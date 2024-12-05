Как понять, что говорит вам симптом с психологической точки зрения

Если вы научитесь разговаривать с симптомом на его языке — вас ждут, в буквальном смысле слова, сказочные открытия. Они помогут вам даже в том случае, если вам известны причины симптома и органические поражения, его сопровождающие. Если же ничего из этого вам не известно — то разговор с собственным симптомом приобретает для вас особенную актуальность.

Если у вас внезапно, без объявления войны и видимых причин, в организме что-то разболелось, воспалилось, раздражилось или перестало работать — что делать? Прежде чем рассказывать, что с этим делать с точки зрения психологии, я хочу напомнить:

7 шагов работы с симптомом

Сосредоточьтесь на симптоме

Станьте этим симптомом и изобразите его собой

Замечайте чувства, образы и идеи, возникающие в связи с этим движением и этой энергией

Исследуйте достигнутое состояние

Сформулируйте послание симптома

Спросите себя, что вы открыли или узнали о себе и своём симптоме, выполняя это упражнение

Начните менять свою жизнь в соответствии с посланием симптома — и, когда ваша жизнь изменится, симптом исчезнет

I. Если вы знаете причину — уберите причину

Иными словами — как врач в анекдоте рекомендовал даме из новых русских — «Аллергия пройдёт, когда пройдут ананасы». Дама, кстати, удивлялась на это: «Странно, разве ананасы могут пройти?» Не уподобляйтесь. Жрать ананасы и жевать рябчиков можно будет не раньше, чем аллергия окончательно пройдёт.

II. Если вы не знаете причины — пройдите обследование

Когда говорят, что все болезни от нервов, забывают уточнить, что часть этих болезней зашла уже так далеко, что имеет вполне объективные физические причины. При наличии органических поражений лекарства гораздо эффективнее психотерапии. Не пренебрегайте. Психологическая работа над собой никогда не мешает — но и действенных лекарств не заменяет…

Если вы уже выполнили пункты 1 и 2 — можно переходить к третьему:

III. Что этот симптом хочет сказать вам с психологической точки зрения?

Если у вашего симптома нет никакой очевидной причины, и врачи не находят в вашем организме никаких изменений — то, значит, речь идёт о психосоматике. Организм явно испытываем психологический дискомфорт, и пытается сказать вам что-то, что вы уже долго никак не желаете услышать… Симптом — почти всегда крик организма о помощи. Поговорите с ним, помогите ему: он вам не чужой, ваш организм.

Я три ночи не спал, я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть…

Но только я лёг — звонок! — Кто говорит? — Носорог.

— Что такое? — Беда! Беда! Бегите скорее сюда!

— В чём дело? — Спасите! — Кого? — Бегемота!

Наш бегемот провалился в болото…

— Провалился в болото? — Да! И ни туда, ни сюда!

О, если вы не придёте,- он утонет, утонет в болоте,

Умрёт, пропадёт бегемот!!!

— Ладно! Бегу! Бегу! Если могу, помогу!

Ox, нелёгкая это работа — из болота тащить бегемота!

К. Чуковский

Симптом не позвонит вам по телефону, поэтому это вам придётся идти к нему, а не наоборот… Это нелёгкая работа, да. Но вместе с тем это — и занимательное путешествие, путешествие в себя, разговор с собой на языке образов: другого языка у подсознания нет.

Если вы научитесь разговаривать с симптомом на его языке — вас ждут, в буквальном смысле слова, сказочные открытия. Они помогут вам даже в том случае, если вам известны причины симптома и органические поражения, его сопровождающие. Если же ничего из этого вам не известно — то разговор с собственным симптомом приобретает для вас особенную актуальность.

Итак, погружаемся в сказку!

1. Сосредоточьтесь на симптоме.

Усиливайте его, чувствуйте его как можно более полно. Как он ощущается внутри вас? Какого он цвета? Температуры? Формы? Фактуры? Представьте его так точно, чтобы вам не составило труда его нарисовать.

2. Станьте этим симптомом и изобразите его собой.

Двигайтесь, как будто вы и есть этот симптом; звучите, как будто вы и есть этот симптом. Прислушивайтесь к своим чувствам в движении: куда направлена их энергия? Что является целью этого волшебного движения?

3. Замечайте чувства, образы и идеи, возникающие в связи с этим движением и этой энергией.

Позвольте им увлечь себя в фантазию о перерождении этой энергии: достигните цели своего движения, почувствуйте энергию этого достижения и то, куда она направлена… и почувствуйте его следующую цель. Эта фантазия может быть сколь угодно длинной — позвольте ей развиваться до тех пор, пока не ощутите, что последняя достигнутая цель — окончательна.

4. Исследуйте достигнутое состояние.

О чём оно вам говорит? Как вы себя чувствуете в этом состоянии? Что бы случилось, привнеси вы эти чувства в свою обыденную жизнь? Возможно, симптом напоминает вам о том, чего вам не хватает в обыденной жизни? А возможно, предостерегает от того, чего в жизни слишком много?

5. Сформулируйте послание симптома.

Придумайте, как можно было бы сделать это кратко, и запишите его.

6. Спросите себя, что вы открыли или узнали о себе и своём симптоме, выполняя это упражнение.

Прикиньте, каким образом вы могли бы привнести послание симптома в свою обыденную жизнь.

7. Начните менять свою жизнь в соответствии с посланием симптома — и, когда ваша жизнь изменится, симптом исчезнет.

Некоторую помощь в диалоге с симптомами могут оказать народные пословицы и поговорки:

«Это меня раздражает» — болезни кожи: раздражения, нейродермиты

«На дух не выношу» — дыхательная система: аллергический насморк, бронхит, астма

«Глаза б мои не смотрели» — болезни зрения

«Слышать этого не хочу» — болезни слуха

«Проглотить обиду» — болезни горла: ангина, простуда

«Не перевариваю» — болезни пищеварительной системы, тошнота

Если симптом только-только появился — то, поговорив с ним, вы наверняка быстро сообразите, как поменять свою жизнь таким образом, чтобы удовлетворить его желания. Если же вы с ним давно друг без друга не живёте — то, возможно, разговаривать придётся долго… но оно того стоит. Лучшее понимание собственного организма — огромный ресурс, и не стоит им пренебрегать.опубликовано econet

Ольга Подольская

Изображения в статье: Helene Traxler

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet