Газлайтинг - скрытая форма психологического насилия. Агрессор при помощи самых изощренных средств поселяет в жертве неуверенность в её адекватном восприятии реальности. Можно ли сохранить своё психологическое благополучие рядом с газлайтером? Вот 11 советов, как это сделать.

Газлайтинг – это очень коварный подход, посредством которого человека убеждают в его неадекватности и несамостоятельности. Планомерно, день за днем газлайтер ему внушает, что он слабый, не ориентируется в происходящем, высказывает странные мысли и совершает неприемлемые поступки.

Газлайтинг. Как себя защитить – 11 способов

Цели газлайтера

Подавить волю человека.

Сделать его более податливым и управляемым.

Стать для него единственным «светом в окне» и полностью распоряжаться его жизнью и ресурсами.

Как себя защитить, если понимаете, что против вас реализуется данный подход?

1. Оценивайте целесообразность и разумность продолжения отношений с этим человеком

Главный вопрос, который стоит себе задать:

- Стоит ли вообще продолжать отношения с этим человеком?

Зачем все это терпеть, ведь все это реально небезопасно. Вероятно, помимо газлайтинга ваш партнер реализует еще какие-то методы абьюза и манипуляции. Разве это похоже на доверительные отношения?

2. Не спорьте и не оправдывайтесь

Газлайтер все равно найдет способ вас задавить и переспорить. Не тратьте силы – вы все равно проиграете.

У газлайтера нет цели слушать вашу аргументацию и на основании нее менять свое мнение.

3. Доверяйте своим убеждениям и ощущениям

Учитесь доверять себе и опираться на свое мнение.

4. Письменно себе фиксировать определенные факты и фразы газлайтера

Видите записи в письменном или электронном формате. Так, чтобы газлайтер об этом не знал.

5. Старайтесь понять цели и мотивы газлайтера

Здесь как и в случае с манипуляциями. Очень важно осознавать: зачем, для чего он/она это делает. Как правило, у такого человека есть конкретная выгода.

6. Чаще меняйте обстановку

Важно, чтобы у вас был контакт не только с газлайтером. Иначе высок риск, что он/она будет на вас воздействовать разными способами.

Чаще общайтесь с другими людьми, гуляйте, путешествуйте, учитесь, занимайтесь саморазвитием.

7. Не позволяйте себя вовлекаться эмоционально

Когда понимаете, что человек снова вас высмеивает, навешивает на вас диагнозы и так далее, то не позволяйте себе глубоко эмоционально в это погружаться. Газлайтеру именно это и нужно.

8. Обращаться за поддержкой к дружественно настроенным к вам людям

Общайтесь с теми, кто вам близок и дорог. Пусть они вам помогут увидеть ситуацию со стороны.

9. Работайте над укреплением личных границ

Проработайте тему личных границ. Скорее всего, с этим есть некоторые проблемы.

10. Будьте готовы уйти от газлайтера и увидеть альтернативы

Пока вы считаете, что единственный возможный вариант развития событий – это жизнь с газлайтером. Пока вами движет страх его потерять – вы будете вестись на все эти приемы.

Осознайте, что альтернативы есть.

11. Не верьте на слово, критично оценивайте происходящее

Не стоит быть таким доверчивым, не стоит судить по себе. Важно подключать критический анализ в оценке происходящего.опубликовано econet

Автор Бокарева Вера

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