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Как правильно завершить окончившиеся отношения

Источник: psy-practice.com 06 июня 2024 6758
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Пока мы не расчистим жизненное пространство для новых отношений, мы будем "вариться" в старых переживаниях и воспоминаниях. Ничего хорошего это не принесет. Итак, как же поработать с телом, душой и разумом, чтобы оканчательно завершить то, что отжило.

Как правильно завершить окончившиеся отношения

Мы повторяем свои же ошибки. С завидной регулярностью идем по протоптанной дорожке неудач, раз за разом вляпываясь в разное одно и то же. И удивляемся… Ну почему!!! Почему мне так не везет? Причем каждый следующий случай – круче предыдущего.

Чистим пространство отношений

Причин для этого несколько:

  • Во-первых, часто без всяких пауз мы ломимся в новые отношения даже не сделав попытки разобраться – А что было не так в старых? Страх одиночества, знаете ли, актуален для 70% взрослого населения Земли. С ним не забалуешь. Так что выводов делать нам некогда.
  • Во-вторых, совершенно бессознательно выбираем себе в партнеры людей с которыми именно у нас ничего хорошего не может получиться. Ну вот тянет нас к ним. И ведь знаем, что будет как обычно, но «сердцу не прикажешь».
  • В-третьих, пытаемся создавать новые отношения не до конца освободившись от старых. Связанные по рукам и ногам прежними зависимостями, обидами, прошлой любовью и страхами. Тянем за собой весь букет их незавершенных хвостов, сами того, не желая и не замечая.

В этой статья мы будем разбираться с третьей причиной. (Про первую и вторую - разговор тоже будет, но в других статьях цикла «Вторая попытка»)

Итак, чистим пространство отношений…

Короткая метафора: Попробуйте посадить молоденькое плодовое дерево в центре старого, наполовину умершего елового леса.    

В тени некогда могучих исполинов его шансы на выживание – ничтожны. Они его просто задушат. Ни воды не дадут, ни света, ни места. Да и атмосфера в хвойном лесу для яблонь-груш совсем неподходящая – мох, скука да бурелом. Вырасти в такой обстановке может только какая-нибудь уж совсем неприхотливая опять-таки ёлочка.   Но стоит расчистить от старья поляну, попилить сухостой, дернуть пни, пробиться к солнышку – и Ваши шансы на урожай сливы-вишни стремительно возрастут.

С отношениями – история такая же. До тех пор, пока вы не расчистите жизненного пространства для новых отношений - будете получать так хорошо вам известные мох, скуку, бурелом и очередную колючую ёлочку в оранжерее.

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Как правильно завершить окончившиеся отношения

1. Чтобы начать действительно новые отношения – нужно освободить для них место в трех индивидуальных пространствах - теле, душе и разуме.

2. Тело живет в материальном мире. Это: Вещи, предметы, деньги, действия, власть (влияние), физический контакт, секс. Материальный мир существует в настоящем;

3. Душа живет в эмоциональном мире. Это: Чувства, интуиция, творчество, отношения, вера (верования), мечты. Эмоциональный мир ориентируется на будущее;

4. Разум живет в мире информации. Это: Знания, логика, правила, законы, договоренности, история, социальные роли и статусы, сообщества в которых мы существуем. Мир информации опирается на прошлое;

5. Каждое из этих пространств наполняется своим уникальным содержимым и для каждого требуется применять свои уникальные приемы освобождения и очищения;

6. При завершении отношений одно из пространств освобождается (очищается), само собой и мы думаем, что этого достаточно. Это не так! – (Подумайте, а какое из пространств освободилось в вашем случае?)

7. Для действительного завершения отношений необходимо в КАЖДОМ пространстве решить три задачи:

  • Очистить своё пространство от «не своего», навести чистоту, красоту и порядок;
  • Завершить незаконченное;
  • Освободиться от влияния и перестать влиять;

8. Пространства связаны. Через одно, можно влиять на другие.

9. Очистить пространство его же инструментами невозможно.

Как понять, что завершившиеся отношения не завершились?

  • На материальном плане: Вас окружают его(её) вещи, фотографии, подарки. Вам трудно с ними расстаться. А противоположенная сторона и не думает их забирать. Так же, это всякие истории про совместную деятельность и собственность, денежные обязательства, долги друг другу.
  • На плане эмоций – Вы испытываете ощутимые отрицательные эмоции по отношению к бывшему партнеру или себе. Гнев, обида, жалость, неразделенная (преданная) любовь, острое сожаление… Список можете продолжить самостоятельно. Если есть чувство – значит есть актуальная связь. Чем сильнее чувство – тем сильнее связь и тем меньше места для новых чувств.
  • На информационном плане – Вы скрываете от других людей факт разрыва и окончания отношений. Стараетесь сохранить свой прежний социальный статус. Сравниваете окружающих людей с бывшим партнером (партнершей). Проявляете повышенный интерес к событиям его(её) жизни. Часто и в подробностях вспоминаете о прошлых отношениях, концентрируетесь на том, что вернуть невозможно. Сожалеете об упущенных возможностях. Сохраняете (соблюдаете) правила и традиции, установленные в отношениях.

