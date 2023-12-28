Как понять мужское молчание

Мужчины по своей природе более замкнутые и женщинам иногда сложно понять, какие у них стремления и цели. Кроме того, есть вещи, о которых мужчины никогда не говорят вслух. Что делать, если ваш избранник часто молчит? На самом деле все просто – научитесь понимать язык его тела.

Какая главная причина мужского молчания? Как понять, что мужчина влюблен? Как определить по мимике и жестам, о чем думает избранник? В этой статье вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы. Известно, что любовные отношения делится на несколько этапов и практически на каждом из них женщины остаются в недоумении.

О чем молчит мужчина

Когда ваши отношения только зарождается и вы уже представляете себе, как играете свадьбу, как появляются дети, как строится дом, то тем временем ваш избранник не питает никаких иллюзий. Любой мужчина любит конкретику и будет молчать до тех пор, пока не разберется в собственных желаниях.

Мужчина редко когда понимает, что ему повезло встретить ту самую, о которой он мечтал, а даже если и понимает, ему попросту страшно самому себе признаться в этом. Поэтому в начале отношений у женщины могут возникнуть сложности, ведь мужчина вряд ли станет открыто говорить о своих чувствах.

У каждого «молчуна» есть своя причина на это. Некоторые не озвучивают своих чувств, поскольку бояться серьезных отношений, посягательства на их личное пространство и свободу, реакции избранницы. Перечислять причины можно бесконечно, но основными из них являются следующие:

такова мужская природа. С этим нужно смириться. Мужчины не болтливы и нужно ценить это качество, ведь когда они что-то говорят, значит, уверены в своем решении;

неумение изъясняться. Дело не в малом словарном запасе, а в неумении подбирать нужные слова для женщины;

неуверенность в правильности ответа. Зачастую мужчина молчит, поскольку не знает что ответить. К примеру, если женщина спрашивает, идет ли ей платье, то такой вопрос может вогнать избранника в ступор. Не спрашивайте мужчину о том, в чем он не разбирается;

нежелание врать. Молчание может свидетельствовать о том, что мужчина не хочет вам врать. Вот что он должен ответить, если вы спрашиваете лучшая ли у него теща на свете? А если он не считает ее лучшей, но не хочет вас обидеть? А ведь подобных вопросов мужчина может слышать десяток в день;

нечего сказать. Если вы задаете мужчине коварный вопрос, а он молчит, возможно, он думает, что незачем говорить, поскольку и так все ясно или наоборот ему ничего не ясно, поэтому ему нечего сказать.

Необходимо отметить, что если мужчина молчит после бурной ссоры, хорошего секса или вкусного ужина, то не факт, что причиной молчания является любая из перечисленных выше. Можно понять, почему он молчит, если обратить внимание на язык его тела.

Как понять язык тела мужчины

Женщинам следует обращать внимание не на слова, а на действия мужчин и язык их тела. Обратите внимание на то, как разговаривают опытные ораторы, они умеют контролировать собственное тело и часто используют психологические приемы. Хотя по жестам можно понять, какой перед вами человек. Даже если собеседник будет контролировать все свои движения, стоит внимательно присмотреться, ведь есть вещи, не поддающиеся контролю.

Отдельной темой является язык тела влюбленных людей, особенно мужчин. С сильной половиной человечества либо все сразу ясно, либо наоборот все очень сложно. Если вы хотите лучше понять мужчину, то стоит обратить внимание на:

1. Взгляд. По взгляду практически всегда можно понять, как мужчина относится к женщине. Если он заинтересован, у него расширяются зрачки, такая реакция является природной и как минимум свидетельствует о физическом влечении. Если он прищуривается, вероятнее всего, старается вникнуть в то, что говорит женщина. Если мужчина смотрит прямо в глаза, значит у него серьезные намерения, если отводит взгляд в сторону, значит, смущается или боится, а взгляд на руки, грудь или ноги говорит о сексуальном желании. Стоит обратить внимание на брови – если мужчина приподнимает одну, значит, демонстрирует скептицизм, если обе, то заинтересованность.

2. Руки. Они выдают несознательную информацию, основанную на эмоциях. Если мужчина прикасается к своему лицу, значит, ему интересно слушать женщину. Если он будто невзначай притрагивается к женщине, значит, претендует на нее. Если поправляет что-либо на себе, то из-за завышенной самооценки боится не понравиться. Если он активно жестикулирует, значит, хочет произвести хорошее впечатление.

3. Мимика. Если мужчина эмоционален, на его лице будут видны мимические морщины, по которым можно определить основные качества человека – впечатлительность, ранимость и даже жадность. Даже улыбка бывает обманчивой. Поэтому важно оценивать все комплексно. Если эмоции, прослеживаемые во взгляде и улыбке, совпадают, это хороший признак, а если нет, то стоит задуматься. Важно обращать внимание на детали, поскольку наиболее серьезные эмоции выражаются на доли секунды.

4. Положение тела. При продолжительном разговоре мужчина не может оставаться надолго в одной позе, поэтому по положению его тела можно понять, что у человека на уме. Так, если мужчина стоит с выпрямленной спиной, значит, он в себе уверен. Если опираться только на одну ногу, то возможно сомневается. Если стоит, широко расставив ноги, то старается акцентировать внимание на собственной сексуальности. Если сидит, запрокинув одну ногу за другую, это говорит о его замкнутости или боязни, что его воспримут не так, как ему хотелось бы. Если он никак не находит себе места, то садится, то встает, это свидетельствует о том, что мужчина не может совладать с эмоциями либо сражен наповал.

О чем молчат мужчины

Молчание – это особенность мужского мышления и чтобы понять, о чем партнер на самом деле думает, нужно учитывать массу нюансов. Однако есть перечень тем, на которые не стоит разговаривать с представителями сильного пола:

1. Количество предыдущих партнерш.

Такой вопрос очень смущает мужчин, они боятся назвать реальную цифру, не понимая при этом, что для женщин важна честность.

2. Качество предыдущих отношений.

Такой вопрос очень раздражает мужчин, а женщинам интересно знать правду, но объективного ответа вряд ли удастся добиться.

3. Размер доходов.

Еще одна неловкая тема. Причем не важно сколько мужчина зарабатывает, он просто не хочет озвучивать цифру и посвящать женщину в свои финансовые дела.

4. Планы на будущее.

Этот вопрос вызывает у большинства мужчин чувство страха. Даже если ваш партнер думает о создании семьи, не стоит давить на него и требовать каких-либо объяснений, поскольку разговоры о будущем у многих мужчин ассоциируются с ограничением свободы и посягательством на личное пространство.

5. Мысли.

Мужчины думают о многом, но о малом рассказывают. Иногда мысли путаются и в голове мужчины образуется «вакуум», очень нежелательно выводить партнера на разговор, когда он в таком состоянии, иначе можно услышать то, что вряд ли понравится.

То, что мужчины много молчат это нормально, для них это комфортное психологическое состояние. Обращайте внимание на поступки партнера и язык его тела, это более достоверные источники информации.опубликовано econet

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