Как перестать реагировать на обидные слова

Обидная критика может ожидать повсюду, и обычно случается тогда, когда к ней совершенно не готовы. Критику в той или иной степени можно услышать и за праздничным столом, и на работе, в очереди и общественном транспорте. Как выстроить защиту и перестать обращать внимания на то, что вызывает обиду?

«Уколы могут быть тонкими, когда вроде бы и повода обижаться нет, а могут быть такими, что немеет язык и на глаза наворачиваются слезы. Иногда они сражают своей бесчувственностью, например, когда близкий человек признается, что его бросили, а в ответ слышит: «Не выдержал, бедный». Люди считают, что в своей семье они спасены от злого мира, но чаще родственники, пользуясь близостью, говорят такие вещи, какие никогда бы не сказали посторонним. И прикрываются при этом, любовью и заботой.

Например, когда говорят детям об их телесных недостатках, которые самостоятельно не исправить или очень тяжело изменить. Критические замечания все равно не помогут сделать ноги длиннее, нос тоньше, а глаза больше. Часто оскорбления скрываются под «конструктивной критикой», хотя и ничего общего с ней не имеют. Иногда они сопровождаются фразами, такими как «я ведь могу быть с тобой честной» или «я хочу как лучше для тебя».

В попытках защититься, вам постоянно приходится защищаться от ударов, и самим наносить их – это бесконечный круг. Но есть способы отражения обидчиков, без того, чтобы утратить чувство собственного достоинства и уважения к себе. Если вы стали объектом обидных высказываний, то воспользуйтесь данными советами.

Как правильно реагировать на оскорбления: 7 советов

1. Пытаемся понять

В подавляющем большинстве случаев, те, кто критикует, сами испытывают чувство сильной обиды. Но их обидчики далеко или они не могут им достойно ответить, поэтому они и срываются на окружающих. Обидные слова не всегда предназначаются именно вам. Если вы спросите о том, что и в самом деле их беспокоит, то будете удивлены откровениями. Постарайтесь взглянуть на ситуации с другой точки зрения и если это возможно, то выясните причину. Если вы попытаетесь понять тех, кто сказать обидные для вас слова, то обиды может вообще не быть или перенесете ее намного легче.

2. Анализируйте смысл слов

Многие специалисты психологи предлагают раскладывать оскорбительные высказывания на несколько частей и постараться отключить эмоции. На высказанные упреки следует ответить, не пытаясь играть роль жертвы. Например, если вам сказали, что «если бы ты по-настоящему любила, то смогла бы похудеть», то нужно сместить фокус вопроса – «и как долго ты чувствуешь себя нелюбимым»?

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3. Лицом к лицу

Сложно отражать оскорбительные слова. В некоторых случаях помогут прямые высказывания. Негативные эмоции можно потушить, если взглянуть обидчику в глаза и просто спросить «ты специально хочешь меня обидеть?» или «ты осознаешь, как воспринимаются твои высказывания?» Либо предложить человеку объяснить смысл своих высказываний «уточните, что вы имели в виду» или « я правильно понимаю, что вы…» В подавляющем большинстве случаев, таким критикам становится стыдно разъяснять свои завуалированные оскорбления и собственную неприглядную роль, и они ретируются.

4. Помогает юмор

Смех обезоруживает и иногда, лучше всего беззаботно рассмеяться или «сострить» на замечание. Остроумные ответы помогут перевести критику в шутку и вывести вас из-под града обидных слов. А в некоторых случаях, даже сделать обидчика объектом всеобщего смеха. В любом случае, не получая желанных эмоций, он оставит вас в покое.

5. Согласие как оружие

Многие имеют привычку критиковать близких людей в присутствии посторонних. Одна женщина отучила мужа от такой привычки – она стала носить с собой небольшое полотенце, и когда слышала обидные слова, то соглашалась с ними и прикрывала свою голову полотенцем, как бы в знак позора. Согласие обезоруживало, а за полотенце ему становилось стыдно перед окружающими. Он очень быстро отучился от неприятной привычки.

6. Пропустите мимо ушей

Умение не принимать все сказанное «близко к сердцу», является одной из важнейших способностей, помогающих жить в обществе. Если можете простить, то сразу прощайте и забывайте. Если готовности простить нет, то вы можете зевнуть и отвернуться, как будто вам неинтересен и сам человек, и этот разговор. Тогда уже будет обидно критику – ведь его сочли скучным и не достойным внимания.

7. Правило 10%

Никому не удастся абсолютно оградить себя от критических замечаний. Сделайте допущение, что человек действительно не хотел вас обижать, просто так неудачно высказался. Конечно, защита необходима, но иногда стоит применить правило десяти процентов:

в 10% - за эту вещь вы и в самом деле переплатили, так как можно было бы найти намного дешевле;

в 10% - то, что вы дали кому-то, и в самом деле при возврате окажется с повреждением;

в 10% - одолженные деньги либо не вернут, либо будут возвращать долго, неохотно и по малу;

в 10% - даже самый лучший друг может что-то «ляпнуть не подумав».

Постарайтесь меньше обращать внимания на критику окружающих, это поможет сделать свою жизнь гораздо лучше. опубликовано econet

Фото ©Julia Hetta

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