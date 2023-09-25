Газлайтинг - скрытая форма психологического насилия. Агрессор при помощи самых изощренных средств поселяет в жертве неуверенность в её адекватном восприятии реальности. Можно ли сохранить своё психологическое благополучие рядом с газлайтером? Вот 11 советов, как это сделать.
Газлайтинг – это очень коварный подход, посредством которого человека убеждают в его неадекватности и несамостоятельности. Планомерно, день за днем газлайтер ему внушает, что он слабый, не ориентируется в происходящем, высказывает странные мысли и совершает неприемлемые поступки.
Как себя защитить, если понимаете, что против вас реализуется данный подход?
Главный вопрос, который стоит себе задать:
- Стоит ли вообще продолжать отношения с этим человеком?
Зачем все это терпеть, ведь все это реально небезопасно. Вероятно, помимо газлайтинга ваш партнер реализует еще какие-то методы абьюза и манипуляции. Разве это похоже на доверительные отношения?
Газлайтер все равно найдет способ вас задавить и переспорить. Не тратьте силы – вы все равно проиграете.
У газлайтера нет цели слушать вашу аргументацию и на основании нее менять свое мнение.
Учитесь доверять себе и опираться на свое мнение.
Видите записи в письменном или электронном формате. Так, чтобы газлайтер об этом не знал.
Здесь как и в случае с манипуляциями. Очень важно осознавать: зачем, для чего он/она это делает. Как правило, у такого человека есть конкретная выгода.
Важно, чтобы у вас был контакт не только с газлайтером. Иначе высок риск, что он/она будет на вас воздействовать разными способами.
Чаще общайтесь с другими людьми, гуляйте, путешествуйте, учитесь, занимайтесь саморазвитием.
Когда понимаете, что человек снова вас высмеивает, навешивает на вас диагнозы и так далее, то не позволяйте себе глубоко эмоционально в это погружаться. Газлайтеру именно это и нужно.
Общайтесь с теми, кто вам близок и дорог. Пусть они вам помогут увидеть ситуацию со стороны.
Проработайте тему личных границ. Скорее всего, с этим есть некоторые проблемы.
Пока вы считаете, что единственный возможный вариант развития событий – это жизнь с газлайтером. Пока вами движет страх его потерять – вы будете вестись на все эти приемы.
Осознайте, что альтернативы есть.
Не стоит быть таким доверчивым, не стоит судить по себе. Важно подключать критический анализ в оценке происходящего.опубликовано econet
Автор Бокарева Вера
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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