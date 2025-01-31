Как привлечь любовь в свою жизнь

Практически все любовные отношения развиваются по одному и тому же пути. И партнеры не могут себе представить, что существует какой-то поэтапный “сценарий” привлечения любви, развития и ее конца. Как научиться строить прочные и долговременные взаимоотношения? Вот полезные советы.

Любой из нас мечтает в глубине души найти свою судьбу. И мы задаем себе множество вопросов на тему серьезных отношений. Как отличить настоящую любовь от ветреной и преходящей влюбленности? Можно ли притянуть любовь в свою жизнь? Когда следует заводить семью? И так далее. Вот ответы на то, что нас так волнует.

Пустите любовь в свою жизнь!

Многие легкомысленно полагают, что одного желания влюбиться бывает достаточно. Следуя такой логике, можно предположить, что любовь является следующим шагом после влюбленности. И что дальше? Выходит, если вы влюбились, - из этого следует, что с объектом своей симпатии нужно связать будущую жизнь. Это как?

Жениться (выходить замуж), рожать деток и просто жить. Откуда взялась данная теория? Нас не учат строить личные отношения в школе и институте. Откуда же нам получать полезные знания, как привлекать любовь?

Вот откуда берутся знания о любви

Пример отца и матери

Если у родителей гармоничные, нежные и уважительные отношения, то и дети, как правило, перенимают данную модель и воплощают ее в своей семейной жизни. Если имели место постоянные ссоры, конфликты, оскорбления, то и дети бессознательно применяют те же принципы в своих взаимоотношениях.

Телевидение, СМИ, реклама

Что мы видим в кино и на телевидении? Чему они могут научить? Продукты индустрии развлечений пропагандируют слепую влюбленность. Что это значит? «Влюбленность - это основа». Но это не жизнь! Мы бессознательно примеряем на себя «киношную» модель. А когда начинается реальная Жизнь, не понимаем, что нужно делать. Почему-то этого в кино нам не объясняют, сценарии пишутся по другим принципам.

Статистика по теме

1. Социолог З. Файнбург после проведения специального исследования среди пятнадцати тысяч семей получил следующие результаты: до 80% пар создают семью по причине влюбленности, 15% - следуя стереотипам и 5% - по расчету.

Идем дальше. Больший процент неудачных именно среди браков, заключенных по влюбленности, а не по расчету и по стереотипам. У тех, кто создали семью по влюбленности, на каждые 10 благополучных браков приходится 10-11 несчастливых. У тех, кто пошли под венец из соображений “все друзья уже женаты, и мне пришла пора”, на каждые 10 удачных браков приходится 4-5 несчастливых: иначе говоря, благополучных браков в 2 раза больше. И у лиц, женившихся по расчету из 10 счастливых отмечаются 7 неблагополучных.

Получается, что счастливых — в 1,5 раза больше, а неудачных - в 1,5 раза меньше, чем у лиц, женившихся по зову сердца.

2. Другой социолог, Н. Юркевич установил: 70-90% лиц различного возраста пошли под венец по любви. Здесь любовь трактуется как: “сердцу не прикажешь”.

50% семей распадается еще в 1-й год брачной жизни, 2/3 — в первые 5 лет. А 70% браков из наиболее непотопляемых – пара пребывает в напряженных взаимоотношениях. И только 1,5% семей охарактеризовали позитивно своих отношения.

Какой напрашивается вывод? А вот какой: влюбленность - вовсе не фактор семейного счастья и, в общем-то, не веская причина вступать в брак и заводить потомство.

Вот примерный поэтапный “сценарий” привлечения любви, развития и ее финала:

1. Привлечение.

Накал внимания резко нарастает. Большую роль играют проверка привлекательности и обмен невербальными признаками заинтересованности.

2. Влюбленность.

Данный этап характеризуется всевозможными иллюзиями качеств, и характеристик партнера. Все идеально (или почти идеально). Партнеры замечают в друг друге исключительно хорошее. Они стремятся каждую минуту быть вместе, не разлучаться надолго. Это ощущение пика счастья.

3. Привыкание.

Период некоторого снижения чувства новизны. Происходит адаптация друг к другу. Из жизни постепенно уходят яркие краски. Партнеры начинают понимать реальную жизнь без прикрас.

4. Ожидание.

Супруги начинают отдавать себе отчет, что имеются определенные расхождения между созданным образом во время влюбленности и реальностью. Становятся заметны отрицательные черты друг друга. Это находит отражение в интимной сфере отношений. Партнеры как будто ожидают один от другого чего-то. Зарождаются негативные эмоции.

5. Разочарование.

Супруги вызывают исключительно раздражение друг у друга. Внимание поглощено отрицательными моментами. Возникают частые ссоры.

6. Предел.

Возникает убеждение у одного/обоих супругов, что так дальше жить уже нельзя. Происходит утрата взаимопонимания. Рушатся общие установки, между супругами ширится невидимая пропасть.

7. Финал отношений.

Семья распадается. Накал негативных эмоций снижается. Появляется чувство облегчения и освобождения.

Как же быть? Избегать влюбленности? Закрыться?

Как можно притянуть любовь в свою жизнь? Пошаговые рекомендации

1. Во-первых, необходимо разобраться с самой собой. Именно по причине игнорирования этого пункта многие выбирают неверное направление, наступают на те же грабли.

2. После этого вы научитесь понимать, с кем именно комфортно строить прочную, основательную любовь. Не влюбленность, которая улетучится через пару лет. А гармоничные любовные отношения.

3. Предпринимать определенные действия, чтобы повстречать нужного человека. Тут важно правильно себя позиционировать. Ценить, любить и уважать. Тогда и в любви все будет как надо.опубликовано econet

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