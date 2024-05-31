Как противостоять психологическому давлению: Эффективные методы защиты

Пора учиться говорить «нет». Наверняка у каждого человека была в жизни ситуация, когда нужно было отказать, а, не сделав этого, за спиной образовывался огромный шлейф сомнений, недовольства собой и ощущения, что что-то пошло не так.

Жизнь полна таких ситуаций и нужно учиться иногда отказывать людям, чтобы не вредить себе. Начальник нагружает вас очередным неоплачиваемым заданием? Бабушка умоляет вас забрать в свою новую квартиру ковер тридцатилетней давности и хранить его как особую ценность? Друг просит у вас одолжить денег уже третий раз за последние полгода? Примеров, когда следовало бы сказать «нет» можно привести массу.

Почему нам сложно отказывать?

Отказать либо согласиться – это палка о двух концах. И в первом случае последствия бывают разными, например, окружающие перестанут вас считать добрым и отзывчивым человеком, вы рискуете попасть под тайное осуждение и даже открытую агрессию, если огорчите кого-то своим отказом.

Но ресурсы человека как материальные, так и психологические ограничены и основной задачей является их правильное распределение и приумножение. Нужно понять, чем больше сил вы затрачиваете на решения проблем других людей, тем меньше сил у вас остается на реализацию собственных желаний. Чем больше вы жертвуете собой ради родных и близких, тем больше жизни им посвящаете и тем меньше имеете свободы. Это не означает, что родным вовсе не нужно помогать, просто делать это необходимо не в ущерб себе. Поэтому в некоторых случаях следует уметь говорить «нет» осознанно. Проявляя безотказность, вы даете возможность другим людям манипулировать вами.

В каждом человеке присутствует две личности – актуализированная и манипуляционная. Первая личность является спонтанной, творческой и уважающей собственные ценности, вторая, напротив, предпочитает использовать других ради личной выгоды. Есть люди актуализаторы с крепкой и зрелой психикой, а есть манипуляторы. Если вы станете уважать себя и вести открытый диалог с собеседниками, это поможет актуализировать окружающих вас людей, которым присуща человечность и определить тех, кто откровенно вас использует.

По каким причинам мы боимся отказывать? Их может быть несколько.

1. Здоровый страх перед оскорблением, унижением, моральным и физическим насилием.

Ситуации бывают разные и если, к примеру, на вас напали с целью отобрать кошелек, то разумнее будет отдать его, а не пострадать физически. Отстаивать свою позицию вовсе не обязательно, если перед вами продавец-хам, человек в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, группа агрессивно настроенных людей. Руководствуйтесь здравым смыслом, если у вас есть внутренние ресурсы противостоять давлению – отказывайте, защищайтесь, отстаивайте свое мнение, в противном случае отступите и сделайте выводы, но не осуждайте себя за это.

2. Страх отвержения.

Может у вас возникало чувство, что если вы откажите, что человек не будет относиться к вам как прежде, и в трудную минуту вы уже не сможете обратиться к нему за помощью. Особенно остро это ощущается, когда дело касается близких людей. Этот страх может тянуться еще с детства, когда ребенка любили только при условии хорошего поведения, то есть такой человек считает, что любовь непременно нужно «заслужить». Это неправильная установка, любви невозможно добиться внешней привлекательностью, хорошим поведением или круглой суммой на банковской карте. Вас либо будут любить либо нет, вне зависимости от вашего поведения.

Замечали ли вы, как маленькие дети уверенно говорят «нет»? Родителям бывает порой очень сложно справиться с не желанием своего чада делать то, что ему говорят. Но если слишком подавить такое проявление собственного мнения в раннем возрасте, то потом ребенок аналогично станет отказывать самому себе. Ребенку необходимо объяснять, что «я сейчас злюсь на тебя, что ты так поступаешь, но все равно тебя люблю», не стоит заставлять детей заслуживать любовь, иначе во взрослой жизни они будут постоянно испытывать страх быть отвергнутыми, а потом взрываться резкими протестами, агрессией и относиться к окружающим с цинизмом. Не играйте на детских чувствах, чтобы повзрослевший ребенок смог различать, когда его действительно любят и когда к нему относятся потребительски.

Если вы заметили, что боитесь быть отвергнутыми, важно понять, что вне зависимости от реакции людей на ваш отказ те, кому вы дороги, не перестанут с вами общаться. Не бойтесь отказывать повторно, если ситуация вас действительно не устраивает, так вы не только научите окружающих воспринимать вас таким, каким являетесь на самом деле, но и добьетесь уважения. Отказом, кстати, хорошо проверяются «ложные» друзья.

3. Боязнь обидеть.

