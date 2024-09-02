Как психологические проблемы маскируются под нарушения соматического здоровья

Психолог Татьяна Бондаренко в этой статье расскажет об основных чертах характера, предрасполагающим к психогенным болезням.

Несмотря на то, что психологическая грамотность людей растет, не все знают, что в случае, если медикаментозное лечение не помогает, возможна маскировка психологических проблем под нарушения соматического здоровья. Ситуация может усугубиться тем, что человек занимается самолечением, бесконтрольно принимая препараты, не проходя обследование у профильных врачей.

Основные черты характера, предрасполагающие к психогенным болезням

К основным чертам характера, предрасполагающим к психогенным болезням, относятся:

1. Высокотревожные черты характера:

а) тревожно-депрессивные. Для их поведения характерны повышенная тревожность, обусловленная установкой на неблагоприятное развитие событий, легкая ранимость и значительное падение жизненного тонуса при возникновении психотравмирующих ситуаций и проблем;

б) тревожно-застенчивые. Доминирующая черта характера - испытывание больших трудностей в общении, особенно с ранее незнакомыми людьми, вследствие боязни возникновения неприятной для них ситуации, вызывающей чувство смущения и вегетативные расстройства (покраснение лица, потение ладоней и другие дискомфортные явления);

в) тревожно-ипохондрические. Отличительная особенность - необоснованно повышенное внимание к своему здоровью и чрезмерная озабоченность по поводу его даже самых незначительных нарушений.

2. Агрессивно-конфликтные черты характера. Особенностью лиц с выражеными агрессивными чертами является их активно-наступательный стиль поведения, предрасполагающий к конфликтным ситуациям.

3. Перфекционно-негативные черты характера. Главной линией поведения людей, проявляющих перфекционизм, является стремление достичь больших жизненных успехов, престижного положения в обществе благодаря чрезмерно интенсивной трудовой деятельности.

4. Низкий уровень удовлетворенности условиями жизни (труда, быта, отдыха, межличностных отношений). К потребностям, исходя из задач аутопсихотерапии, относятся:

а) социально-духовные потребности - потребности занимать престижное место в обществе, пользоваться признанием окружающих и их уважением;

б) эмоционально-духовные потребности - потребности быть любимым и любящим, получать радость от общения с природой, иметь возможность проявлять свою индивидуальность, выражать свои эмоции и чувства, не оставаться наедине со своими переживаниями, т.е.- испытывать душевно-комфортное состояние;

в) когнитивно-духовные потребности - потребности человека в познании своего внутреннего мира и смысла существования, в освоении новых знаний и повышении уровня культуры, кругозора.

5. Работа, вызывающая чрезмерную напряженность психоэмоциональной сферы.

6. Низкий уровень активности - способности к мобилизации психофизиологических резервов для достижения цели. Средства аутопсихотерапии, в основном, применяются при трех видах снижения активности:

а) саногенной - по преодолению болезни, предупреждению ее развития или возникновения рецидивов;

б) поисковой - для нахождения путей разрешения психотравмирующей проблемы и преодоления тупиковой (фрустрационной) ситуации;

в) трудовой - для повышения умственной работоспособности, при разрешении трудноразрешимых задач, связанных с творческим или учебным процессом.

7. Вредные привычки. Усугубляют влияние на деятельность нервной системы курение, злоупотребление алкоголем, склонность к перееданию, увлечение азартными играми и другие вредные привычки, широко и всесторонне рассмотренные в обширной литературе, посвященной здоровому образу жизни и педагогической психотерапии.

Источник: Я.Н. Воробейчик Руководство по аутопсихотерапии (история, теория, практика). Одесса, 2004.

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Примеров работы с такими клиентами много. Хочу привести один из них с согласия клиентки (имя изменено).

Марина начала страдать с 17 лет паническими атаками (ПА), которые выражались в прострации, сердцебиении, головокружении, слабости при поездке на транспорте, эскалаторе. В 32 года (после развода с мужем) дополнительно появились агрофобия (боязнь выхода на улицу), социофобия (боязнь людей), регулярными стали проблемы с ЖКТ.

Как было выявлено в ходе психотерапии, причиной появления ПА послужили иррациональные установки, деструктивные детско-родительские послания .

В ходе психодиагностики у Марины были выявлены иррациональные суждения «старайся избегать трудностей», «будь всегда хорошей и послушной – за это тебя все будут любить», «будь во всем первой, стремись к совершенству», «старайся не высовываться – и тогда у тебя все получится» и др. Окончание школы, вступление во взрослую жизнь перевернуло ее представление об окружающей действительности, и это послужило причиной ее психического состояния.

Длительная психотерапия в направлениях гешталь-терапии, КПТ, арт-терапии, НЛП, логотерапии отразилась на нормализации работы ЖКТ. Марина потом меня спрашивала: «Почему не помогали таблетки, я пила их горстями перед выходом на улицу, но если маршрутка застревала в пробке, сразу возникали позывы в туалет? Неужели это из-за психологических проблем было».

Навязчивые страхи (вышеперечисленные фобии), поскольку уже имели длительный характер происхождения, были устранены в комплексной терапии с психиатром.опубликовано econet

Автор Татьяна Бондаренко

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