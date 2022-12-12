Как пройти через боль и обиду

Когда нам причиняют боль, травмируют душу, мы испытываем целую гамму негативных чувств. Это и обида, и ненависть, и злоба, и отчаяние. Как самостоятельно излечиться от психологической травмы? Вот все стадии, через которые важно пройти на пути своего исцеления.

Если кто-то причинил вам боль и душевную рану, это может рождать внутри много злости и даже ненависть. Это естественно, и важно позволить себе все эти сильные чувства, выразить их по адресу или просто куда-то. И это поможет вам почувствовать свою силу и пройти половину пути исцеления.

Если кто-то причинил вам боль

Многие люди останавливаются на этом. Они чувствуют себя жертвами, ненавидящими и мстящими обидчику по праву. Свою силу они используют для мести и ненависти. Они проклинают, вспоминают недобрым словом или просто говорят, что Бог судья обидчику, конечно же, имея в виду, что Бог его жестоко покарает.

Но ненависть — это чувство, которое привязывает вас к тому, кто вас обидел, приковывает сильнейшими цепями. Вторая часть пути — это прощение себя за попадание в эту ситуацию и отпускание. Отпускание телесного и эмоционального напряжения через боль, слезы, физические действия. Выход застоявшейся внутри энергии.

А потом — исцеление себя через прощение обидчика. Не лицемерное прощение с измученным лицом, а настоящее прощение, которое возможно только тогда, когда все раны затянулись.

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Если вам кажется, что ваши раны уже не болят, но вы еще не простили обидчика, значит раны еще не излечены до конца. И какой-то частью себя вы еще приросли к тому человеку, который нанес вам ущерб. Полное исцеление — это освобождение не только от боли, но еще и от ненависти и желания обвинять. Полное исцеление — это свобода, в которой тебе больше нечего предъявить обидчику. Только улыбку, прощение и пожелание удачи на его пути. Полное исцеление — это ощущение потока жизненной энергии, который всем воздает по заслугам: лечит тех, кто готов, и наказывает тех, кто заслужил. Это полное доверие к миру, основанное на понимании того, что всё, что приходит в жизнь, неслучайно и несет свой урок.

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Следующая стадия, до которой доходят немногие, — это признание ценности того, что случилось. Признание того, что без нанесенного ущерба не было бы вашей внутренней работы, а без нее не было бы опыта исцеления. А без исцеления не пришло бы в жизнь что-то новое. Упавший никогда не встает с пустыми руками. Полностью переработанная травма — ценный жизненный опыт и возможность сопереживать другим людям, помогая им находить свой путь исцеления. Она перестает быть камнем на шее и становится алмазом, спрессованным из угля при помощи мудрых внутренних процессов, которые могут произойти внутри каждого из нас.опубликовано econet

Автор Датешидзе Аглая

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