Как приучить детей к чтению

Книгу заменить не может ничто. Но сегодня, в эпоху повального увлечения гаджетами, перед родителями и педагогами встала серьезная проблема: что надо делать, чтобы дети читали. А ведь чтение превратилось для подрастающего поколения вместо удовольствия в тяжкий труд.

Меня попросили рассказать для проекта «Делись и делай» что-нибудь о детском чтении. Я провела эфир на вечно актуальную тему «Что делать родителю, чтобы ребенок читал». Но прямые эфиры в инстаграме эфемерны: сегодня они есть, завтра их нет, — поэтому я решила записать, о чем говорила. Мне казалось, что я перечисляю очевидные, всем понятные вещи, однако отклики показывают, что нет — некоторые простые истины всё же стоит повторять.

Что делать родителю, чтобы ребенок читал

(Рекламная пауза, обращенная исключительно к тем, чьи дети занимались у меня в группах творческого письма: на следующей неделе у меня начинаются продолжающие группы. Если ваши дети хотели в них попасть, а вы пропустили мой прошлый пост, найдете его, в нем есть ссылки на запись. Рекламная пауза закончилась.)

Итак, что делать и с чего начать?

1. Начните с себя

Так и слышу мощный ответный хор: «Да я в его возрасте всю районную библиотеку перечитал!».

Слушайте, что вы делали в его возрасте, сейчас никому не интересно. Сейчас интересно, что вы делаете сейчас.

Видит ли вас ребенок с книгой? Слышит ли, как вы обсуждаете книги с родственниками и друзьями? Становится ли свидетелем ваших переживаний, связанных с чтением? Знает ли, что вам случалось опоздать на встречу или сжечь печенье из-за того, что вы зачитались?

Понимает ли, иными словами, что чтение важно для вас, что оно доставляет вам удовольствие, что это неотъемлемая часть вашей жизни?

Если нет, если давно уже вас можно застать только за чтением дорогого фейсбучика — скорее всего, ваша партия проиграна еще до начала. Очень непросто заставить детей полюбить то, что вы сами не любите, и делать полезное, которое вы сами не делаете.

Отдельное замечание для родителей подростков. Подростки часто отталкиваются от родителей, и это в порядке вещей. Возможно, вы читаете и за едой, и в туалете, и на ходу, а ваш ребеночек не осилил за год ни строчки. Просто продолжайте. Нет, не нудеть, а читать. Магия (а заодно и проклятие) родительства в том, что то, что мы делаем, и то, как мы делаем, остается с нашими детьми, хотят они этого или не хотят, осознают или не осознают. (И хотим мы этого или не хотим…) Поэтому продолжайте читать.

2. Читайте ребенку вслух

Читайте перед сном. Мало несгибаемых героев, способных устоять перед «Вообще-то тебе уже пора спать, но если хочешь, я тебе, так и быть, почитаю». Читайте во время болезни. Читайте в очереди. Читайте в транспорте. Да где угодно, правда.

«Мне некогда!» — Ничем не могу помочь. Знаю многодетного отца, который всем своим пятерым детям прочел вслух «Войну и мир». Каждому в свое время, да. Он работал. Пусть это вдохновит вас на подвиг, как говорится в одной хорошей книге.

«Да он уже такой лось, куда ему читать вслух!» — А кто сказал, что лосям не нужно читать вслух? Возраст, до которого это действие позволяется, вроде не ограничен никаким законом (пока).

Скажу больше: и сами читайте друг другу вслух. Взрослые, я имею в виду. Тогда вопрос «До какого возраста не стыдно читать ребенку?» испарится сам собой.

Если я вас не убедила, к вашим услугам книга Даниэля Пеннака «Как роман». (Пеннак — автор прекрасных детских книг, названия которых легко гуглятся, но я всегда советую кроме его бестселлеров прочесть и менее известный «Дневник одного тела».) «Как роман» — книга о том, как увлечь детей чтением, и в ней Пеннак объясняет, сколько пользы от чтения вслух, убедительно и всесторонне.

А мой любимый момент в этой книге — как старший брат сказал Пеннаку, когда тот был подростком, что читает роман, в котором девушка любила одного, а замуж вышла за третьего. Как тут было не попасться, не залезть в книгу, чтобы самому во всем разобраться? (А знаете, что он читал? «Войну и мир».)

И тут мы переходим к следующему пункту.

3. Заманивайте

Заманивайте всеми способами, которые можете изобрести.

Пересказывайте смешные эпизоды.

