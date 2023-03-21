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Как понять мужчину, или 7 мифов про то, чего не умеют мужчины в отношениях

Источник: b17.ru 21 марта 2023 6818
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Несколько точек зрения на то, что мужчины не умеют делать в отношениях. Это позиции "за" и "против", подобные чашам весов. Какая же чаша перевесит?

Как понять мужчину, или 7 мифов про то, чего не умеют мужчины в отношениях

Как и многие другие статьи, эта родилась из тщательных наблюдений за собой, знакомыми, близкими, клиентами и прочими представителями… хотел написать сильного пола, но остановился на минуту. Потому что без обратной связи от представительниц прекрасного пола эта статья никогда бы не появилась.

Чего мужчины не умеют делать в отношениях - 7 мифов

  • Миф №1: Мужчины не умеют ухаживать
  • Миф №2: Мужчины не умеют извиняться
  • Миф №3: Мужчины не умеют выражать эмоции
  • Миф №4: Мужчины не умеют ждать
  • Миф №5: Мужчины не умеют читать мысли
  • Миф №6: Мужчины не умеют расставаться
  • Миф №7: Мужчины не умеют любить

Речь пойдет о том, чего мужчины не умеют делать в отношениях. По большей части пункты ниже представляют собой взгляд со стороны на поведение сильной стороны человечества. И взгляд этот совсем не обязательно женский.

С другой стороны, это не всегда объективная точка зрения, а, так сказать, некие мифы. А любой миф обладает свойствами сказки, то есть он по сути «ложь, да в нем намек». Поэтому его можно как защитить, так и опровергнуть. Ниже будет сделана попытка если и не разрушить эти мифы, то хотя бы уравновесить чаши весов «за» и «против».

Миф №1: Мужчины не умеют ухаживать

  • Чаша весов «За».

Процесс ухаживания в лучшем случае сводится к некоторым стандартным знакам внимания. «Конфетно-букетный период» имеет место быть в любых отношениях, поэтому со временем число знаков внимания неумолимо уменьшается.

  • Чаша весов «Против».

Мужчины любят оказывать знаки внимания своим избранницам и делают это постоянно. Некоторые выбирают насколько нестандартные способы ухаживания, что прекрасный пол оказывается сбитым с толку и просто не понимает, что это было очередное проявление внимания, уважения, заботы или любви. Мужчины очень трепетно относятся к тому, как женщина принимает их очередной акт ухаживания – если реакция была недостаточной, то в следующий раз он уже задумается, делать это или не делать.

  • Что в итоге на весах.

Чаша «против» опустилась ниже. Сильный пол на самом деле испытывает потребность ухаживать за своими половинками, какие бы нестандартные способы он для этого ни выбирал. Его может сбить с толку «прохладная» реакция, но умение ухаживать все равно остается где-то глубоко в крови.

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Миф №2: Мужчины не умеют извиняться

  • Чаша весов «За».

Сильный пол часто просто не замечает, что причиняет обиду своим поведением, и считает сказанное и сделанное абсолютной нормой. Уверенность в своей правоте закрывает ему глаза и не позволяет выйти за пределы своей точки зрения.

  • Чаша весов «Против».  

Мужчины любят четкость и порядок и знают те правила игры, по которым действуют. Если они их нарушают, то обязательно извиняются, проанализировав перед этим свое поведение и все тщательно перепроверив.

  • Что в итоге на весах.

Похоже, что здесь чаша «против» не сможет перевесить, и у сильного пола действительно проблемы с извинениями. Правила игры, конечно важны, только их половинки далеко не всего о них осведомлены. Мужчины часто увлекаются рационализацией и приносят извинения гораздо позже, когда их избранницы начинают обижаться и злиться.

Как понять мужчину, или 7 мифов про то, чего не умеют мужчины в отношениях

Миф №3: Мужчины не умеют выражать эмоции

  • Чаша весов «За».

В ситуациях, где нужно просто выслушать и проявить эмпатию, мужчины начинают включать логику и объективность. В результате они опять увлекаются поиском правоты, забывая про то, что рассказчицы хотят от них вовсе не смысла, а сопереживания.

  • Чаша весов «Против».  

