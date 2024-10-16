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Как понять, что человек заинтересован тобой?

Источник: b17.ru 16 октября 2024 6790
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Тема коммуникаций интересна любому человеку. Будь то маленький ребёнок, который чувствует с самого рождения, что он услышан, принят и важен для другого. Или первый опыт общения с незнакомыми - интонация, непонятные фразы, но улыбающиеся лица и смех. Иногда люди всю свою жизнь проживают в погоне и в поиске  за этой заинтересованностью. В каком возрасте остро встаёт потребность в налаживании контактов? Когда сам человек готов проявлять интерес к окружающим? Как проявляют заинтересованность в современном мире?

Как понять, что человек заинтересован тобой?

Тему этой статьи мне подарили подростки. Четырнадцатилетние ещё не взрослые, но уже и не дети запертые в режиме самоизоляции и дистанционного обучения, изголодавшиеся по живому общению и совершающие заплыв в море цифрового общения.  

Как проявляется заинтересованность?

Так в этом цифровом общении, цифровой работе оказались заперты миллионы взрослых людей. И степенью измерения своего профессионализма, своей значимости и заинтересованности тобой, как личностью, стало цифровое пространство. Рейтинги, лайки, бонусы, популярность, идея попасть в ТОП, стать популярным - это цели многих специалистов. Не только психологов, педагогов, коучей и других представителей социальных профессий, но и просто людей. Кулинаров и  парикмахеров, юмористов и садоводов. Подростков и "вечных подростков", застрявших в этом уникальном противоречивом возрасте. Они просто не хотят дальнейшего личностного роста, работы над собой, своими особенностями и своими проблемами.

Мир пробуется ими на прочность собственными лбами и собственным здоровьем. Эксперименты над поиском самоидентичности и собственного имиджа захватывают и тоже являются ареной нахождения группы признания. Кто будет таким, как я, тот в этой группе! В цифровом пространстве тысячи тематических сайтов и подростки плавают в океане иногда  без маяков и  путеводных карт.

Как понять, что человек заинтересован тобой?

Итак, рейтинг маркеров, что тобой заинтересовались, но не в интернет пространстве, а именно в живой коммуникации. И интерес этот искренний, а не манипуляционный.

  • Человек старается больше времени проводить с тобой.
  • Человек искренне выражает свои эмоции, не использует популярные подкаты, острые и яркие шутки, телесные контакты.
  • Слушает тебя с неподдельным интересом и может точно предать нить твоей мысли, в любой паузе может подсказать на чём ты остановился. 
  • Заинтересованный человек хочет узнать подробности твоего я, задаёт вопросы и рассказывает о себе так же открыто, но не всегда, бывают ситуации, что молчанием он хочет уберечь себя и вас от травмирующих подробностей.
  • Человек пытается искренне понять неизвестные для себя но понятные тебе темы.
  • Обладает тонким чувством юмора и пытается сглаживать случайные конфликты именно с помощью этой особенности.
  • Умеет слушать и рассказывать, соблюдая баланс.
  • Умеет ждать и не требовать.
  • Остаётся собой, остаётся верным своим ценностям и интересам, не перетягивая тебя на свою сторону. 
  • Адекватно относится к твоему ближайшему окружению.опубликовано econet

Автор Галина Яковенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Галина Яковенко психология общение заинтересованность

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