Как понять, что это Он

Нам дается не всё то, чего мы желаем, а то, что подходит нам лучше всего. Вы смотрите на своего партнера беспристрастно и видите, что он далек от идеала? И внешность у него не голливудская, и зарабатывает не так много... Но вы рядом уже год или два и вам хорошо вместе.
Мужчина, который рядом с вами не такой, каким вы себе представляете в своих мечтах. При встрече с ним у вас не ёкает сердце, не уходит из-под ног земля, не кружится голова. Он не блистает умом, не богат (или не настолько богат). И он, о ужас, не похож на мужчину вашей мечты! Но он у вас есть, в качестве партнера или кандитата на эту "должность".
Главным признаком того, что этот мужчина Он или может стать таковым является то, что вы не можете расстаться.
Проходит полгода, затем год, два, три, а вы всё еще вместе. Или не вместе, но он есть рядом с вами, а у вас кроме него нет никого.
И вот этот мужчина, с которым вы "не можете расстаться", скорее всего и есть Он! Только вы пока не можете увидеть в нём Того Самого!
Вы думаете, что за вашей неспособностью расстаться стоит ваше и/или его нежелание остаться одному, либо что-то иное.
А на самом деле за нежеланием расстаться стоит то, что вы созданы друг для друга! И что он и есть тот мужчина, рядом с которым вам придётся личностно расти, развиваться, учиться близким отношениям и опять расти. Как и ему рядом с вами.
Но вы, конечно, сейчас возмутитесь и скажете, что мечтаете о другом мужчине. В ваших мечтах Он красив, высок, сексуален и богат (вставьте своё). А тот, что рядом совсем не такой. И это вас весьма огорчает и конечно, не делает вас счастливой.
Получается, что я советую вам быть несчастной! Вот ведь, ужас какой!
А знаете ли вы, что нам дается не всё то, что мы хотим, а то, что соответствует нам и полезно нам. И если ваш идеал всё также далеко, как и пять, десять лет назад, значит, вам не суждено встретить его.
Это печальная новость.
Почему? Потому что вы уже встретили его! Для вас этот неидеальный мужчина является идеальным спутником или партнером!
Почему?!
У мужчины рядом с вами не идеальный характер, неидеальная (иногда) внешность, неидеальный доход и неидеальный подход к сексу. Он неидеально шутит, неидельно ест и неидельно же отвечает вам по телефону.
Вам кажется, что вы сглупили, начав с ним отношения. И что стоит вам заняться своим личностным ростом, как к вам сразу же притянется мужчина иного уровня, пусть не принц Гарри, герцог Сассекский, но всё же.
И вы с энтузиазмом берётесь за своё развитие. Идёте в терапию, на фитнес, к стилисту, в храм. Вы развиваетесь, а он .... никуда от вас не девается.
Он продолжает вас любить, разумеется, неидеально. Заботиться о вас, естественно, тоже неидеально.
Но если вам вдруг понадобится помошь, если вам срочно нужны будут деньги и вам будет больше некому помочь, то почему-то именно этот мужчина сделает для вас всё возможное. И невозможное тоже сделает.
И в этом кроется главный признак того, что он, это Он!
А это уже радостная новость! С чем вам и поздравляю!опубликовано econet
Автор Федосеева Ольга
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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