Вспоминайте к месту ситуации из еще не прочитанных ребенком книг. («Пересказывать не буду, чтобы не портить тебе удовольствие, но там тоже был похожий случай…»)

Отрывайтесь от книги и рассказывайте, что интересного вы прочли. С горящими глазами рассказывайте, а не поучительным тоном!

Берите на слабо. «Я сейчас такой смешной эпизод прочла — как курица лису обманула. Но тебе это скучно будет, ты даже до конца страницы не сможешь дочитать». — И оставляете книгу на видном месте.

Прямо запрещайте, в конце концов! «Не читай «Красную шапочку», там страшный волк, будешь еще потом бояться в коридор выходить!» (Понятно, что говорить так стоит, только если вы уверены, что читательница будет через пятнадцать минут скакать по коридору с воплями «А вот и прочитала, а вот и не боюсь!».)

Заманивайте с запасом. Не бойтесь рассказывать о книгах, которые ребенку еще долго будут не по возрасту. Современный мир с младенчества засыпает человека именами и названиями, и бывает трудно разобраться, что важно, а что не очень. Хорошо, когда список «это все читают», «надо прочесть, когда вырастешь» формируется исподволь с ранних лет. Потом, когда в самом деле вырастешь, прочесть эти книги кажется естественным шагом. Ну, во всяком случае, более естественным, чем если тебе уже четырнадцать и мама подсовывает книгу, о которой ты никогда не слышал, со словами «это обязательно надо прочесть».

4. Относитесь к чтению как к обучению

А не как к небесной благодати, которая будет вам ниспослана за молитвы. Не «Господи, вот бы он прочел «Кондуит и Швамбранию»!», а «Какой у нас следующий шаг?». Сформулируйте этот шаг для себя. И сосредоточьтесь на нем. Одном. Вырабатывать два новых навыка одновременно редко бывает продуктивной стратегией.

Предположим, вы любите народные песенки и потешки, а ваш ребенок — мультсериал «Собачий патруль». И ваша задача сейчас — чтобы ребенок начал читать самостоятельно простые книжечки. Не совмещайте ее с воспитанием любви к народным песенкам. Пусть учится на том, что любит, — читает подписи в раскраске про Райдера и собачек, например.

Или читать человек научился, но делает это только из-под палки. Зато обожает комиксы. А вы не открыли в жизни ни одного комикса, непримиримо считаете их рассадником бескультурья и, если находите, выкидываете со скандалом. И при этом хотите, чтобы ребенок стал читать более длинные тексты, чем рассказики на полстранички из «Родной речи». Позвольте ему читать комиксы. Больше того: почитайте о комиксах. Их миллион, и они разного качества. Один даже получил Пулитцеровскую премию. Купите те, что получше. Есть многотомные комиксы. Чтобы добраться до их конца, надо долго, долго читать. Вы ведь этого хотели?

Или — вы купили и прочли ребенку первый том «Котов-воителей». Ребенок хочет дальше, а вы — нет, ни за что. При этом следующий шаг в развитии навыка чтения для него — научиться самостоятельно читать толстые книги. Не потрясайте у него перед носом «Динкой», «Кондуитом» и «Дорогой…», которая уходит в даль. (Вообще — не впихивайте насильно того, что вам нравилось в детстве, если, конечно, не хотите выработать у человека устойчивый рвотный рефлекс при виде книги.) Вручите ему второй том «Воителей», потом третий том «Воителей» — и продолжайте, пока его страсть не будет утолена.

Да, вкус от чтения этого стотомника не развивается. Но привычка читать длинные книги — развивается, и она действительно важна. Спросите меня, кому будет принадлежать будущее, и я отвечу: тому, кто может прочесть толстую книгу. Долгая многосоставная история учит удерживать внимание, разбираться в сложной системе персонажей, правильно понимать прочитанное. Сейчас, когда даже многие школьные уроки — это презентации в картиночках и простейших схемах, эти навыки не так-то просто выработать.

Развивайте вкус книгами, которые читаете вслух.

И — чтобы развить вкус, надо попробовать разное.

И — мы тоже читали кучу советской воспитательной муры про дружбу и подвиги. И ничего, разлюбили ее потом как-то. Каждому времени — свою муру.

5. Начинайте с бумажных книг

Мы так устроены: когда мы влюблены, запах духов любимого человека делает нас счастливыми, под мелодию его рингтона нам хочется танцевать — а незнакомец с тем же запахом или той же музыкой на телефоне сразу, авансом получает нашу симпатию.