Ваш собеседник и правда может обидеться на отказ, поэтому к подобному разговору лучше подготовить его заранее. Наибольший страх сказать «нет» испытывают те, на кого оказывали давление с помощью чувства долга, стыда либо вины. Если ваш партнер добивается от вас совершения тех или иных действия «цепляя» эмоционально, то для себя вы должны понять – к чему приведет ваш отказ? Действительно это грозит серьезными последствиями для вашего партнера или человек просто хочет иметь власть над вами? Наиболее провокационными фразами являются: «если ты этого не сделаешь, я уйду», «я тебе отдала полжизни, ты не можешь себя так вести!» и подобные. Также провокационным может быть и молчание. Те, кто всегда говорит о своей уязвимости, меньше всего заботятся о чувствах других людей. Поэтому не поддавайтесь такому влиянию.

4. Неуверенность в себе.

Причины неуверенности перекликаются с двумя предыдущими страхами. Обратной стороной неуверенности является чрезмерно наглое, эгоистичное поведение. У здоровой уверенности есть пределы. Неуверенные в себе люди практически не грубят, не злятся, не проявляют агрессию, но в комфортных условиях раздражаются очень быстро, например, их может вывести из себя испачканный тюбик зубной пасты.

Негативные эмоции нельзя копить внутри, их нужно проявлять к реальному агрессору и вовремя, в противном случае эти эмоции сложно будет контролировать, они могут выливаться в постоянную ругань с родными и психосоматические болезни. Также существует понятие аутоагрессии, подразумевающее накопление негативных эмоций и направление их против себя самого, что впоследствии выливается в мазохизм, депрессию, алкоголизм и подобное.

Агрессивные чувства изначально не являются плохими, они необходимы для самозащиты. Но если их постоянно подавлять и бояться отказывать, то внутренне можно остаться беззащитным. Поэтому в некоторых случаях лучше сказать правду о своих чувствах, тактично, чтобы действительно не обидеть другого человека. Но бывает, что проявлять чувства прямо нет возможности, например, если не удается найти общий язык с начальником, то выход напряжению лучше давать в спорте либо творчестве.

5. «Правила приличия».

Если родители и другие родственники твердят вам, что нужно соблюдать «правила приличия» и всегда быть вежливым, то это может помешать вашим личным убеждениям и умению говорить твердое «нет». Запомните, вы вправе изменить правила, навязанные вам в детстве и самостоятельно построить собственные убеждения.

6. Желание быть незаменимым.

Разумеется, есть скрытая выгода в том, что без вас сложно обойтись и на вас можно положиться. Это тешит самолюбие или снижает страх потерять важные контакты. Некоторые люди так чувствуют свою власть, но стоит ли оно того, каждый решает для себя сам.

Как научиться говорить «нет»

1. Если вы не уверены, что хотите помочь человеку, не делайте этого. Часто нас торопят с ответом, в таких случаях не бойтесь сказать, что вам необходимо подумать и посмотрите на реакцию собеседника. Если он заметно нервничает или наоборот, уверен в вашей безотказности – будьте осторожны.

2. Не говорите «нет» без внутренней решимости, в противном случае собеседник может еще больше давить на вас. Оптимальный вариант в таком случае – выиграть время и определиться с окончательным решением. Для облегчения можете написать на листе бумаги плюсы и минусы вашего согласия либо отказа, если колонки окажутся практически равными, то переживать о поступке особой причины нет.

3. Если сложно сказать «нет» прямо, произнесите фразу «к сожалению, у меня сейчас нет возможности», «может в другой раз» или «спасибо, но я не смогу». При желании можно смягчить отказ комплиментом для собеседника, так человек воспримет его легче и разговор удастся завершить на положительной ноте.

4. Если собеседник слишком давит на вас, для начала отдалитесь от него физически и используйте закрытые позы (перекрестите руки или ноги), это поможет снизить уровень вашей восприимчивости. Хороший прием – постараться сбить его концентрацию на вас путем переключения собственного внимания на другие вещи, к примеру, на вид за окном. Это даст вам немного времени собраться и решиться сказать «нет».

5. Если вы имеете дело с манипулятором, то так просто он от вас не отступит. Не втягивайтесь в эмоциональные переживания, не позволяйте собеседнику давить на жалость, стыд, чувство вины, боль, страх и прочее. Не втягивайтесь в доказывание чей-то правоты, манипулятор как раз этого и ждет. Произнесите «нет» спокойно и укажите причину вашего решения, сохраняйте самообладание. Поначалу может быть сложно, но все приходит с опытом.

6. Если при отказе вы услышите оскорбления в свой адрес – это признак вашей победы. Человек может сказать, что он знал, что на вас нельзя положиться, что он не верил в вашу черствость и безразличие. Относитесь к этому спокойно, вы вправе принимать любые решения.

Безусловно, есть ситуации, когда людям действительно нужна ваша помощь. Данная статья не призывает к категоричности и черствости, здесь обозначены приемы как научиться отказывать, если вы осознанно не хотите помогать. Эти навыки позволят вам избежать контакта с манипуляторами и жить с чистой совестью. опубликовано econet

Художник Scott Conary

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