Как проверить, ВАША ли это вещь или нет?

Наверно, одна из самых важных способностей человека – способность конкретно определять, что является своим, а что нет.

Это моя вещь или нет? Мой человек или все-таки что-то не так в этих отношениях? Моя профессия или это что-то чужое для меня? Способность увидеть и прочувствовать свое, быстренько отсечь то, что не вписывается в свое представление о жизни, добиться своего, а не чего-то, что нам, по сути, не нужно – то, что свойстенно на самом деле далеко не каждому.

Моё это или нет - вот в чем вопрос...

Почему такой печальный вывод? Просто напросто каждый из нас или почти каждый бывает в таких ситуациях, когда думаешь, а зачем я это все делал, это ведь все-таки не мое и такое прочее.

Действительно, это невероятно сложно в таком огромном мире, насыщенном большим количеством вещей, явлений и особенностей, в каждой ситуации понимать твоя ли она для тебя или нет.

Чтобы чересчур не уходить в негативное мышление, считаю важным предоставить здесь что-то ресурсное.

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Как проверять, твоя ли это вещь или нет?

В первую очередь, можно посмотреть на эмоции и чувства, связанные с этой вещью. Что она провоцирует? Больше позитива или негатива? Может быть, что-то непонятное и неопределенное.

В большинстве своем, конечно, «наши» вещи, дела и т.п. связаны с положительным эмоциональным окрасом. Негативные эмоции – либо не про наше, либо про наше, которое мы не смогли реализовать или нам не дали это сделать.

Если у вас неопределенные чувства по отношению к предмету вашего анализа – неплохо бы вспомнить то, сколько раз вы пользуетесь этой вещью, как часто занимаетесь этой деятельностью, сколько раз в неделю встречаетесь с этим человеком и т.д.

Предполагается, что если это не вредная привычка или не навязанный с детства бессмысленный ритуал, частота действия – обычно про важность этого действия для вас.

Можно представить, что будет, если вы откажетесь от этой вещи. Представьте, что ее больше не будет в вашей жизни. Какие чувства вы испытываете? Если облегчение и радость – это точно не ваше, если появляются оттенки грусти, возможно, - это то, что важно именно для вас в этом мире.

Получились такие три довольно простые пункта, как анализировать те или иные вещи и явления в вашей жизни, как понимать свое истинное к ним отношение, их настоящую необходимость для вас. Простые пункты, но мы далеко не всегда занимаемся таким анализом, а потом расстраиваемся, что опять потратили время и ресурсы не на то. (А иногда тратится неимоверно много времени: месяцы и годы).

Мне кажется, что тратить по несколько минут в день на такой анализ полезнее, чем потом «расхлебывать» все то, что не наше и пытаться реабилитировать то, что мы упустили.опубликовано econet

Автор Мария Залесская

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