Освобождаем тело…

Материальный план хорошо поддается системным и информационным воздействиям (договора, расписки, планомерные осознанные действия без эмоций), и очень плохо воздействиям эмоциональным (обиды, мольбы, гневные требования, мечты).

Шаги по освобождению материального плана

1. Очистите окружающее вас пространство от неконтролируемого материального присутствия бывшего партнера.

  • Действуйте планомерно, целенаправленно, тщательно, безжалостно, вежливо и спокойно. Чем меньше эмоций и больше системности, тем лучше.
  • Договоритесь о разделении совместно нажитого имущества. При невозможности разделить – продавайте и делите деньги.
  • Сделайте генеральную уборку.
  • Сделайте ремонт, ну или по крайней мере перестановку мебели. Любые интерьерные изменения приветствуются. Обновите гардероб, домашнюю утварь, посуду
  • Поменяйте место жительства.

2. Завершите незаконченное

  • Полностью разберитесь с материальными долгами друг другу.
  • Полностью завершите/закройте все совместные материальные обязательства (Парные долги, кредиты, совместное владение и т.п.)

3. Освободиться от влияния и перестать влиять;

  • Прекратите любую совместную деятельность (коммерческую, развлекательную, любую). И давайте обойдемся без иллюзий - Совместный бизнес с «бывшими» отрицательно влияет на создание отношений с «новыми»
  • По возможности исключите любой физический контакт с бывшим партнером (партнершей) - встречи, пересечения и т.п. Ну и уж тем более близкий физический контакт!

Не бойтесь выглядеть корыстным. Во всех мероприятиях, описанных в этом разделе, ваша главная задача освободить свою жизнь от воздействия завершившихся отношений. Кстати, эти рекомендации действуют и тогда, когда партнер уходит «налегке» и всё оставляет вам. – Пройдет время и с очень большой вероятностью он вернется что бы забрать кусочек своего материального мира.

Цель всех мероприятий по освобождению материального плана – в вашем доме и владении остаётся только то, что на 100% принадлежит Вам!

  • Есть вещи, которые являются для ваших «бывших отношений» особо важными эмоциональными якорями. Как бы вам не было больно и тяжело с ними расставаться – по каждой из них сделайте осознанный выбор - Действительно ли вы решаете оставить этот предмет в своём материальном пространстве? Даже самый маленький и пустяковый сувенир, наполненный сильными эмоциями и важной историей может стать непреодолимым барьером на пути создания новых отношений.

Освобождаем душу…

Эмоциональный план для освобождения и очистки является достаточно сложным, так как чувства в большинстве случаев плохо поддаются осознанному контролю и системному описанию. Есть конечно люди, которые умеют подчинить своё сердце разуму и логике, но их очень немного. Большинство же людей чувствам просто отдаётся и переживает их.

Цель работы с эмоциональным планом - Не полностью освободиться от чувств к бывшему партнеру и тому что у вас с ним (или после него) было, но превратить их в нейтральные, или нейтрально положительные. Причем совершенно не важно какие чувства вы испытываете сейчас – отрицательные или положительные. Тут важен не знак, а сила переживаний, то есть прочность эмоциональной связи. Давайте разбираться какие у нас есть возможности на этом «фронте».

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Как правильно завершить окончившиеся отношения

  • Ну, во-первых, избавляться от «длинных» эмоций с помощью «сильных» эмоций – заведомо проигрышная стратегия. Слезы, истерики или бурное веселье лишь на время снимут напряжение, но проблему не решат.
  • Во-вторых, для работы с эмоциональным планом нам потребуются работать как с Материей (телом), так и с Информацией (разумом)

Тело:

  • Регулярные, монотонные физические нагрузки. – Ходьба, бег, плавание, велосипед, йога, танец и т.п. Важно, чтобы в них отсутствовал элемент игры и соревновательности. Заставьте своё ТЕЛО ежедневно трудиться и уставать. Здесь очень важно делать действие ради самого действия.
  • В своей ежедневной деятельности сконцентрируйтесь на «здесь и сейчас». Переключите внимание на практические, осязаемые дела и результаты, которые можно получить в самой кратчайшей перспективе. Загрузите себя большим количеством маленьких дел.
  • Экспериментируйте с едой – здесь подходит всё что угодно - От строгих диет и кулинарных путешествий, до осознанного изменения режима и рациона питания. Важно, чтобы то, что вы едите доставляло ВАМ удовольствие и было новым, неожиданным. Вы будете удивлены насколько сильно связаны ваши гастрономические привычки и эмоциональный мир «бывших» отношений.

