Как распознать, что вы в отношениях с психопатом

Психопат в общении фокусируется на собственных чувствах и переживаниях. Он стремится понравиться, вызвать симпатию, но не для того, чтобы установить душевный контакт. Настроение психопата меняется очень быстро. Он характеризуется непредсказуемостью. Это крайне изматывает партнера, в результате отношения не приносят удовлетворения.

Главная проблема психопата – поломка чувствительности, если можно так сказать. Он испытывает чувства, но касающиеся его самого, обычно страхи, тревогу, приступы ненависти. Не чувствуют они других людей. Психопат совершает поступки, чтобы понравиться, привлечь внимание, затем завладеть вниманием, временем и волей человека. Он много обещает, часто делает что-то эффектное, подарки, услуги.

Стиль общения психопата

Но если послушать себя, то часто эти подарки, поступки бывают невпопад. Вроде подарок, но не к месту или не ко времени. Поступок вроде эффектный, но он, скорее тешит самолюбие того, кто его сделал. Важна больше реакция, похвала, восхищение. Получатель подарков и поступков очень скоро начинает чувствовать себя как в капкане, вроде он что-то теперь должен, даже обязан.

У психопата очень переменчивое настроение. Причем неясно по какой причине оно вдруг меняется. Планируются и тут же отменяются поездки, встречи. Он умудряется обставить отмену так, что партнер вроде бы выходит виновником.

Непредсказуемость, неожиданность – стиль общения психопата. Он изматывает партнера до изнеможения.

Со временем партнер чувствует, что круг его общения сузился до минимума, в нем практически остался тот самый психопат. Потому что внимание партнера психопат не хочет делить ни с кем. Друзья и родные обесцениваются, возникают конфликты на пустом месте, психопат поддерживает, раздувает ссоры и, в конце концов, остается почти единственным рядом со своим партнером, чего ему и нужно.

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Секс с психопатом тоже имеет свои особенности. Психопат в сексе – это неустанный энергичный партнер, он очень быстро восстанавливается. Особенно это заметно у мужчин, эрекция может быть до тех пор, пока ему это нужно. И здесь тоже действо похоже не на занятие любовью, а на изматывание партнера. Он вроде бы делает много приятных вещей, но, не чувствуя партнера, поэтому выглядит это как перебор. Всего слишком: действий, ласк, слов. После занятий такой любовью человек испытывает не усталость и блаженство, а опустошенность и болезненное бессилие.

Если у вас начинаются отношения с человеком, и вы замечаете, что слишком быстро развиваются события, что вы очень втянуты в его жизнь, что рядом с ним или после расставания вы часто чувствуете усталость или обессиленность.

Если вы понимаете, что перестаете быть хозяином себе, своему времени, своим задачам, постарайтесь остановиться.

Сделайте паузу во встречах, и вы увидите тревогу и попытки контроля вашего партнера.

Попробуйте возражать ему, и вы увидите вспышки ярости и попытки давить на вас.

Посмотрите на себя в зеркало, встретьтесь с друзьями. И вы поймете, что хуже стали выглядеть.

Не всегда психопаты - это люди с очевидными признаками психопатии, не всегда это психиатрические больные. Они живут, работают, отдыхают, знакомятся, заводят семьи.

Понять, кто рядом с вами можно, если внимательно прислушиваться к рассказам человека о себе. У него неустойчивые связи с друзьями и знакомыми, плохие отношения с родственниками и особенно с родителями. Он склонен заниматься незаконной деятельностью или может быть в числе руководителей, часто бывает финансово обеспечен. Ведь ему деньги нужны, чтобы иметь власть над людьми. Часто он много пьет, потому что не справляется с тревогой.

И главное, на что следует обратить внимание, когда пройдет эйфория от первого впечатления.

Почему этот человек так сильно за вами ухаживает, так много для вас делает или так дорого платит?

Что вы чувствуете рядом с ним?

Сильно ли вы устаете после общения с ним?

Что происходит с вашими отношениями с другими людьми?

Часто ли вы видитесь с друзьями и родными после знакомства с этим человеком?

Спросите их, что в вас изменилось. Подумайте, зачем вам это нужно?

И главное, не бойтесь потерять этого человека! Не бойтесь его угроз и давления! Он сам боится.опубликовано econet

Автор Наталья Леонова

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