Как правильно построить отношения с мужчиной: 3 важных момента

Над любыми отношениями нужно работать. О том, как правильно выстроить отношения своей мечты расскажет психолог Виктория Кирста.

Если вы хотите построить счастливые и длительные, возможно, даже на всю жизнь отношения с мужчиной, тогда вам в этом помогут три очень важные моменты на которые вам нужно обязательно обратить свое внимание. Итак...

Отношения: 3 самых важных правила

1. Будьте открытыми, расслабленными и искренними – без ожиданий

Вам нужно немного расслабиться, а еще искренне улыбаться и настроиться на позитив. Очень важно в отношениях быть собой, настоящей, а главное - просто наслаждаться вашими отношениями и тем, что у вас уже есть, без каких-либо ожиданий хотя бы на первых этапах вашего знакомства и развития ваших отношений.

Пускай все идет своим чередом, не подгоняйте отношения, дайте им расцвести, а вам - лучше узнать друг друга. Из этого следует уже второй - еще один не менее важный момент в построении отношений с мужчиной.

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2. Не спешите и не "отключайте" свою голову и здравый рассудок

Как уже говорилось в предыдущем пункте - не спешите, вам некуда спешить, еще все успеете. И если "отключите голову" раньше времени, то и дров наломать еще тоже успеете. Поэтому прислушивайтесь не только к своему сердцу, но и к своему голосу разума. Больше доверяйте себе и этому вашему внутреннему голосу.

В омут с головой - это все, конечно, очень интересно, но потом вам все равно придется подниматься на поверхность, так сказать, поэтому лучше не терять здравого смысла и возможности сознательно анализировать поведение и отношение к вам мужчины, а особенно то - действительно ли он слышит и уважает вас, как женщину, да и просто как интересную и незаурядную личность?

3. Не изменяйте себе и своим принципам и желаниям

Здесь имеется ввиду, что вам не нужно когда-либо соглашаться на меньше, чем вы считаете себя достойными, но при этом всегда уважайте и цените мужчину. Не угождайте и не подстраивайтесь под мужчину, но также помните и о том, что мужчина еще ничего вам не должен и все делает по собственному желанию или... не делает.

Здесь уже зависит от того, как он захочет и как сильно вы его заинтересуете. Но в любом случае, дайте ему возможность и время проявить себя в отношениях с вами, так скажем, со всех сторон. Расскажите ему, что для вас действительно важно, но не "пилите" его и не заставляйте его все это делать и придерживаться точно таких же взглядов, что и у Вас.

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Пусть мужчина будет собой, свободным в своих взглядах и действиях, а вы просто наблюдайте за ним, ведь только тогда вы сможете понять, а действительно ли он вам подходит как партнер и, возможно, даже как ваш будущий муж? Все у вас получиться, Вы обязательно будете счастливы! Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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