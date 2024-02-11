Как перестать все усложнять

«Если бы вам удалось надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, - вы бы неделю не смогли сидеть». Многие тратят свою жизнь на бесплодные сожаления, хандру и усложняя все, что только возможно. Но выход есть даже из самых тупиковых обстоятельств. Как научиться управлять своей жизнью и научиться принимать правильные решения?

Учимся управлять своей жизнью

Позитивная установка – неприятные вещи могут случиться в любой момент, но это не означает, что нужно опускать руки и накручивать себя. Разрешите себе немного любопытства и детской непосредственности. Воспринимайте проблемы как жизненный урок и наберитесь смелости принять ситуацию.

Определите приоритеты – продумайте, что является важным именно для вас (а не для родителей или значимого человека). Чего вы хотите на самом деле, например: заняться карьерой или родить пятерых детей, путешествовать или накопить сбережения? Правильная расстановка приоритетов не позволит когда-нибудь ощутить, что вы жили, пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.

Маленькие победы тоже важны – жизнь не состоит только из крупных свершений. Даже повседневные небольшие радости и помогают ощущать радость и удовлетворение от своей жизни.

Начните с генеральной уборки – если жизнь зашла в тупик, и вы не можете в ней разобраться, избавьтесь от старого и ненужного хлама. Освободите жизненное пространство и дайте место для поступления новых мыслей и энергии.

Пропускайте мимо то, что вам не подходит – люди разные, у каждого свой ритм жизни, приоритеты, ценности и задачи. Не каждому нужно жить в столице, стать звездой, руководителем предприятия или уехать на Бали. Не подстраивайтесь под чужие стереотипы.

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Не драматизируйте – перестаньте ныть и просто дайте себе разрешение радоваться каждому дню. Не нужно помогать тем, кто вас об этом не просит, решать чужие проблемы и впадать в панику. Просто расслабьтесь и доверьтесь интуиции.

Живите проще – не раздражайте свою судьбу, находя себе дополнительные проблемы. Учитесь ценить то, что уже имеете сейчас, смотрите на все с позитивной точки зрения. Не пытайтесь стать героем или «тащить все на себе». Чтобы быть счастливым, причина не нужна.опубликовано econet

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