Как работает в нашей жизни Закон Притяжения: Практикум

Вас интересует такая тема как исполнение желаний? Хотите узнать, что это? Тогда читайте наш материал.

Простая арифметическая задачка. У Вас есть энное количество энергии. Вместить в себя больше Вы не сможете, как чашка, рассчитаннная на определённое количество чая, при всём желании не сможет запастись сразу цистерной этого душистого напитка. Но есть один фокус — о нём очень скоро.

Практикум Закона Притяжения

Итак, у Вас есть энергия. А теперь начинаем энергообмен, то есть тратим, отдаём энергию с умом и получаем что-то взамен. И вот перед нами сразу расстилаются две дороги-две судьбы. Мы можем тратить свою энергию на то, чтобы:

1. бороться со злом и

2. на то, чтобы бороться за добро.

Борьба (с козлом) со злом

В первом случае все наши силы уйдут на то, чтобы разрушить, уничтожить зло. Чай в чашке закончится, а мы и не заметим его вкуса. Ибо весь чай будет выплеснут в виде кипятка на соседскую кошку, которая имела наглость прыгнуть на стол. Кошка — наказана, соседка — расстроена, а мы — закончились. Мы выплеснули себя в порыве экстаза. И больше нам чаю не нальют — такой закон. Хотя бы потому, что поймут по предыдущему опыту, что мы умеем делать с предложенным угощением.

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За добро

Во втором случае все наши силы уйдут на то, чтобы построить счастье. И мы его в итоге построим! Чай в чашке закончится, и мы почувствуем приятное насыщение. Так как пить его будем потихоньку, мелкими глоточками, с плюшками. А кошке нальём сливок с разрешения её хозяйки, а то киска и сама уйдёт потихоньку за более интересными впечатлениями. Кстати говоря, тем, кто борется за добро, «хозяин» подливает чаю ещё, потому что с таким гостем приятно общаться. В жизни так и бывает: кто делает вокруг себя добро, тот живёт долго, потому что он нужен и сам это чувствует.

Принцип не «против», а «за», напоминает принцип тока воды — вода огибает препятствие, устремлясь туда, куда ей течь всего проще. И вскоре заполняет собой пространство.

По этому принципу мудрые люди занимаются самосовершенствованием. Заметьте, не «борьбой со своими недостатками» а ... самосовершенствованием, притяжением в свою жизнь добра. Так, если Вы хотите бросить курить, то направьте своё внимание не на борьбу с табакозависимостью, а на построение другой, позитивной привычки. Например, начинайте бегать. Или ходить в бассейн. Скоро новая позитивная привычка вытеснит старую, негативную. Они просто не уживутся вместе. Если вы не можете заснуть, не пытайтесь заснуть. Не боритесь с бессонницей. Займитесь чем-нибудь позитивным, например, отправьтесь побродить вокруг дома. Или посмотрите интересное кино. Скоро Вам захочется спать.

Когда внимание перенаправляется с негативной привычки на новую — позитивную, негативная привычка «обижается» и уходит, хлопнув дверью. Негативу нужно наше внимание, наша энергия.

Маленькие тираны, поджидающие нас на работе, в офисе, достойны той же участи, что и табакозависимость. Если Вы будете заниматься собой, своим ростом, своим душевным равновесием, то скоро или найдёте другую, более спокойную, а может быть и более интересную работу или само Зло, вопрощённое в человеке-тиране, само собой «рассосётся».

Именно так работает в нашей жизни Закон Притяжения. Реагируя на зло, мы только притягиваем его ещё больше в нашу жизнь. Не реагируя на него, мы лишаем Зло единственного источника энергетической подпитки — нашего внимания.

Особенно это относится к тому Злу, которое не касается лично нас, а просто замечено нами походя, услышано в новостях и весьма возможно — абсолютно неверно интерпретировано. Не спешите осуждать поведение, которое на первый невнимательный взгляд возмущает Вас. Весьма вероятно, человек, который кажется Вам злодеем, или назван так кем-то, совсем не таков. Но выплеснув на него своё осуждение без разбирательств, встав на путь «борьбы со злом», Вы уже запустите механизм — цепную реакцию Зла. И следующий встреченный окажется уже настоящим злодеем.Какой корм выложишь, такие звери и придут.

Даже когда мы видим факт вопиющего злодеяния, на него можно реагировать двумя разными подходами: подходом привнесения в ситуацию добра и подходом умножения насилия, подливания масла в огонь. Вспомните, как победил бармалея доктор Айболит. В сущности, ведь Бармалей оказался несчастным и одиноким чудаком, нуждавшимся в добром слове!

Самый примитивный пример из реальной жизни: в транспорте пенсионерка орёт благим матом на водителя. Что сделаете Вы на месте наблюдателя этой сцены: 1) присоединитесь к её воплям в адрес водителя? 2) возьмёте сторону водителя и начнёте орать на пенсионерку? 3) постараетесь утешить разнервничавшуюся женщину, выяснив у неё, что произошло? 4) заткнёте уши наушниками от плеера и углубитесь в журнал?

Есть отличная техника, близкая к симороновской, позволяющая гасить конфликт. Назовём её методом №5.

Шанель №5: распыляем прицельно

Вы визуализируете то, что для этого человека было бы наиболее приятно (особенно быстро это работает с людьми, чьи вкусы нам хорошо знакомы) и «дарите» ему это в мыслях. Я обычно визуализирую несколько пятитысячных купюр и «дарю» их конфликтёру. Потому что вещь нужно визуализировать качественно, нужно знать, как она выглядит! Итак, крупная купюра: лети! Хотя, смотря по моему настроению. Иногда помогает и «небрежно протянутая» на энергетическом уровне «пятисотка».

Но если Вы знаете что-то, что будет конфликтёру куда дороже пачки пятитысячных купюр, визуализируйте именно этот «подарок», сработает ещё эффективней! В момент, когда Вы будете визуализировать свой дар, Вы превратитесь в «волшебную печечку», распространяющую вокруг себя волны покоя, добра и любви. Буря стихает, как по мановению волшебной палочки — от примитивной визуализации. Увидев такие потрясающие результаты, Вы можете прямо-таки увлечься своей новой ролью «миротворца». Вместо озлобленного и недоверчивого, у Вас мышечно зафиксируется приятное выражение лица, а это дорогого стоит — не верите, спросите у массажиста-косметолога, сколько стоит разогнать с любимого лица маску неудовлетворённой стервы.

Притягивайте добро, визуализируйте подарки, и удачи Вам на этом поприще!опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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