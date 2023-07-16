Стремление к сладкому - это не просто желание побаловать себя чем-то вкусненьким. Сладкое и мучное считается енергетической пищей, при употреблении которой происходит быстрый выброс энергии. Почему многие люди так нуждаются в этом? Если нет любви, человеку необходимо буквально «выжать» из своего тела радость.

Многих людей мучит вопрос: «Как победить тягу к сладкому и мучному?» Действительно, нам часто бывает трудно отказаться от этих, казалось бы, безобидных маленьких удовольствий жизни. Но сладкое и мучное не только способствуют набору лишнего веса, эти продукты наносят вред здоровью.

В чем наибольший вред сладостей

Что происходит в организме, когда человек употребляет что-то сладенькое? Здесь связаны наша психология и биохимические процессы.

Сладкое – это самая легкая энергия. Когда мы едим сладкое, тут же наша поджелудочная железа выделяет инсулин и происходит быстрый выброс энергии. То же самое наблюдается и с употреблением мучной пищи. Все это высокоэнергетическая еда. А при выбросе энергии мы имеем ощущение счастья.

Это типичная схема преступника. Такие антисоциальные личности как вор, негодяй, убийца имеют крайне мало любви в своей душе. А именно любовь дарит ощущение радости и счастья, так как человек при этом отдает свою энергию. И если в душе любви нет, человеку необходимо буквально «выжать» из своего тела радость. Каким путем это возможно сделать? Тут на помощь приходят пагубные привычки или пороки: азартные игры, наркотики, спиртные напитки, переедание, секс, курение. Все это в конечном итоге заставляет организм человека выделять энергию.

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Если у вас имеется увлечение сладким, это значит, что налицо дефицит любви в душе. Когда человек необычайно ревнивый, депрессивный, он непременно «сидит» на сладком, спиртных напитках и прочих «допингах». Как же быть? Можно ли избавиться от постоянного стремления съесть что-то сладкое?

Вот несколько шагов

Сначала важно научиться любить.

Научиться отрешаться, терпеть неизбежную душевную боль.

Научиться получать удовольствие от выброса энергии. Здесь помогут любые занятия спортом, обычная ходьба, закаливание. Когда человек ищет «полезные» удовольствия, он естественным образом отходит от своих порочных привязанностей.

Но главное, если в человеке не любви, он будет просто хаотично бросаться от одного вида деятельности к другому. Поэтому, в первую очередь важно научиться любить. Когда возникает ощущение любви, энергия, которая выделяется в организме, в разы масштабнее, тоньше, качественнее, чем при использовании суррогатов удовольствия и счастья в виде вредных привычек.

Поэтому, когда ваша рука потянется за очередным пирожным, задумайтесь. Вам одиноко? Грустно? Отыщите в своем сердце любовь. Направьте энергию в созидательное русло, а не на временные удовольствия. И тогда ваша жизнь начнет постепенно меняться. А в один прекрасный день вы заметите, что вам уже не хочется сладкого так как раньше.опубликовано econet

по лекции Сергея Лазарева

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