С книгами так же: сначала связываешь удовольствие с ощущением обложки в руках, запахом переплета, шершавостью или гладкостью бумаги, движением руки, перелистывающей страницу, — потом, только беря книгу в руки, уже ощущаешь удовольствие. Многим книголюбам знаком эффект книжного магазина: в незнакомом городе, когда устал, когда чувствуешь напряжение от чужого языка и обстановки, стоит зайти в книжный, увидеть сотни корешков, почувствовать знакомый запах — и всё опять хорошо.

Мы подтверждаем, что этот механизм работает, ежедневно, без устали разглядывая блестящие экранчики. Им случалось нас смешить, радовать, развлекать и ужасать, и хотя большую часть времени мы таращимся на что-то унылое и бессмысленное, надежда опять испытать удовольствие заставляет нас утыкаться в них вновь и вновь. (Если вам нравится этот текст, вы привязываетесь к телефону еще сильнее.)

Сделайте так, чтобы, испытывая удовольствие от чтения, ребенок привязывался к книге, а не к телефону или планшету: до тех пор пока любовь к чтению не станет непреодолимой, покупайте ему бумажные книги.

6. Начинайте читать сразу

С младенцем можно общаться ста разными способами, в том числе — читая ему книгу. Скажу больше: вы можете читать ему вслух свою книгу. Он будет разглядывать вас, слушать вашу речь, ваши интонации. (Нет, ему не повредит взрослое содержание.) Как только он сможет разглядывать картинки, начните читать детское. Если ребенок не будет помнить времени, когда книг в его жизни не было, шансы, что он будет читающим подростком, сильно повысятся.

И еще несколько соображений о чтении маленьким детям.

Очень важно читать малышам стихи. Как можно больше. В стихах есть ритм, и дети учатся его улавливать и наслаждаться им. Ритм важен в речи, и если не почувствовать этого в раннем возрасте, потом «инсталлировать» это понимание будет сложнее. Ритм важен и в движении, и в музыке, и в танце. А ключ к нему — в детских стишках.

И не надо слишком уж стараться провести ревизию детской классической поэзии с позиций продвинутого современного родителя. Нет, дети не начнут бояться, что родители отдадут их злому дяде после того, как им прочтут «Тараканище». И девочки, услышав «Муху-цокотуху», не придут к выводу, что им придется выходить замуж за любого, кто защитит их от хулигана. (Так же как «Репка» не заставляет их считать бабушек и дедушек безумными.) Дети чувствуют лучше многих взрослых, что поэзия — прежде всего игра, а не воспринимают ее как «учебник жизни».

Ваш ребенок наверняка слышит время от времени «мама (или папа) работает, поиграй сейчас сам немного». Пусть иногда слышит и такое: «Мама сейчас читает, поиграй немного сам». Дети подражают взрослым, и скоро вы услышите (с вашей же интонацией): «Не мешай мне, я сейчас читаю». Но вы ведь этого и добивались?

Пусть иногда слышит и такое: «Мама сейчас читает, поиграй немного сам». Дети подражают взрослым, и скоро вы услышите (с вашей же интонацией): «Не мешай мне, я сейчас читаю». Но вы ведь этого и добивались? Не бойтесь читать и давать детям читать книги, которые им «не по возрасту», в которых они «ничего не поймут». Не отказывайте, если они просят почитать им вслух книгу, которую вы читаете сами. Не отбирайте книгу, если только не считаете, что это чтение — действительно вредное. Дети удивительные существа и понимают куда больше, чем мы можем предположить (особенно это касается поэзии).

Не отказывайте, если они просят почитать им вслух книгу, которую вы читаете сами. Не отбирайте книгу, если только не считаете, что это чтение — действительно вредное. Дети удивительные существа и понимают куда больше, чем мы можем предположить (особенно это касается поэзии). Используйте игрушки. Моя внучка не слишком любит читать, но нам повезло: ее плюшевый таксик — страстный читатель. Иногда приходится прерывать игру, чтобы почитать таксику. «Ты пока порисуй, а я почитаю таксику «Кота в сапогах», я ему обещала». Странное дело, в ответ всегда раздается: «Нет, я тоже хочу послушать». Все непонятные слова и детали я объясняю, разговаривая с таксиком и Мытой (это мышь, и она мастер задавать бестолковые вопросы по тексту, на которые Яника ей терпеливо отвечает).

Кстати, стишки тоже сначала учат таксик с Мытой (запинаясь десять раз). Да, я такой динозавр, который считает, что учить стихи наизусть совершенно необходимо.

7. Как преподаватель творческого письма, закончу вот чем: кто начинает сочинять, тот и читает с бОльшим интересом. (Считайте, что это тоже была реклама.)опубликовано econet

Автор Александра Кнебекайзе

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