Разум:

  • Разложите чувства по полочкам. – Посмотрите на то что вы чувствуете холодным взглядом аналитика. Проведите системный анализ и структурный разбор своего эмоционального состояния. Что и почему вы чувствуете? Как это всё связано с вашей личностью и личностью партнера? Опишите динамику ваших отношений. – Иногда такой подход даёт весьма хорошие результаты, особенно когда вам кто ни будь помогает удержаться в рамках логики и не упасть в бурю эмоций. Большинство эмоций, будучи выложены на всеобщее рассмотрение и попав под безжалостный логический разбор, теряют свою интимность, силу и актуальность.
  • Используйте силу ритуалов. – Вне зависимости от того как вы относитесь к религии. Молитвы работают. Они могут выглядеть как мантры, положительные аффирмации, творческие трансы, как разговор вслух с самим собой, в конце то концов. Всё это разновидности одного и того же мощного инструмента, который во всех религиозных традициях мира называется молитвой. Не важно какую её форму вы выберете, важно чтобы она читалась ежедневно и была направлена на три глобальные темы:

Благодарность миру (богу, судьбе, обстоятельствам…) за то, что с вами происходит Жизнь

Благодарность партнеру (+прощение и отпускание)

Благодарность себе (+освобождение, спокойствие, уверенность) Это могут быть три разных обращения или одно слитное, неважно, главное здесь регулярность и спокойная вера в силу добрых слов и намерений. Любой эмоциональный ритуал должен повторяться не менее 40 дней подряд.

  • Верните чувство тому, кому оно пренадлежит. – Иногда для того чтобы освободиться от власти чувства (особенно старого и, казалось бы, давно ушедшего) необходимо спокойно и полностью его высказать вслух тому, к кому вы его испытывали. Разгрузите свою душу от неудавшихся первых любовей, нелепых обид и разочарований романов юности. Скажите всё несказанное тогда – сейчас.

Освобождаем разум…

Особенность освобождения и очищения информационного плана заключается в том, что нам придется работать с эмоциональными якорями прошлого и информационно-социальным статусом настоящего.

Настоящее…

1. Перестаньте интересоваться событиями в настоящей жизни бывшего партнера. С кем он(она) встречается, как у него дела, чем занят… и т.п. Сделайте это даже если вы расстались «друзьями». Основная задача этого шага – полностью исключить актуальность информационного потока между вами. «Меньше знаешь – крепче спишь!»;

2. Соц. сети, мессенджеры, смс переписка – без разговоров в корзину. Нужно будет – потом, через годик, восстановите, благо что это совсем не проблема. В случаях экстремальной зависимости от обменных инфо-потоков назначается 100% информационная диета, то есть полный отказ от любых сетевых коммуникаций сроком на 40 дней.

3. (Для дам). Не поленитесь поменять свою фамилию на добрачную. – Официальное «именование», указанное в куче документов – очень сильный якорь информационного плана;

4. Сообщите своему социальному окружению, что отношения закончились и ваш социальный статус изменился. Можно и нужно это делать совершенно без подробностей. Те, кому это будет важно обсудить – сделают это чуть позже лично, а все остальные просто примут к сведению. Бывшему партнеру это тоже поможет находиться в новом социальном статусе. Кстати, а какой он (социальный статус) у вас сейчас?

5. Измените распорядок собственного дня.

6. Измените привычные маршруты движения.

Прошлое:

1. Доделайте недоделанное. Съездите куда давно собирались. Завершите начатое. Чем меньше незавершенных ниточек будет вас связывать с прошлым – тем лучше. Полностью отказаться от завершения чего-то уже не актуального – это тоже своеобразный финал;

2. Соберите информацию о важных прошедших (совместных) событиях в АРХИВ! Структурируйте информацию и памятные вещи - (Конверты, коробки, альбомы, письма) и уберите подальше. Поблагодарите, попрощайтесь и закиньте на самую дальнюю антресоль. Нечего всему этому маячить перед глазами и дергать за ниточки памяти;

3. По возможности исключите поездки в привычные, давно известные, совместные места путешествий. Мир огромен – исследуйте его в новом качестве заново. Создавайте свои маршруты и свои новые любимые места;

4. Воспоминания о прошлом очень хорошо вытесняются мечтами о будущем. Составьте живой список «Мечт и хотелок». Отнеситесь к этому пункту как к необходимому минимуму. До тех пор, пока вы с интересом не смотрите в будущее, прошлое и не подумает вас отпускать.

И в заключении…

  • Хочу напомнить, что при завершении отношений одно из пространств очистилось почти автоматически. Обратите внимание – какое? Это знание понадобиться вам в дальнейшем.
  • Не стремитесь избавиться только от прошлого негативного, печального и больного. Снижайте общее напряжение поля. Помните цель – нейтральное, а еще лучше нейтрально положительное отношение к бывшему партнеру(партнерше) и всему что с ним связано.
  • Если понимаете, что не справляетесь – без стеснения обращайтесь за помощью к профессиональным психологам. Экстремальные формы зависимости могут оказаться слишком трудными для самостоятельной проработки. Находясь внутри такой зависимости у вас нет шансов справиться с ней один на один в приемлемые сроки.
  • Удерживайте в голове три цели: Очистить своё пространство от «не своего», навести чистоту, красоту и порядок; Завершить незаконченное; Освободиться от влияния и перестать влиять;
  • После завершения любого количества неудачных отношений у вас есть возможность начать удачные.
  • После разрыва не торопитесь как можно быстрее создать новые отношения с новым партнером. Сделайте паузу, посвятите время себе и своим новым возможностям.опубликовано econet

Автор Александр Кумков 

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Источник: https://econet.ua/

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