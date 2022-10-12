Как распознать психопата за 5 минут

Психопат – это человек с патологически нарушенным характером, испытывающий острый дефицит совести и моральных качеств. В спектре переживаемых им чувств нет любви и привязанности. Он вступает в отношения только для получения необходимого ему ресурса. Этим ресурсом могут стать деньги и другие материальные блага, связи и конечно эмоции. Его внутренний мир пуст и бесцветен, потому ему приходится отбирать яркие краски у других.

Встреча с психопатом может иметь весьма неприятные последствия. это могут быть:

различного рода потери - деньги, время, здоровье и т.д.;

нарушенное эмоциональное состояние - после недолгого романа с психопатом можно годами выходить из депрессии и эмоциональной зависимости;

сниженная самооценка - психопат намеренно подавляет ее для достижения своих целей, человеком со стабильной самооценкой сложно управлять;

разрушенные социальные связи – психопату важно изолировать жертву от привычного окружения, чтобы ей некого было позвать на помощь и т.д.

Признаки психопата

Всего этого можно избежать, если знать ключевые признаки психопата. Причем очень важно проверить их наличие в самом начале отношений. Дело в том, что, покоряя свою жертву, психопат в первую очередь воздействует на ее эмоции, самооценку и личные границы.

Включение в деструктивное эмоциональное взаимодействие отключает логику и мешает видеть явные вещи. По мере снижения самооценки, жертва перестает верить в то, что заслуживает лучшего отношения, поведение психопата начинает казаться ей оправданным. Вторгаясь под видом заботы в личные границы, психопат устанавливает контроль над чувствами и действиями жертвы – бежать становится гораздо сложнее.

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Психопата выделают следующие ключевые признаки

Поразительная харизма – он быстро очаровывает всех вокруг и оказывается в центре внимания. Особенные мимика, жесты, манеры и юмор моментально ставят его на ступеньку выше всех прочих. Кажется, что более интересного и обаятельного собеседника не найти. Здесь стоит вспомнить о том, что идеальных людей не бывает, но человек может идеально исполнять свою роль. Как правило, амплуа психопата совпадает с запросом объекта воздействия. В другой компании он будет совершенно иным.

Быстро возникающая скука – психопату удивительно быстро все надоедает, и он желает сменить обстановку. Его интересы поверхностны, он не может долго удерживать внимание на чем-то одном. Опустошенный внутренний мир заставляет его снова и снова искать дополнительную стимуляцию и острые ощущения. Потому очень часто начало отношений с психопатом вспоминается как невероятно захватывающее и веселое время. В обычной жизни обычного человека не бывает так много приключений и смен декораций. Он и не испытывает в них потребности, в то время как для психопата это один из немногих способов почувствовать себя живым.

Манипуляции – с психопатом можно проговорить всю ночь напролет и даже не вспомнить о чем шла речь. В этом проявляет себя его тенденция запутывать события и подтасовывать факты. Он осыпает комплиментами, восхваляя даже те черты, жертвы которых она ранее стеснялась – это подкупает. Замет манипуляции принимают более жесткий характер. Он может заставлять ждать себя по два часа в ресторане, обесценивать, то чем вчера восхищался, внушать жертве, что она не сможет самостоятельно разобраться в ситуации и многое другое. Целью любой манипуляции всегда является получение ресурса. Попутно психопат еще больше привязывает жертву к себе, добивается нужных ему моделей мышления и поведения.

Поверхностные эмоции – для психопата характерны очень резкие эмоциональные перепады. Он может быть необычайно вежливым и галантным, а через минуту наорать на официанта. Это отличает его от здоровой психики, которой требуется время на смену эмоций.

Отсутствие вины и раскаяния – даже нарушив все законы общества и морали, психопат никогда не почувствует себя виноватым. При угрозе серьезного наказания он может признать ответственность и принести извинения. Но сделает это не от чистого сердца, а исключительно для того чтобы избежать последствий.

Отсутствие эмпатии – психопату неведома чужая боль. Бесполезно ожидать от него сочувствия. Реакцией на страдание близкого человека вероятнее всего будет равнодушие или даже раздражение.

Паразитарный стиль жизни – психопат всегда забирает больше, чем отдает.

Слабый поведенческий контроль – психопату невероятно сложно сдерживать свои импульсы и держать себя в руках. Он максимально быстро преобразует свои желания в действия, часто не задумываясь о последствиях. Ответственность за случившееся склонен перекладывать на других.

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Психопат не обязательно проявит все эти свойства на первом свидании, однако первые ласточки не заставят себя ждать. Он играет роль, ему сложно постоянно быть в образе. Придерживаясь критического мышления, не сложно будет заметить, что из под маски «прекрасного принца» тут и там проступают агрессивные черты истинных намерений.опубликовано econet.ru

Автор Ирина Никнютьева

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