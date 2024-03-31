Как при помощи правильных мыслей прийти к успеху

Мысль материальна. И постоянно перемалывая негативные мысли в голове, мы никогда не добьемся благополучия и успеха. Ведь наше тело отзывается на то, о чем мы думаем. Поэтому важно настраивать себя на позитив и достижение желаемого.

Насколько мысль материальна, как наше намерение действует на нас? - это легко понять, взяв обычное кольцо. Затем надо привязать к нему нитку и легонько за конец нитки взяться. Этот простой опыт многие проделывали: когда задаёшь вопрос, кольцо приходит в движение. И как бы отвечает на вопросы: да или нет?

Наше подсознание знает ответы на вопросы

Этот элементарный маятник называют маятником Гальтона-Шёвреля, по именам учёных, которые проводили опыты.

Никакой мистики нет. Наше подсознание знает ответ на вопрос. И возникают идеомоторные движения мышц помимо нашей воли. Непроизвольные и неосознаваемые движения.

Мысль зародилась и привела мышцы в движение. Мы этого даже не заметили, но получили ответ. Намерение реализовалось в движении. Мысль повлияла на тело помимо нашей воли. И кольцо тоже пришло в движение, указывая путь.

То, о чем мы думаем, влияет на наше тело. Это очевидно. Определяет ответ на вопрос, наш выбор. Подталкивает нас к определенному пути. Даже если мы не осознаем свою мысль, она уже влияет на наше тело, на движение кольца, - происходят очевидные материальные изменения.

Все начинается с мысли.

Поэтому спросите себя:

О чем вы думаете чаще всего? Какие вопросы себе мысленно задаёте? Запишите свои основные мысли, ежедневные и регулярные. Чаще всего это тревожные размышления, неприятные воспоминания, как ни странно.

В нашем теле происходят изменения. И происходят изменения в материальном мире, с которым мы связаны: нитка-то в нашей руке, не так ли? И кольцо движется не само по себе; это мы приводим маятник в движение своими мыслями.

Надо постараться задавать себе хорошие вопросы. И пребывать в осознанном состоянии, как это называют философы - контролировать свои мысли. Специально настраивать себя на успех и достижения - думать об этом.

Можно произносить аффирмацию или формулу аутотренинга. «Я достигаю благополучия и выбираю правильный путь!», - вот хорошие слова, мысленный настрой для того, чтобы наше тело вело нас к успеху. Само пошло к победе по правильному пути.

И чтобы наша личная нитка правильно связывала нас с миром, как нить Ариадны. И вела к счастью и успеху…

Автор Кирьянова Анна

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