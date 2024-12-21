Как правильно отпускать человека при расставании

Расставание всегда имеет привкус горечи. А что делать, если происходит разрыв с человеком, который вам невероятно дорог? Вы испытываете широкий диапазон негативных эмоций (боль, злость, ревность, обиду, агрессию, отчаяние). Вот как можно научиться отпускать людей, которые уходят из нашей жизни.

Развод и расставание с любимым человеком — трагедия, которую сложно принять и пережить в любом возрасте. Однако, если отношения зашли в тупик, это является единственно верным выходом из ситуации. Как правильно отпустить человека при расставании?

Учимся отпускать

Признаки привязанности

Отвержение со стороны того, кого любишь всем сердцем, обидно, больно и неприятно. Расставание у таких пар всегда очень болезненное, люди по-разному реагируют на стресс. Одни замыкаются в себе и переживают боль, разрушая себя изнутри, другие пытаются вернуть отношения любым способом. И тот, и другой вариант не приносят результата, а лишь усугубляют проблему.

Признаки того, что вы не можете отпустить своего партнёра, таковы:

вы постоянно вспоминаете человека;

думаете о том, что вы сделали не так и какие причины привели к расставанию;

сравниваете других с любимым человеком;

по привычке покупаете его (её) любимые продукты;

ходите в места, куда ходит он (она);

ищете встречи, звоните ей (ему), используете манипуляции, уговоры, угрозы с целью вернуть отношения.

Почему важно расставаться правильно

Переживая расставание, человек много думает о любимом, занимается самокопанием, придумывая себе несуществующие недостатки. Всё это приводит к формированию устойчивых комплексов, страхов и обид, которые мешают развиваться, снова влюбляться, начинать новые отношения.

Несчастная любовь может стать причиной появления следующих проблем:

неуверенности в себе;

отрицания чувств;

глубокой депрессии;

недоверия;

необоснованной агрессии, раздражительности как способа выместить свою обиду и боль на других людях.

Односторонняя любовь — это всегда страдания, потому что ответного чувства нет и не будет. Именно поэтому нет никакого смысла терзать себя, жить иллюзиями и надеяться на возвращение отношений.

После расставания человек проходит 5 стадий горевания по человеку

1. Отрицание.

2. Злость.

3. Торги.

4. Смирение (депрессия).

5. Принятие (адаптация).

Как избежать травмы при расставании

В первую очередь следует принять и осознать факт расставания, а также до конца пережить страдания от неразделённой любви, после чего отпустить человека из своих мыслей и жизни. Сделать это необходимо, потому что быть счастливым с болью в душе невозможно.

Чтобы как можно быстрее и без травм пережить тяжелое расставание, используйте следующие психологические методы:

1. Не сдерживайте эмоций — плачьте, кричите, направляйте агрессию на неодушевлённые предметы.

2. Анализируйте прошлые отношения — выделите всё хорошее, что вам дал этот человек, а также все неприятные случаи и его недостатки.

3. Направьте внимание и заботу на себя — вкусная, правильная еда, спорт, повседневные приятные вещи, которые доставляют вам удовольствие.

4. Расширяйте круг общения и заводите новые знакомства.

5. Уберите из дома все предметы, фотографии, подарки, которые напоминают вам о любимом человеке.

6. Смените обстановку — путешествие, переезд, командировка.

Страдания, обида, чувство несправедливости после расставания бывают очень сильными, но важно помнить, что любая боль со временем притупляется. А если вы направите энергию в русло творчества, созидания, заботы о себе, то этот сложный период пройдёт быстрее и без негативных последствий для вашей психики и физического здоровья.

Если не можете самостоятельно справиться с болью от потери человека, тогда вам поможет работа с психологом!опубликовано econet

Автор Таланцева Юлия

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