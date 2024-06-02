Как правильно "не любить" дочь

Отношения дочери с папой могут развиваться по самым разным сценариям. Например, отец не любит дочь или, наоборот, обожает, а к ее матери утратил чувства. Спустя годы девочка становится женственной и сексуальной. Что в будущем происходит в жизни женщины из-за её сложных отношений с папой?

В продолжение темы про отношения между дочкой и папой, хочется разъяснить некоторые неочевидные аспекты. Тема весьма непростая, но актуальная для многих. Дело в том, что очень трудно бывает отцу поставить границу в близости с дочкой, особенно, в раннем возрасте. Он любит свою дочь как своего ребёнка, и она в ответ тоже просто любит своего папу как значимого взрослого (иногда даже как "маму"), без сексуального оттенка.

Сложные отношения с отцом. Обозначение границ или отвержение?

Но в какой-то момент девочка начинает проявлять свою сексуальность и женские чары, и в первую очередь, адресует эти сигналы отцу. Это неизбежные моменты взросления и проявления женственности. Начало этого этапа формирования женственности и сексуальности относят обычно к возрасту 5–6 лет, но иногда и раньше. Некоторые девочки, как мне представляется, начинают "стрелять глазками" даже раньше, чем ходить и говорить.

И тут начинается… С одной стороны — папа должен признавать женщину в дочке, принимать её проявления женственности и сексуальности, для того, чтоб она не боялась быть женщиной. С другой стороны — необходимо выставить границу, что папа не её мужчина и у неё будет другой. Что особенно сложно, если у папы в этот момент нет любимой женщины, и он не живёт с мамой дочери. А ещё хуже, если живёт вместе, но не любит, точнее, дочку любит больше, чем жену. Но это уже другая история.

И со стороны отца эта история выглядит сильно не так, как со стороны дочери. Попробую рассмотреть эту ситуацию с обеих сторон.

Папа, когда замечает, что дочка с ним флиртует (в раннем детстве), обычно рад этому и подтверждает, что она женственная и привлекательная. Хотя у излишне строгих родителей бывает и не так. В таком случае девочка часто ищет другого значимого мужчину, кто бы признал её женственность, в крайнем случае — в её фантазиях герои книжек или фильмов. Но продолжим про папу. Он в какой-то момент тоже начинает испытывать интерес к дочке, как женщине, что естественно. Но вот что дальше с этим делать?

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Многие этого пугаются и начинают всячески вытеснять даже малейшие намёки на сексуальный интерес, в том числе любые проявления тёплых чувств. И тогда это уже болезненно для девочки, потому что она не получает даже той близости, которой получала раньше просто как ребёнок. И это чревато тем, что она возненавидит в себе женщину, потому что её женственность оттолкнула любимого человека и лишила её близости.

Другие отцы эти чувства в себе принимают и ставят для себя границу: что можно, а что нельзя. И проявляют к дочке достаточно тёплых чувств и внимания, при этом, не переходя границу приличного и останавливаясь задолго до того, что называют словом "инцест". И тогда девочка понимает, что её любят, что женщиной быть хорошо, и расцветает, как прекрасный бутон. Но вот какая тонкость тут есть — отец ставит границу по своим оценкам дозволенного. А для девочки (лет в шесть-семь), то, что происходит у неё с папой (обнимает с нежностью, целует в щёчку, сидя на коленях, разговаривает, о чём угодно, не стесняясь и т.п.), является максимально возможной близостью между мужчиной и женщиной. И в её личном опыте — её идеальный и самый любимый мужчина остаётся с ней.

Хорошо, когда дочка видит пример того, что у папы с другой любимой женщиной (в идеале — с её мамой) заметно более близкие и тёплые отношения. Тогда она может пережить этот момент потери "идеального мужчины" и встретиться с реальностью. Именно в этом и состоит суть отвержения дочери любимым папой. Отвергает её не реальный папа, а "идеальный мужчина". И если этого не произойдёт, то женщина так и будет искать принца на белом лексусе долгие годы во взрослой жизни, вместо живых отношений с реальными мужчинами. Кстати, бывает, что сценарий идеального отвергающего папы проживается легко в том возрасте с другим взрослым мужчиной — другом родителей, учителем, наставником, случайным знакомым на отдыхе, в которого девочка успела влюбиться, но возможности продолжать общение не будет.

Но если девочка не видит примера более близких отношений папы и другой женщины, и не понимает, что папа её отверг как женщину, и ей придётся искать своего мужчину, тогда она ждёт (осознанно или нет) развития отношений с отцом как с мужчиной, что естественно в подростковом возрасте. И тогда возникают новые трудности в отношениях:

Во-первых, у отца нарастает внутренний конфликт, что он любит дочь как ребёнка, но отталкивает её как женщину (если не отталкивает — то это бывает ещё травматичнее, читайте у Набокова). И если мужчина этот конфликт не осознаёт, то это выражается в холодности, неадекватной требовательности, агрессии и прочих неэкологичных внешних проявлениях внутреннего конфликта.

И если мужчина этот конфликт не осознаёт, то это выражается в холодности, неадекватной требовательности, агрессии и прочих неэкологичных внешних проявлениях внутреннего конфликта. Во-вторых, девочка не получает ожидаемого и естественного развития отношений со "своим мужчиной". Что побуждает её активнее соблазнять, добиваться внимания мужчины, что приводит к формированию нового сценария "очень соблазнительной женщины". И конфликт в отношениях с отцом нарастает.

