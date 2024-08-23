Как понять, хорошо ли вы к себе относитесь

✅Иногда человек понимает, что относится к себе хуже чем к собаке, которую ему доверили на время. И окружающие это отлично чувствуют; не ценят и не уважают того, кто не ценит себя. Как мы о себе заботимся, настолько мы себя и ценим, вот и все. О других добрый человек заботится просто отлично. А про себя забывает...

Если вы ответственный человек и вам доверили бы собаку на какое-то время, вы бы гуляли с этой собачкой, правильно? Потому что кроме туалета, питомцу нужен свежий воздух и моцион. И удовольствие от прогулки. Вы бы кормили собачку хорошим кормом с витаминами, а не бросали бы ей что ни попадя. Жирное, жареное, сладкое. Потому что это вредно и животное может заболеть. Вы бы купали собаку. А для сна и отдыха положили бы ей хорошую подстилку. Вы бы купили игрушки, чтобы собачка играла. Для хорошего настроения. А ещё вы бы гладили питомца и разговаривали бы с ним. Ласка всем нужна. А плохое и вредное делать бы не разрешали. Строго командовали бы: «фу! Нельзя!», если бы собака попыталась бы выпить или закурить. Вы бы не разрешали другим людям издеваться над вашим питомцем и говорить о нем плохое.

О себе нужно заботиться...

Вот так вы бы относились к собаке, которую друзья вас попросили бы взять на небольшое время. Или к своей личной собачке, кошечке, попугаю вы так относитесь. Вы их любите и заботитесь о них.

А о себе мы иногда плоховато заботимся. И человек искренне уверен, что относится к себе с уважением и с любовью. А окружающие его не ценят и недостаточно уважают почему-то. И в жизни все достаётся по «остаточному принципу». И здоровье так себе, болезнь за болезнью. Нет сил и энергии. Хочется лежать и поскуливать, извините. Вот и надо подумать: как на самом деле вы к себе относитесь? Может, хуже, чем к чужой собаке?

Вы гуляете? Вот просто гуляете, не спеша, с удовольствием, хотя бы раз в день?

Вы едите полезную еду с витаминами, белками, углеводами и микроэлементами? Или кормите себя вредным, жирным и жареным? Вы по часам себя питаете или походя запихиваете в себя куски?

Вы едите из красивой мисочки? То есть тарелки? И пьёте чай из красивой чашки? Или с газеты едите, так сказать, потому что неохота тратить время и силы на то, чтобы накрыть стол?

Вы часто себе говорите ободряющие и добрые слова? Хвалите себя за что-то, покупаете себе игрушки и подарки?

У вас чистая и красивая подстилочка? Постельное белье хорошее, свежее, красивое? Мягкая удобная подушка, в меру тёплое одеяло? Как выглядит ваша постель, в которой мы проводим треть жизни?

Вы отравляете свой организм разными плохими веществами?

Вы позволяете плохо с собой обращаться, кричать на себя или критиковать, насмехаться, ядовито шутить или высказываться о вашей внешности?

Много вопросов надо себе задать. Иногда человек понимает, что относится к себе хуже чем к собаке, которую ему доверили на время. И окружающие это отлично чувствуют; не ценят и не уважают того, кто не ценит себя. Как мы о себе заботимся, настолько мы себя и ценим, вот и все. О других добрый человек заботится просто отлично. А про себя забывает.

Надо немного лучше к себе относиться - это наша обязанность. Тогда и другие люди будут проявлять больше уважения к нам. И чувствовать мы себя будем лучше. И радости появится больше. Вернётся энергия. Блаженный Августин называл своё земное тело «осликом» и сетовал, что не очень-то хорошо к своему ослику относился. Надо об этом помнить. И беречь себя, питать и водить на прогулки, пусть это странно звучит…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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