Как перестать срываться на ребенка

Чем больше вы кричите на своего ребенка, тем хуже он ведет себя. Привыкнув к вашим "децибелам", сын (или дочь) уже не реагирует на спокойный тон и воспринимает лишь окрики. Как вернуть в семью мир и покой? И можно ли сделать так, чтобы ребенок слушался беспрекословно? Вот полезные советы для родителей.

Многие родители думают, что громкость голоса помогает достучаться до непослушного ребенка. Если дети привыкли, что к ним обращаются исключительно на повышенных тонах, спокойный голос матери они уже просто перестают воспринимать. Все мы живые люди со своими срывами, усталостью и раздражением. Родители – не исключение. Но из-за нашего крика дети ведут себя только хуже.

Почему не следует кричать на ребенка

Если ваше общение с ребенком включает постоянные окрики и одергивания вроде «Я тебе что сказал/а!», «Быстро сделай это!», ничего, кроме запугивания, оно не вызывает. У ребенка закладываются бессознательные страхи, он может стать нервным и плохо слушается.

Вполне допустим окрик как предупреждение, но крик как инструмент давления – нет. Ребенок в возрасте до семи лет не в состоянии переживать одновременно две эмоции. Даже если мать кричит на него, он все равно ее любит. Но будет иметь место дисгармония любви. Ребенок станет считать, что любить (тревожиться о ком-то, заботиться) — это значит кричать, и в будущем в своей семье будет поступать точно так же. Есть странный парадокс – мы повышаем голос исключительно на тех, кому доверяем, и одновременно утрачиваем доверие тех, на кого кричим.

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Систематический крик отца или матери приводит к тому, что ребенок станет прятать свои эмоции. Лучше будет, если он выразит негативные переживания (бросит игрушку) – объясните, что это за эмоции, проговорите их, у него есть право пережить гнев, обиду. И справиться с ними. Крик может быть оправдан в одном случае – когда имеется опасность для жизни. Ребенок побежал к проезжей части, и вы закричали, чтобы он немедленно остановился (повернул назад).

Как разговаривать с ребенком, не доводя дело до крика

Следует опуститься на его уровень – присесть на корточки, посадить на колени, взять ребенка за руки ребенка в свои, установить зрительный контакт. Скажите, что любите его. Малышу необходима уверенность в том, что родители его примут, даже если он сделал что-то недозволенное, нашалил. Ребенок должен совершать ошибки и извлекать из них полезный опыт.

Если вы видите, что ребенок быстро реагирует исключительно на крик, задумайтесь, возможно, он испытывает дефицит любви? Как часто вы беседуете на различные темы, гуляете, держась за руки, читаете вместе? Не позволяйте ему чувствовать свое одиночество. Тем более, когда вы рядом.

Стратегия поведения, если вы все-таки не совладали с собой и накричали

Объясните, что у вас был невероятно сложный день, вы устали, плохо себя чувствуете, поэтому не смогли удержать себя в руках. Попросите извинения, если есть такая необходимость. Объясните, что, например, «Твое поведение/ поступок (НЕ сам ты)» меня огорчило и рассердило». Не следует критиковать личность ребенка, в противном случае у в перспективе сформируется комплекс неполноценности.

Теперь следует наладить отношения: «То, как ты сделал - плохо, но мне не следовало кричать».

Что делать, чтобы не кричать

Первым делом следует договориться с ребенком, чтобы он подавал вам сигнал, когда вы начинаете повышать голос. Он вполне может сказать: «Мама/Папа, не надо на меня кричать.

Далее нужно установите непреложные правила: «Придя домой, следует сразу вымыть руки», «В 21.00 ты отправляешься в постель». Правила относятся, в первую очередь, к здоровью/безопасности и границам. Они необходимы, чтобы ребенок социализировался и знал, как себя вести в конкретных ситуациях. Если правила нарушаются – за ними следует 2 предупреждения. Когда нет реакции на 2-е предупреждение, допустимо наказание (лишение гаджета на определенный срок, лакомств и прочих удовольствий).

Если вам никак не удается перестать кричать на ребенка, попросите родных или друзей сделать видеозапись, на которой вы чрезмерно повышаете голос. После просмотра записи вы, скорее всего, перестанете орать на ребенка, даже если он далеко не ангел.

Чем реже вы станете кричать, тем послушнее будет сын или дочь. Благоприятные изменения в детском поведении заметны уже через 10 дней.

Вот еще 4 метода перестать кричать на ребенка

1.Наиболее действенное воспитание - личный пример. Лучший способ научить ребенка дисциплине - транслировать самоконтроль, навыки управления собственными эмоциями и действиями.

2. Не следует расходовать энергию, демонстрируя собственную власть. Ребенок должен быть вашим союзником, а не соперником.

3. Постарайтесь понять своего сына (дочь). Вспомните, каково это - быть школьником, учеником, подростком. Чтобы понять, что на самом деле происходит с детьми, - не читать нотации, а выслушивать.

4. Не забывайте о сочувствии, эмпатии. Родители, обладающие этими качествами, находят «ключик» к общению со своими отпрысками. Они помогают детям подыскивать слова для идентификации своих эмоций. Если им некомфортно, грустно и проч., следует проявить понимание и душевную теплоту. Ведь вы – самый близкий и родной для своего ребенка человек. И он ждет от вас любви, поддержки и понимания.опубликовано econet

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