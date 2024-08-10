Как разрушить отношения с девушкой: 50 советов

Чего никогда не следует делать, чтобы сохранить отношения со своей девушкой.

Благо было не раннее утро, ближе к полудню, иначе весь происходящий кордебалет я бы не выдержала.

Поезд Оренбург-Москва отправлялся минут через десять и я стояла на перроне со своими близкими. Попрощавшись, я уже хотела подняться по лестнице в вагон, как услышала истерические вопли двух молодых людей, бегущих и ругающихся одновременно.

Как не надо вести себя с девушкой: 50 советов

В голове было только одно: Только бы не в мой вагон! Ехать то сутки!

Ошиблась! Парочка припарковалась в моем купе.

И началось страшное! Ругались, как будто приняли «озверин», но голосом тихим и шипящим, видимо, остались какие-то нормы приличного поведения.

Книга мне не зашла, и я нашла себе развлечение: взяла листок с ручкой и начала фиксировать из их разговора все, чем они недовольны. Интересно получилось!

К ночи в нашем «веселом» купе все успокоились и уснули. Я была счастлива!

Утром, как ни странно, пара практически не разговаривала. Мне было не до них, впереди плотный по графику и насыщенный делами день, но при выходе я отдала листок парню со словами: «Делайте все наоборот, поможет», – и забыла про них как про страшный сон.

Через две недели позвонила подруга, сказала, что парень, который ехал с девушкой со мной в одном купе, работает в ее фирме и видел как она меня встречала. Просит поблагодарить и сказать, что у них все наладилось.

Поверить в это сложно, но, видимо, чудеса случаются!

Вот что было там написано:

1. Забудьте про пожелания с добрым утром! Собирайтесь на работу молча, сдвиньте брови и держите нахмуренное лицо! Вам некогда, вы сосредоточены на сборах, должны быть с иголочки!

2. На вопрос: «Что будешь, чай или кофе?» – ни в коем случае не поворачивайте головы в ее сторону, просто говорите, что обойдетесь! Вы торопитесь, очень торопитесь. Правильно, зачем к вам лезть с глупыми вопросами?

3. Всегда недовольно кричите из ванной комнаты: «Сколько можно? Везде эти волосы, кальций принимать не пробовала?»

4. На ее вопрос: «Ну как, вкусно! Хотела тебя порадовать!», слегка цинично произносите: «Ну, так... Мама готовит лучше, тебе бы поучиться у нее». И вообще всегда ставьте маму в пример. Так будет надежнее.

5. Каждый день делайте замечания по поводу ее родителей с негативной формулировкой: «Такое ощущение, что твои родители дикие, ты им хоть ссылки на какие-нибудь вебинары по саморазвитию скинь!»

6. На все предложения сходить куда-нибудь и провести время вместе твердите одно и тоже: «Работа на первом месте, какой отдых, ты понимаешь о чем ты говоришь?»

7. На внешний вид реагируйте резко: «Блин, мне с тобой будет стыдно. Моя бабушка лучше одевается! Извини, ничего личного!»

8. Обязательно сообщите, что друзья пригласили вас на вечеринку, но так как там будут исключительно люди с «духовно богатым мировоззрением», она не сможет присоединиться, возможно как-нибудь в следующий раз!

9. Про ее смех всегда одна фраза: «Конь нежнее ржет! Ну, прости, вырвалось!»

10. Как только она сказала, что хочет посидеть с подругой выпить кофе, незамедлительно парируйте: «Смысл тратить деньги, пей дома!»

11. На предложение собрать родителей и провести выходные в лесу в семейном кругу начинайте гундосить: «Дороги плохие, комары будут, твоя мама вечно раздает советы, с твоим отцом надо будет сидеть рыбачить, это надо его лодку тащить, а это значит надо багажник освободить...»

12. Скулите каждый вечер, что жизнь боль и тлен, что все плохо и о том, что все в этом мире незаслуженно.

13. Постоянно нойте о нехватке денег, сильно нойте, еще сильнее нойте.

14. Как только она обмолвилась о новой губной помаде сразу нойте о том, что она бездушная и циничная и не понимает, что денег нет.

15. Если она предложила вам сменить работу, где заработок превышает вашу нынешнюю зарплату, нападайте на нее и орите во все горло, что вы творческая личность, а она неблагодарная дрянь.

16. По вечерам, традиционно, заводите разговор о несправедливости власти, коррупциях и последних новостях в экономике, и обязательно заставляйте ее дискутировать с вами на эту тему, если отказывается – обижайтесь на нее.

17. Обиду на нее держите не менее двух дней, а еще лучше если уедете обижаться к своей маме.

18. Обижайтесь правильно:

– на все ее звонки бросайте ответное смс: Занят. Трубку не берите!

– смс и все сообщения во всех мессенджерах игнорируйте, читайте, но игнорируйте.

– маме своей сообщите, что если вас будет спрашивать ваша девушка, вас нет! Мама не позволит ей обидеть вас еще больше!

– для большей убедительности бросьте ее в черный список во всех соц.сетях.

– при любых попытках поговорить с вами дома (если вдруг надумаете вернуться раньше!) уходите в другую комнату и берите в руки книгу о повышении духовности.

– если настаивает на разговоре, произносите усталое: «Ты знаешь, давай не сейчас. Мне нелегко. Устал. Хочу отдохнуть». И громко вздыхайте.. При второй ее попытке повторите текст и опять издайте вздох.

19. Обязательно после того, как помирились, упрекайте ее еще недели две до вашей новой обиды на нее. И поделом ей будет!