Что побуждает её активнее соблазнять, добиваться внимания мужчины, что приводит к формированию нового сценария "очень соблазнительной женщины". И конфликт в отношениях с отцом нарастает. В-третьих, она начинает разочаровываться в папе как мужчине. Но реальный папа не был отделён от архетипического образа Мужчины, и потому разочарование распространяется на всех мужчин. А желание близости с мужчиной не исчезает, и тогда формируется сценарий "злой любви к козлам".

И вот что тогда получается в период примерно семь-четырнадцать лет. Если девочка пережила отвержение идеального мужчины в лице папы, то дальше папа становится ей другом, близким человеком, наставником, что вполне согласуется с реально возможными отношениями. А мужчину она ищет уже среди сверстников. И когда она встречается с разочарованием в себе как женщине при отвержении другими мужчинами, то поддержка и принятие от папы бывает очень кстати.

Но если папа остался "её мужчиной", постепенно становясь "далеко не идеальным", при этом он ей и друг, и наставник, и близкий (возможно, даже самый близкий) человек, то это не способствует развитию навыков строить с мужчинами здоровые равные отношения.

В этот период, кроме прочего, формируется отношение к сексуальной близости. В обычных отношениях с равными партнёрами сексуальность помогает сближаться. Флиртуя с ровесниками, девочка постепенно познаёт новые аспекты и варианты близости. Но если она продолжает пытаться соблазнить папу (хотя бы бессознательно), то неизбежно приходит к выводу, что секс и близость плохо совместимы. Ведь папа в ответ на её флирт и проявления сексуальности только отдаляется, и близость с самым значимым мужчиной возможна, только если закрыть свою сексуальность. И тогда у девушки вместе с сексуальностью и может развиться жёсткий дуализм — либо секс, либо близость. А попытки совместить будут выражаться в двух крайностях:

В поиске идеального мужчины "как папа в её шесть лет". И даже если она найдёт такого мужчину, который сможет играть эту роль, то равных взрослых отношений не получится, потому что это будут взрослый мужчина и шестилетняя девочка, да ещё и занимающиеся сексом.

В выборе отвергающего мужчины, не принимающего её женственность, который согласен на секс (в отличие от реального папы) и даёт иногда, но задорого некоторые моменты близости. Это будут довольно болезненные отношения с печальными перспективами.

К тому же есть опасность, что девушка не научится отвергать "лишних" мужчин. Тот самый сценарий отвержения девочкой плохого "не подходящего" папы заметно осложняется. Потому что вместе с этим папой, который её не понимает, не любит и вообще "старый козёл", ей придётся оттолкнуть "идеального мужчину" и всех вообще мужчин вкупе. И реальный папа, воплощая в себе все образы мужчин сразу, вызывает у дочери невероятно широкую гамму сильных и противоречивых чувств, с которыми девочка в свои тринадцать лет справиться не способна.

Как видите, много всего разного печального может выстроиться в жизни женщины из её непростых отношений с папой. И все описанные тут случаи вполне могут быть тогда, когда у девочки с папой были очень хорошие отношения с папой в возрасте до шести-семи лет. А вот потом, внезапно или постепенно, как-то любовь зашла в тупик.

И это всё могло быть и не с настоящим отцом или отчимом, а со значимым мужчиной, который был в этой роли — дядя, дедушка, друг семьи (кстати, это может быть и при живом папе в пределах досягаемости). Это относится к самому значимому мужчине в жизни девочки в раннем детстве, когда она ещё не научилась выделять разных по значимости и влиянию людей и видит отражение всех мужчин в одном.

А вот что делать взрослой женщине, если она так и не смогла вовремя эти процессы инициации прожить и до сих пор пытается реализовать крайние сценарии в отношениях с мужчинами. Для начала — признаться себе, что если к концу третьего десятка лет жизни при всех стараниях так и не нашёлся подходящий мужчина для серьёзных отношений, то, возможно, не мужчины "пошли не те", а у неё самой что-то следует "в консерватории подправить". И работать со своими сценариями придётся серьёзно с привлечением специалистов.

А в реальных отношениях есть два пути развития при этом:

Во-первых, можно для начала допустить мысль, что развитие отношения с тем самым "близким другом", который хоть и близкий, но "только друг", в сексуальную область не обязательно приведут к потере близости, а может быть, как раз наоборот.

Во-вторых, тем партнёрам, которые "только для секса", стоит дать шанс стать близким другом и постараться развивать близость не только в постели.

В-третьих, те случаи "безумной влюблённости", когда мужчина похож на идеального папу, стоит заземлять и развивать постепенно. Не спешить заниматься сексом, а изучать друг друга медленно и верно, как друзья обычно узнают друг друга с разных сторон. При этом отдавая себе отчёт, что все восторженные возгласы: "Ах, какой мужчина, как он на меня смотрит, как от него пахнет…" — это, весьма вероятно, отношение не к реальному мужчине, а к проекции внутреннего идеального образа. Хотя и взгляд, и запах может и в реальности быть очень даже привлекательным. И тут особо уместна тема постепенного увеличения близости, и что секс скорее уместен не в первый день знакомства, а после того, как вы станете достаточно близкими друзьями.

И всегда полезно помнить — не идеальные, но достаточно близкие отношения в реальной жизни куда ценнее и значимее, чем сказочные отношения с идеальным мужчиной где-то в будущем. И полезнее развивать и ценить то, что уже есть, изучая друг друга и стараясь искать новые возможности в отношениях, чем убегать от реального мужчины, как только он не попал в идеальный образ.опубликовано econet

Автор Евгений Заморников

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