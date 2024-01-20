Как повысить внутреннюю энергию

Замечали ли вы, что негативные переживания делают нас обессиленными, вялыми, апатичными? Даже если нет физической усталости. Выходит, что энергия человека пополняется и расходуется согласно своим, тайным, законам? Вот как можно повысить свою внутреннюю энергию.

Чтобы энергетический потенциал человека сохранялся, важно не просто его увеличивать, но и научиться не тратить попусту энергию. На что теряется наш энергетический потенциал? На обиды, разочарование в собственной судьбе, страх за будущее, горькие мысли о былом. Мы ставим разум над чувствами. Но именно чувства наполняют нас энергией, а сознание ее отнимает.

Энергия человека берет начало в радости

Что представляет собой любовь?

Это ощущение единства с возлюбленным.

Это готовность принести себя в жертву ради него, понять его внутренние переживания. Ограничение себя – это тоже своего рода жертва.

Любовь – это чувство собственного достоинства. Это значит, что абсолютно каждый из нас имеет право на счастье, на радость и удовольствия. И у каждого должны быть возможности для личностного развития.

Иначе говоря, работает принцип троичности.

Чувство любви является неиссякаемым источником энергии. Энергия человека происходит из радости. Радость и есть индикатор того, что с энергией у человека всё в порядке.

Условия повышения энергии

Любовь в высоком понимании этого слова. Это принятие Божественной воли (без протеста против собственной судьбы).

Жертва. Когда человек не умеет пожертвовать – в смысле обуздать свои желания – его энергия будет утекать. Например, отказаться от хорошей должности, если на душе от неё плохо; от вкусной и обильной пищи, которая забирает энергию. Это способность ограничить себя в пресыщении.

Человек аккумулирует тонкую энергию в том случае, когда может совладать со своими желаниями (на которые эта энергия и расходуется).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Забирают у нас энергию бесполезные тревоги о будущем, стрессовые состояния.

Поэтому, когда в вашей душе царит любовь и согласие с божественной волей, когда вы готовы жертвовать и обуздать инстинкты, когда в вас живет достоинство, тогда вы не испытываете дефицита энергии. А, наоборот, переполняетесь ею.

Достоинство выглядит как защита самого себя от внешних влияний. Но человек плохо знает себя, не всегда умеет разобраться в собственных переживаниях и чувствах. Мы мерим себя мерками разума, отсюда и ошибки. Поэтому мы подчас оберегаем не то, что на самом деле нужно оберегать.

Наше «Я» - это наша душа. И истинное познание себя возможно только через чувства. Достоинство требует защищать свои чувства. Поэтому так важно научиться говорить людям «нет» и принимать свои высокие желания. Постоянное сдерживание, подавление себя (вспомним, например, о правилах хорошего тона, которые требуют определенных норм поведения) приводит к тому, что энергия утекает.

Поэтому важно:

не подавлять собственные желания, а верить в них и воплощать их в жизнь;

сдерживать стремление к удовольствиям, на которые уходит большой объем энергии. Иными словами - сдерживать человеческое начало в себе и открывать божественное.

Этому можно научиться, если изо дня в день упорно работать над собой, развивать волю и учиться понимать себя.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet