Как пережить переходный возраст ребенка: Подросток. Инструкция по применению

Подросток должен на своих плечах вынести все тяготы переходного возраста. А мать и отец могут помочь ему в этом, подключив все свое терпение и мудрость. В сложный период взросления серьезная поддержка требуется как подростку, так и его родителям.

Собрала воедино свои знания, которыми делюсь на консультациях с родителями подростков. С радостью отдаю свой багаж вам. Пользуйтесь во благо! — психолог Екатерина Сиванова рассказывает, как пережить подростковый возраст у своего ребенка.

Что делать, когда «сил уже нет, мой родной ребёнок неузнаваем»?

1. Да, это ваш ребёнок. Его не подменили. Он был таким с момента рождения.

2. Все испытания подросткового возраста — повод для радости родителей. Просто потому, что всё надо делать вовремя. Чем круче человек проходит кризис, положенный по возрасту, тем продуктивней и, в какой — то мере, легче будет следующий (всего в жизни человека бывает (обычно) 8-9 возрастных кризисов).

3. Источник нескончаемого терпения в общении с ребёнком-подростком в ответе на вопрос: «А что делала/делал я в этом возрасте?». Как только на этот вопрос внутри вас возникает ответ: «Я был нормальным ребёнком и у моих родителей со мной не возникало никаких проблем»,- улыбайтесь! Ваш «подростковый» кризис догнал вас в то же время, что и вашего «малыша», и вот-вот всё начнётся. Только называться это будет «Кризис среднего возраста».

4. Ищите ответы на вопросы о поведении вашего чада у своего отражения в зеркале.

5. Подросток — временное состояние. «Этот» возраст однажды закончится, проблемы уйдут. Начнутся другие, но эти уйдут точно.

6. Всё то время, пока вы будете родителем подростка, вы будете говорить так много, что узнаете как это, когда болит язык. Но здесь нет других вариантов. Говорить, говорить, говорить. Важно (!) понимать разницу между «выносить мозг» и «говорить».

7. Да, вам надо взвешивать каждое своё слово и делать каждый шаг исходя из того, что вы на минном поле. Других вариантов не существует. Но доверие, которое возникнет между вами и подростком в этот сложный период, не исчезнет никогда, а предательство может навсегда вас лишить возможности общаться друг с другом.

8. Большими помощниками для родителей подростка могут стать бабушки и дедушки подростка. Просто потому что наши родители уже пережили подростковый кризис у своих детей и хорошо знают, что «и это проходит».

Здесь важна ремарка: этот пункт работает при условии, что в семье нет внутреннего межпоколенного конфликта и все участники процесса воспитания «смотрят в одну сторону».

9. Общение с очень разными и очень странными сверстниками подростку нужно для того, чтобы всё попробовать и примерить на себя все из возможных ролей в обществе.

10. Формируйте круг общения подростка. Изучайте вместе информацию о курсах - кружках - лагерях - проектах. Важно (!) предварительно изучить вопрос самостоятельно и быть готовым предлагать и предлагать новое, а так же вместе с сыном или дочкой ходить на встречи (если, конечно, сын или дочь не против).

В этом же пункте: значимые взрослые. Это учителя, тренеры, репетиторы, наставники. Для подростка порой «чужие» имеют гораздо больший авторитет, чем «свои». У вас всегда есть опция «взаимодействия» с взрослыми, которые окружают моего ребёнка.

11. Страх «он может что-то сделать с собой» один из основных. Здесь вам помогут только разговоры с подростком (см. п.11) и ваша собственная любовь к жизни (последнее распространяется на наших детей как вирус гриппа).

12. Даже не пытайтесь сравнивать свою ситуацию с тем, как и что происходит в таких же обстоятельствах в других семьях. Вы — родитель и ваш ребёнок-подросток уникальны, вы — единственные. Повторения нет и не будет никогда.

13. «Я тебя не люблю», «У других родители нормальные люди и только ты меня не понимаешь» — эти фразы ваш подросток говорит для того, чтобы научиться их говорить в принципе. Он (подросток) «тренируется на кошках», как герой Вицина в фильме «Операция «Ы».

Радуйтесь. Этот навык (озвучивать свои чувства - эмоции) очень пригодится вашему ребёнку в жизни.

Про «Я тебя не люблю» вообще не берите себе в голову. Ребёнок любит своих родителей безусловно. Так же как и родители детей. Уж мамы точно.

14. Если подростку остро не хватает любви и тепла в семье, он будет их искать в другом месте. Это был пункт про секс среди подростков.

15. Любое враньё — это всегда крик о помощи (каждая ситуация индивидуальна, но по сути — да, человеку нужна помощь). Сюда же отнесу воровство. Оно очень распространено среди подростков из семей, где есть зависимые (любовь тоже может быть зависимостью).

16. Ему (ей) ничего не интересно, он (она) ничего не хочет».

Как правило, дальше следует: «Приходит из школы, делает тяп-ляп уроки, и сидит в компьютере». Очевидно ведь, что человеку интересно то, что происходит в компьютере и интересно, соответственно, это же. Идите туда. Если вас это так тревожит, регистрируйтесь в той же игре и становитесь командой. Ну, или противниками.

17. Можно не замечать запах сигарет. Можно не обратить внимание на то, что твой ребёнок пришёл домой пьяный. Можно устроить из всего этого грандиозный скандал. Можно пробовать запретить. Можно… Вам всё можно. Выбирайте.

18. Навести порядок в комнате подростка невозможно. И не нужно.

19. Вы имеете право принимать жесткие решения во всех случаях, связанных с безопасностью жизни вашего ребёнка на том простом основании, что по закону до 18 лет именно вы несёте ответственность за его жизнь и здоровье.

Пункт «вне конкурса» :

И у вас, и у подростка всегда есть возможность обратиться за помощью к психологу. Не отказывайте себе в этом. Порой нам — родителям просто нужна поддержка, а подросткам она (поддержка) жизненно необходима.опубликовано econet

Автор Сиванова Екатерина

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