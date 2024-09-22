Как прощение исцеляет, но не исправляет

Прощение обладает великой силой. Недаром для избавления от зависимостей в специальной программе людям предлагают пойти и попросить прощения у тех, кому они причинили зло. У тех, кого они обидели, оскорбили, лишили имущества, обманули…

Когда человека прощают, ему становится легче справиться с болезнью. Силы возвращаются, самооценка повышается, укрепляется психологическая защита… И болезни проходят, такое бывает нередко. Искреннее прощение творит чудеса.

Про прощение

Это прекрасно. А я расскажу историю из практики. Ее рассказала одна женщина, у которой был очень злой начальник. Жестокий человек, он занимал очень высокую должность и упивался властью. У него были связи, этим многое объясняется.

И он унижал людей, оскорблял их, издевался морально. У него были клевреты-доносчики, фавориты-любимчики, как у всех тиранов. И он обладал большой властью. Коррумпированный тип был этот начальник. А уйти с работы было непросто, такая была организация. Найти работу в той же сфере было невозможно практически, больше не могу сказать.

И вот этот начальник сильно заболел, очень сильно. Фактически был уже при смерти. Лечение не помогало, предстояла ещё одна операция, потом ещё одна… И его как подменили. Он испугался чрезвычайно, к тому же, он сильно страдал. И он всех сотрудников попросил прийти в больницу, чтобы попросить у них прощения.

Это его надоумил один целитель; в смертельной опасности тираны забывают о цинизме и начинают во все верить. Сотрудники пришли, хотя не любили директора. Но когда человек умирает, люди становятся милосердными. Пришли они через силу и выслушали покаянную речь, которую шептал и хрипел умирающий…

И простили. Искренне и честно; интеллигентные люди были. Пожелали здоровья и исцеления, фрукты принесли, цветы, какие-то трогательные открытки подписали… И произошло чудо! После операций и лечения начальник выздоровел. Ему удалили легкое, часть желудка, руку у него парализовало. Но он выздоровел и вышел на работу.

А вот теперь продолжение: думаете, этот человек исправился? Стал гуманным и честным? Да ничего подобного. Он тотчас стал вести себя ещё гаже и злее, вот и все. И уволил пару человек, которые не пришли в больницу. А остальных стал мучить и третировать ещё хуже, чем раньше. Мстить за своё унижение…

Так что прощение - великая сила. И тот, кто просит прощения, иногда делает это не из искреннего раскаяния. А с определённой целью - избежать наказания, сохранить своё положение или исцелиться. И особо очаровываться и расслабляться не стоит.

Это как хулиган-мальчишка во дворе, который бросался камнями. Его схватят за шиворот или за ухо, он кричит: «уй-я! Больно! Простите меня!». Его отпустят и простят. А он как схватит камень, как бросит им в того, кого только что просил простить… Люди редко меняются. И не стоит особо рассчитывать на духовное перерождение того, кто громко кается или шепчет просьбы простить.

Прощаем мы для себя в первую очередь. Но ложные надежды питать не надо. Так подумала женщина и уволилась, хотя это было очень невыгодно.

Но работу она быстро нашла, а ведь не надеялась! Может, тоже прощение помогло; умение прощать. И умение вовремя уходить, не надеясь на волшебное исправление другого…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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