Про склонность к рационализации уже говорилось выше. Сильный пол, безусловно, умеет выражать чувства, но этот процесс у них подвержен системе особого контроля. Нельзя выражать эмоции просто так, иначе можно показаться смешным, глупым, слабым или даже немужественным.

  • Что в итоге на весах.

Снова нет равновесия и чаша «за» оказалась ниже. Эмоции часто не подвержены никакой системе, которую мужчины пытаются найти и выявить закономерности. Для них дать выход чувствам нередко превращается в настоящее испытание, в котором нужно переступить через себя и собственное эго.

Миф №4: Мужчины не умеют ждать

  • Чаша весов «За».

Мужчины часто импульсивны и хотят, чтобы в отношениях все складывалось согласно их желаниям, то есть быстро и сразу. Идеальная картина, которую они видят, совершенно не учитывает переживания и чувства их спутниц.

  • Чаша весов «Против».  

Сильный пол обладает врожденной целенаправленностью и часто ориентирован на результат вместо процесса. Для него время – это ценный ресурс, который нельзя тратить просто так или, еще хуже, терять. Поэтому любое промедление в контексте отношений для них превращается в преступное бездействие.

  • Что в итоге на весах.

Снова перевес чаши «за». Стремление к достижению, импульсивность нередко не дают мужчинам расслабиться и отпустить хватку контроля, позволить отношениям плавно двигаться и развиваться.

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Миф №5: Мужчины не умеют читать мысли

  • Чаша весов «За».

Сильный пол склонен анализировать и пользоваться здравым смыслом, верить тому, что он видит. Поэтому мужчины не могут заглянуть между строк, осознать и прочитать невысказанное, реагировать на невербальные сигналы.

  • Чаша весов «Против».  

Мужчины на самом деле прекрасно видят все эти сигналы, однако оставляют за собой выбор, реагировать на них или нет. Чаще всего этот выбор определяется в пользу «нет», потому что сильный пол не может действовать наугад и принимать решения, руководствуясь лишь тем, что ему показалось.

  • Что в итоге на весах.

Здесь все-таки перевес в сторону чаши «против». Мужчины видят, воспринимают и чувствуют состояние своих избранниц. Однако часто здравый смысл мешает первым выражать эти свои соображения в открытую.

Как понять мужчину, или 7 мифов про то, чего не умеют мужчины в отношениях

Миф №6: Мужчины не умеют расставаться

  • Чаша весов «За».

Сильный пол нередко «живет» в идеальном мире, где все происходит мгновенно и буквально «здесь и сейчас». То же они и хотят видеть в контексте отношений. Расставание по их мнению должно происходить легко, быстро и безболезненно, словно перемещение ярлычка в корзину на экране компьютера.

  • Чаша весов «Против».  

Мужчины не хотят делать из расставания трагедию, поэтому стремятся минимизировать любые эмоциональные потери в виде слез, ссор или криков. В этом они видят свою заботу о другой половине, стремясь избежать лишний негатив и сделать расставание спокойным, тихим и в какой-то степени даже естественным.

  • Что в итоге на весах.

В этом случае заметный перевес в сторону чаши «за». Представители сильного пола, конечно, хотят избежать боли и стресса, но часто заботятся лишь о внешней стороне процесса. Если все прошло «тихо», то это совсем не значит, что внутри не осталось боли, страданий и много невысказанного.

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Миф №7: Мужчины не умеют любить

  • Чаша весов «За».

Сильный пол часто думает лишь о своих чувствах, забывая о чувствах своих избранниц. В результате такого небережного обращения ответное нежное чувство может дать трещину, а то и вовсе рассыпаться на кусочки.

  • Чаша весов «Против».  

Для мужчины любовь – это серьезное испытание, проверка на прочность своего эго, от которого приходится часто отказываться. Он способен заплатить и эту цену, которая оказывается весьма немалой. Ведь ему приходится отойти от позиции силы, правоты, непреклонности и даже стать слабым, чувствительным и ранимым.

  • Что в итоге на весах.

Чаша «против» все-таки опускается ниже. Мужчина способен найти в себе силы, чтобы быть слабым, как бы нелегко это для него ни было.

В заключение хочу сказать, что описанное выше, безусловно, не претендует на нечто объективное и непреклонное, что будет являться законом для всех и вся. В любом правиле всегда есть исключения.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Дмитрий Вострухов психология отношения мужчина женщина чувства любовь эмоции

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