Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Как победить тягу к сладкому и мучному?

Как победить тягу к сладкому и мучному?

Автор: Econet 16 июля 2023 7024
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Стремление к сладкому - это не просто желание побаловать себя чем-то вкусненьким. Сладкое и мучное считается енергетической пищей, при употреблении которой происходит быстрый выброс энергии. Почему многие люди так нуждаются в этом? Если нет любви, человеку необходимо буквально «выжать» из своего тела радость.

Как победить тягу к сладкому и мучному?

Многих людей мучит вопрос: «Как победить тягу к сладкому и мучному?» Действительно, нам часто бывает трудно отказаться от этих, казалось бы, безобидных маленьких удовольствий жизни. Но сладкое и мучное не только способствуют набору лишнего веса, эти продукты наносят вред здоровью. 

В чем наибольший вред сладостей

Что происходит в организме, когда человек употребляет что-то сладенькое? Здесь связаны наша психология и биохимические процессы.

Сладкое – это самая легкая энергия. Когда мы едим сладкое, тут же наша поджелудочная железа выделяет инсулин и происходит быстрый выброс энергии. То же самое наблюдается и с употреблением мучной пищи. Все это высокоэнергетическая еда. А при выбросе энергии мы имеем ощущение счастья. 

Это типичная схема преступника. Такие антисоциальные личности как вор, негодяй, убийца имеют крайне мало любви в своей душе. А именно любовь дарит ощущение радости и счастья, так как человек при этом отдает свою энергию. И если в душе любви нет, человеку необходимо буквально «выжать» из своего тела радость. Каким путем это возможно сделать? Тут на помощь приходят пагубные привычки или пороки: азартные игры, наркотики, спиртные напитки, переедание, секс, курение. Все это в конечном итоге заставляет организм человека выделять энергию. 

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как победить тягу к сладкому и мучному?

Если у вас имеется увлечение сладким, это значит, что налицо дефицит любви в душе. Когда человек необычайно ревнивый, депрессивный, он непременно «сидит» на сладком, спиртных напитках и прочих «допингах». Как же быть? Можно ли избавиться от постоянного стремления съесть что-то сладкое? 

Вот несколько шагов

  • Сначала важно научиться любить.
  • Научиться отрешаться, терпеть неизбежную душевную боль.
  • Научиться получать удовольствие от выброса энергии. Здесь помогут любые занятия спортом, обычная ходьба, закаливание. Когда человек ищет «полезные» удовольствия, он естественным образом отходит от своих порочных привязанностей. 

Но главное, если в человеке не любви, он будет просто хаотично бросаться от одного вида деятельности к другому. Поэтому, в первую очередь важно научиться любить. Когда возникает ощущение любви, энергия, которая выделяется в организме, в разы масштабнее, тоньше, качественнее, чем при использовании суррогатов удовольствия и счастья в виде вредных привычек.

Как победить тягу к сладкому и мучному?

Поэтому, когда ваша рука потянется за очередным пирожным, задумайтесь. Вам одиноко? Грустно? Отыщите в своем сердце любовь. Направьте энергию в созидательное русло, а не на временные удовольствия. И тогда ваша жизнь начнет постепенно меняться. А в один прекрасный день вы заметите, что вам уже не хочется сладкого так как раньше.опубликовано econet

по лекции Сергея Лазарева

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психолология тяга к сладкому сладости мучное энергия

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди. Бернард Шоу
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.