине голода.

2. Видеть разницу между компульсивным и эмоциональным перееданием. Хотя в обоих случаях играют роль эмоции, компульсивное переедание представляет собой поглощение неадекватно больших порций еды за короткое время. Лица, которые страдают компульсивным перееданием, чувствуют, что в силах держать свое поведение под контролем, и едят даже в состоянии сытости.

Обычно лица, склонные к компульсивному перееданию, страдают избыточным весом/ожирением, хотя не всегда. Они делают попытки практиковать диеты и худеть, но им трудно поддерживать нормальний вес по причине указанного расстройства.

3. Научиться распознавать вероятные причины переедания и триггеры. Остановить эмоциональное переедание, возможно, в первую очередь выяснив, что его провоцирует. Понимая причины собственного неправильного пищевого поведения, можно держать под контролем привычки и прекратить есть на эмоциях.

Обычно эмоциональное переедание провоцируют такие факторы:

Стресс. Стрессовое состояние активирует скачок гормона кортизола и сбои в гормональном фоне.

Сильные эмоции и негативно окрашенные мысли. Если вы чувствуете злость, страх, тревогу, ненависть, это может вызвать эмоциональное переедание. Человек ест, стремясь заглушить указанные эмоции.

Скука. Отсутствие занятий толкает человека к эмоциональному перееданию, тем более, если он ощущает, что не реализовался.

Пищевые привычки детства. Определенная еда из детства может вызывать ассоциации с чем-то отрицательным или есть привычка видеть в еде вознаграждение. Так случается, когда родители, например, покупали мороженое/шоколад за хорошее поведение.

4. Завести дневник питания. Самостоятельный мониторинг питания (или пищевой дневник) является эффективным способом оценки пищевого поведения, если вы имеете склонность к перееданию.

Сведения из пищевого дневника дают ответы на вопросы: что именно ест человек в минуты переедания, когда именно имеет место переедание (в вечернее время после работы или исключительно по выходным), что может вызвать указанное поведение и какие именно обстоятельства ему сопутствуют (состояние тоски, одиночества, тревоги и проч.).

Правила ведения дневника: записи вносятся каждый день, вы должны всегда иметь его под рукой/применять для пометок гаджеты. Записи следует вести длительный период, минимум месяц. Рекомендованные графы: число; время трапезы, меню, обстановка и место еды, эмоции.

Результаты самомониторинга:

1. ослабление эмоциональной нагрузки еды (она уже не рассматривается как награда/метод снятия напряжения);

2. акцент на сигналы организма (понимание, какой именно пищи хочется в данный момент;

3. воспитание навыка дифференцирования эмоционального голода от физиологического, поиск альтернатив;

4. уменьшение порций калорийной пищи, ориентация на ощущение насыщения;

5. возможность не доедать порцию, обращать внимание на влияние определенных продуктов из типичного рациона на ваш организм, не употреблять еду автоматически.

При расстройстве пищевого поведения в дневник вводится дополнительная графа, куда заносится информация о компенсаторном поведении (провокация рвоты, употребление слабительных, мочегонных средств). Важной является информация о воздействиях на решение съесть лишнее, триггерах, и прочих факторах.

5. Обсудить с близкими свои проблемы с едой. Так бывает проще понять свои привычки. Важно положиться на поддержку близких людей, которые помогут вам изменить поведение. Если у ваших друзей и родных не наблюдаются вредные привычки в еде, вам будет полезно принимать пищу в их компании.

6. Проконсультироваться с психологом/психотерапевтом. Специалист дать ценные рекомендации касательно питания. Вдвоем с психотерапевтом вы поработаете над триггерами своего эмоционального переедания.

Метод 2 из 3: Корректируем пищевые привычки

1. Необходимо формировать список покупок до похода в супермаркет. Следует выбирать 4–5 полезных для здоровья блюд на 7 дней, акцентировать внимание на ингредиентах. Важно приобретать больше фруктов, овощей, продуктов, содержащих нежирный белок и молокопродукты. Покупать следует исключительно то, что отражено в вашем списке.

2. Планировать приемы пищи на 7 дней (и перекусы – тоже). Следует составить меню (хотя бы примерное) на 7 дней и придерживаться его на практике. Ваш рацион должен быть разнообразным и заключать пользу для организма. Не отказывайтесь категорически от любимой еды. Просто отыщите более полезный способ приготовления: жареное, к примеру, можно заменить запеченным. Не следует пропускать приемы пищи, ведь это провоцирует чувство голода. Оптимально есть трижды в день в постоянное время.

3. Протестировать чувство голода посредством брокколи. Чтобы выяснить, реально ли вы голодны, задайте себе вопрос, съели бы вы капусту брокколи, если бы вам предложили. Если ваш ответ «да» - вы, скорее всего, действительно голодны. В противном случае дает о себе знать голод эмоциональный.

4. Заменить вредную еду полезной. Следует приобретать орехи без добавок, чипсы заменить несоленым попкорном. Фрукты и овощи можно сдабривать нежирным соусом. Таким образом можно перебить голод с пользой для здоровья. Удалите из дома всю вредную пищу: чипсы, печенье, конфеты, полуфабрикаты, различные переработанные продукты.

5. Готовить продукты, которые помогают в борьбе со стрессовыми состояниями. Альтернатива вредной еде - травяные чаи, фрукты. Когда триггером эмоционального переедания выступает именно стресс, следует останавливать свое внимание на продуктах, которые дают возможность расслабиться. Полезно ввести в свой пищевой протокол продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты (красную рыбу, печень трески). Указанные кислоты помогут в борьбе с депрессивными состояниями и тревогами.

Метод 3 из 3: Полезные занятия каждый день

1. Практиковать прогулки/пробежки. Подобного рода физическая активность поможет победить стресс. Станет проще контролировать вероятное эмоциональное переедание, так как силы станут уходить на сжигание калорий и на рост показателя эндорфинов.

2. Йога. Стресс является ключевым фактором, вызывающим эмоциональное переедание. Если начать заниматься релаксирующей практикой (йогой/тайцзи), вы априори удалите из своей жизни раздражающие моменты, станете спокойнее, радостнее. И не станете каждый раз хлопать дверью холодильника.

3. Посещать психолога/ психотерапевта еженедельно. Поддержка специалиста даст возможность ощущать в безопасности и акцентировать внимание на позитивных результатах и успехах в борьбе с неправильным пищевым поведением.опубликовано econet

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