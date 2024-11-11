Как приучить детей к уборке: 2 важных правила

Ключевым моментом в воспитании детей многие родители считают приучение ребенка наводить порядок в своей комнате. Безусловно, это важный и практически необходимый навык. Начинается все с уборки игрушек в самом раннем возрасте. Но не все дети с готовностью выполняют эту обязанность. Как приучить свое чадо к порядку?

Ключевым моментом в воспитании детей многие родители считают приучение ребенка наводить порядок в своей комнате. Безусловно, это важный и практически необходимый навык. Начинается все с уборки игрушек в самом раннем возрасте. Но не все дети с готовностью выполняют эту обязанность. Как приучить свое чадо к порядку?

Приучаем ребенка к порядку

Для этого существуют 2 важных правила

Правило №1

Не думайте, что ваш сын (или дочь) с готовностью и без напоминаний станут делать в доме уборку и следить за порядком, если вы сами его не поддерживаете. Ключ к любому воспитанию – собственный позитивный пример.

Когда мама ест пиццу у компьютера и оставляет тарелку с крошками тут же, забывая о ней, когда папа надевает утром не чищенные ботинки, для ребенка это – образец порядка. И не стоит требовать от него чего-то иного.

Правило №2

Важно учить детей следить за порядком еще в ранние годы, чтобы не сформировалась привычка разбрасывать вещи. В противном случае любовь к беспорядку будет крайне сложно искоренить. В этом вопросе не бывает «рано»: правила поддержания чистоты и порядка закладываются у малышей рано: это происходит, когда ребенок начинает ходить, внятно говорить и осознает себя отдельной личностью.

В каждом возрастном периоде имеется специфика приучения к порядку и уборке

Возраст 2-3 года

В данный период придется набраться терпения. Дети еще не могут держать в памяти правила поведения, концентрировать внимание. Поэтому вам придется раз за разом напоминать о том, что надо, например, собрать игрушки в корзину (коробку).

Это необходимо знать! До 4-х лет малыши в силу физических и психологических нюансов не могут самостоятельно и без напоминаний наводить порядок и раскладывать предметы по местам.

Детям приятно пребывать в хаосе, им присущ данный способ организации пространства. Но прививать любовь к чистоте и порядку следует начинать с первых лет.

Превратите уборку в увлекательную игру. Совместная деятельность объединяет, дарит положительные эмоции. Пусть это будет веселая забава, результатом которой явится убранная комната.

Пока ребенок вам только помогает в меру своих возможностей. Если вы заметили, что сын или дочь проявляет инициативу и начинает сам выполнять какие-либо домашние дела – не останавливайте, не критикуйте, а, наоборот стимулируйте и поощряйте его.

Выделите ребенку персональные подручные средства (тряпочку для стирания пыли, веничек, совок). В возрасте «я сам!» это очень важные моменты. Делать уборку вместе необходимо систематически, не «под настроение».

Возраст 4-6 лет

Навык убирать и складывать вещи уже сформирован, и ребенок, поиграв, уже в состоянии располагать игрушки по местам без помощи взрослых.

Процесс уборки должен быть комфортным. Например, выдвижные ящики, полки - на соответственном для ребенка уровне.

Закрепляйте в памяти сына или дочки, как именно должны располагаться предметы, игрушки. Пусть это будет так, как ему удобно.

Прекрасное подспорье в формировании навыка уборки – это сказки.

Это необходимо знать! Сказочные образы и герои – язык, наиболее понятный детям 4-х-6-ти лет. Берите на вооружение знакомые нам с детства сказки и придумывайте их вместе с ребенком в процессе уборки.

Возраст 7-8 лет

Первые школьные годы – это время, когда порядок крайне необходим для школьника, чтобы процесс обучения проходил максимально эффективно.

Важность приобретают систематизация окружающего пространства: организуйте на пару с ребенком порядок в помещении таким образом, чтобы каждый предмет находился на своем месте. Книги – на полке, игрушки – в специально приспособленном ящике, одежда – в платяном шкафу, школьные принадлежности - в письменном столе.

В этот период пора привлекать ребенка к посильным ему делам по дому.

Это необходимо знать! Стоит ли поощрять денежно работу по дому? Нет, если мы говорим о ежедневных, беспрекословных обязанностях ребенка. Однако, не возбраняется поощрять работу, проделанную сверх нормы.

Важно понимать, что не все является мусором. Это могут быть ценные для ребенка мелочи, его «сокровища»: коллекция камешков, поделки, различные материалы для творчества.

Подростковый период

А теперь вспомните себя в этом возрасте. Как для вас было необходимо персональное пространство, как вы ревностно оберегали тайны и собственное право пользоваться вещами и комнатой. Теперь вы можете понять своего дорогого подростка.

Не нарушайте его персональные личные границы. Не начинайте наводить порядок в его вещах. Не посягайте на подростковые тайны.

Это необходимо знать! Если беспорядок в помещении, где живет подросток – только верхушка айсберга, и вас тревожит его поведение, имеет смысл проконсультироваться с психологом, чтобы наладить отношения и вместе справиться с проблемой ребенка.

Конкретная форма порядка или, наоборот, беспорядок в детской комнате – это внешнее проявление его сути. Учитесь понимать своего ребенка, не теряйте с ним контакт, будьте ему другом.опубликовано econet

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