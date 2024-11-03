Как простить обиду?

Бездумно поддаваться эмоциям в любых отношениях - ошибочная стратегия. Гораздо полезнее было бы поразмыслить, разобраться в поведении человека, который, на ваш взгляд, поступил неправильно. Если вас невольно обидели, то лучше об этом побыстреее забыть.

Если мы обижаемся на человека, который не хотел нас намеренно обидеть, значит, мы просто не поняли его обстоятельств, и глупо на него обижаться, потому что он не хотел нас обидеть. Если же он намеренно хотел нас обидеть, значит, у него были на то достаточные внутренние основания.

Не следует поддаваться отрицательным эмоциям

Вполне возможно, что он не понял каких-то наших обстоятельств, а может быть, считает подобное поведение в порядке вещей. Но во всех этих случаях тем более глупо обижаться. Если он считает подобное поведение нормальным, ему можно только посочувствовать, ведь он вряд ли когда-либо будет по-настоящему счастлив.

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А если он не понял каких-то наших обстоятельств, т. е. всей совокупности причин, побудивших нас поступить так, а не иначе, я также не вижу причин, чтобы обижаться.

Если обидчика интересует, мы можем прояснить наши обстоятельства, от нас не убудет, если же нет, то ему опять же остается только посочувствовать.

Мы должны понимать, что другой человек также хочет быть "идеальным", "достаточно хорошим", как и мы с вами. Поэтому он не будет специально стремиться делать пакости (если, конечно, вы не играете с ним в такую игру), только что по недоразумению.

Следовательно, нам не следует поддаваться своим отрицательным эмоциям, а напротив, идти к пониманию тех причин, которые и виновны в этом недоразумении. Это избавит нас от лишних мук, это даст нам возможность найти устраивающее нас обоих решение.

При этом самое забавное, что он сам — этот человек — вообще ни в чём не виноват. Ну, право, глупо на него обижаться, сердиться, осуждать его и его поступки, если ты понимаешь, что он сам находится в плену своих обстоятельств. Они его делают, а не он их. И это абсолютно так, ведь если бы он сам делал свои обстоятельства, то, верно, создавал бы их такими, чтобы проблем с окружающими у него не возникало.

Кто же хочет себе проблем с окружающими просто так, ради спортивного интереса? Думаю, что таких найдётся немного, а если они и найдутся, то нам ничего не останется, как только обходить подобных субъектов стороной. Впрочем, мне в существование таких предумышленных "злодеев" верится с трудом». опубликовано econet.ru

Автор Андрей Курпатов

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