20. Жалуйтесь своей маме на свою девушку ежедневно. Практически ежечасно. Вините ее во всех бедах и произносите: «Все из-за нее!» Мама вас вынянчила, выкормила, вырастила – все поймет.

21. Если ваш начальник раскритиковал ваш проект идите домой и после того, как переступите порог займите одну из позиций:

– Вы мужчина. Вы сильный. Говорите жестко и резко, отвечайте озлобленно: «Не лезь! Без тебя тошно». И возмущайтесь, возмущайтесь во что бы то ни стало, но о чем идет речь не говорите, вы мужчина, вы сильный. Держите планку!

– Заходите домой, садитесь на кресло, руками возьмитесь за голову и начинайте кричать на всю квартиру о несправедливости вашего бытия. Стройте из себя мученика, которого не ценят на работе. И добавьте в конце, глядя в глаза своей девушке: «Никто кроме матери не ценит! Никто!»

22. Если вторая половинка вас захочет познакомить со своими друзьями, без промедления выкидывайте реплику: «С кем? С этими ненормальными?»

23. Как только ваша девушка перед сном захочет к вам прильнуть на плечо, вы с неохотой бросьте ей: «Как-то неудобно! Если честно, я устал».

24. Никогда не обнимайте ее. Никогда и нигде. И самое главное, на ночь не обнимайте.

25. Целовать – забудьте. Вы с ней уже не первый месяц, хватит, уже ни к чему.

26. Комплименты делайте всем девушкам, кроме своей. И еще пусть видит и слышит как вы это искусно делаете с другими.

27. Если пытается с вами поговорить о чем-то серьезном уходите от ответа. Отвечайте расплывчато, но ни в коем случае не на сам вопрос. Для большего эффекта в конце уходите и громко хлопайте дверью. И поезжайте к маме. Пусть сама догадается, что вы обиделись.

28. Многие прокалываются на простой вещи: помощь по дому. Постарайтесь не допускать таких ошибок. Хозяйка в доме кто? Она. Пусть весь дом тащит на себе самостоятельно. Даже и не помышляйте когда-нибудь завести речь о распределении обязанностей.

29. Любые просьбы о помощи вне дома также под запретом. Отдайте предпочтение своим друзьям. Сама выкрутится.

30. Если вдруг она «удумала» распределить обязанности между вами, просите помощи друга, у которого никогда не складывались отношения. Заручитесь его поддержкой, что то, что предлагает вам ваша девушка – это полный бред.

31. Всегда с ней спорьте. Доказывайте, что правы именно вы. Ведь только ваше мнение единственное и верное, правильно же! Действуйте!

32. Каждую ситуацию оценивайте субъективно, исходя из своего взгляда на вещи, своих интересов и своей выгоды. Иного взгляда не существует.

33. Оскорбляйте. Да, так прям красочно и никогда не жалейте об этом!

34. Обесценивайте любой ее выбор и решение. По поводу одежды, макияжа, выбора фильма, блюда в ресторане, мебели и тд.

35. Когда находитесь дома уделяйте внимание лишь себе. Делайте все для себя. Помните, ее нет.

36. Ошибки начинающих:

– пальто ей вы не подаете, не маленькая, сама оденется.

– дверь перед ней не открываете, вперед не пропускаете.

– сумки тяжелые из ее рук не берете, донести не помогаете, надорветесь.

– добрые слова не говорите.

– ни за что не хвалите.

– подарки не дарите.

37. Ревнуйте на пустом месте. Бейте кулаками двери, истерите на этот счет.

38. Разгоните всех ее друзей. Запретите ей с ними общаться. Они никто, ваши друзья – это другое дело, лучшие люди на свете. И постоянно собирайте друзей у себя, чтобы она еще и готовила вам и убирала после. И, да, помогать нельзя.

39. При любой удобной возможности ставьте ультиматум: или вы или (кто-то/что-то).

40. Ни в чем не уступайте. Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах.

41. Если она вам сделала подарок или сюрприз, спасибо не говорите, не благодарите. Само собой разумеющееся.

42. Обязательно купите что-нибудь дорогое совместно, а как только поругаетесь, начинайте делить. Подключите к дележке родителей, гораздо интереснее процесс пойдет. И не забывайте обвинять. Чтобы не расслаблялась!

43. Как только ваша девушка решила завести разговор о совместном будущем моментально заболевайте или найдите срочное дело, которое требует личной встречи с кем-то. Даже не думайте поддаваться, окольцуют.

44. Лучше всего работает направленная необоснованная агрессия из-за ваших собственных неудач. Девушка хорошая подушка для битья – пользуйтесь, выливайте на нее всю агрессию. В избу горящую войдет, коня на скаку остановит, и с агрессией справится.

45. Все доводы, которые она приводит, чтобы наладить отношения, перечеркивайте. Вы ведете отношения к разрушению, смотрите, не отступитесь!

46. Цветов в доме быть не должно!

47. Необходимо исключить проводить время вместе.

48. Звонки и переписки свести на нет. Вы в работе, вы заняты для нее. Это надежный метод. А уж интересоваться ее делами это пустое. Да и нового там быть ничего не может.

49. Прекращайте чувствовать себя с ней счастливым. Ищите в ней недостатки. И для пущей убежденности начните смотреть на свою коллегу. А для завершенности пригласите коллегу в ресторан!

50. Строго настрого запрещается желать своей девушке спокойной ночи. Отворачивайтесь и делайте вид, что не слышите. Думайте про ту, с которой были в ресторане и стройте с ней иллюзии счастливой жизни.опубликовано econet

Автор Екатерина Вдовкина

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