Как развить эмоциональный интеллект. Техники

Эмоциональный интеллект (EQ) - это способность работать со своими эмоциями и проявлять эмпатию. Он включает умение распознавать эмоции, признавать негативные и позитивные чувства, отделять персональное восприятие от фактов, управлять своими и чужими эмоциями. Как можно развить EQ?
Не столь важно, чему мы учим детей, сколь то, какой пример мы показываем. А самый важный пример – это умение быть счастливым. Предлагаем техники развития EQ для взрослых и детей.
Полезно создать в воображении свою коробочку счастья.
«Сложите» в нее все, что ассоциируется у вас со счастьем визуально, на слух, вкус, обоняние и осязание. А затем создайте такую же коробочку вместе со своим ребенком, подробно обсуждая с ним его эмоции. Пример:
Он поможет не только разобраться в собственных чувствах, но и позволит окружающим лучше вас понимать.
Такое общение с партнером, коллегами и особенно с ребенком станет основой взаимопонимания в семье и на работе.
Для этого введите в свою речь формулу: «Я чувствую..., потому что..., и я хотела бы...».
На примере общения с ребенком эта формула может звучать так: «Я расстроена, что ты разлил воду с красками. Я хотела бы, чтобы ты был внимательнее. А сейчас давай вместе приберемся».
Суть игры заключается в том, чтобы каждый вечер ребенок сам выбирал эмоцию сегодняшнего дня.
«Сегодня я чувствовал радость (грусть, любопытство, злость…), когда...».
Для этого распечатайте все эмоции любимого персонажа ребенка, которые он и будет выбирать для обозначения своих переживаний. Эта игра учит осознанности и принятию собственных чувств.
Интересно фотографировать не только в стиле «я и достопримечательности».
Попробуйте делать эмоциональные фотографии: «А! Эта пальма как огромный кактус – надо его попробовать», «Башня не падает?!», «Жуууук!».
Поверьте, такие фотографии очень приятно рассматривать всей семьей. А еще по ним можно делать рассказ о путешествии. Распечатываете несколько фотографий, перемешиваете и создаете новую историю вашей поездки.
Можно сделать свою галерею эмоций, где каждая картина – это эмоция, выраженная теми красками и композицией, которую выбирает ребенок.
Очень здорово рисовать одновременно и сравнить, какими у вас получились радость, грусть, злость.
Уникальная игра, которая не только знакомит ребенка с эмоциями, но и показывает, какие чувства человек ощущает в той или иной ситуации.
Суть игры: каждый получает набор из 8 карточек: радость, страх, интерес, вдохновение, сомнение, удивление, доверие, гнев. Перечень можно дополнять.
Загадывающий игрок придумывает слово-понятие-ситуацию и, выбирая к ней подходящую эмоцию, выкладывает карточку в круг закрытой. Остальные игроки должны угадать: какую же эмоцию вызывает у игрока загаданная ситуация.
Например, мама может выбрать карточку «радость» на понятие «1 сентября», а дочка – «страх». Детям сложно проговорить о своих эмоциях. А в игре они раскрывают их.
И не забывайте про чтение книг и хорошую музыку. Это неустаревающие ресурсы для познания себя, окружающих и всего мира.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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