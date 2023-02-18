Как ребенок защищает своё личное пространство, и кто ему мешает

С чего начнем? С самого раннего детства. Позволим ребенку и себе чувствовать своё личное пространство и защищать его границы.

Что делает младенец, когда его берет на руки кто-то другой, а не мама или, когда мама отдает на руки кому-то другому? Плачет! Что делает малыш, когда гуляет с мамой, которая отвлечется на разговор с чужой тётей/дядей/подругой? Плачет! Хватает её за руки, одежду, тянет к себе.

Личные границы ребёнка

Успокаивают ли ребенка слова: «Разве ты не видишь, что я разговариваю? Когда взрослые говорят, дети им не мешают. Я сейчас поговорю, подожди, постой рядом»? Нет.

Как мамы реагируют на такое поведение ребенка? Сердятся, злятся, прикрикивают на него, стараются оторвать цепкие ручки от себя, но при этом не прекращают разговаривать с подошедшим взрослым человеком (мы же, как воспитанные люди должны быть вежливыми и учтивыми. Нас к этому приучили).

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Подобное реагирование на плач ребенка достаточно распространенная ошибка, которая не осознается родителями.

До 3-х лет личное пространство ребенка это он и его мама. Любое вмешательство в своё личное пространство ребенок отстаивает так, как умеет. А умеет он плакать, кричать, дергать маму за одежду, оттаскивая её от чужой тёти.

Ребенок родился с пониманием того, что своё личное пространство надо защищать. Вред или пользу наносим ребенку мы, взрослые, когда ругаем, стыдим, наказываем его за это?

Как поступить в данной ситуации?

Уделить внимание ребенку. Взять его на руки, прижать, обнять. Показать ребенку, что опасности нет, что он вместе с мамой в их общем неразделенном пространстве, что ни тётя, ни другой взрослый не разлучит их и не будет «впущен» в их личное пространство.

Вежливо извиниться перед тем, кто нарушил ваше пространство. Взрослый найдет ответы на свои вопросы, он справится. А если хочется пообщаться с подругами и друзьями, то можно найти для этого другое время, другие возможности.

Как играют дети 3 – 5 лет в детском саду или на детской площадке? Каждый в своем уголке со своими игрушками. Их личное пространство расширилось. Ребенок уже отходит от мамы, уменьшая её «количество в своём личном пространстве. А если к ребенку кто-то из детей подойдет, то он может и совочком ударить и оттолкнуть.

Мамы допускают ошибку, пытаясь навязать детям общение: «Посмотри вот на того мальчика/девочку. Поиграй с ними. Отдай ему свою игрушку, не будь жадиной. Надо делиться игрушками. Учись дружить».

Некоторые мамы, желая выглядеть в глазах посторонних вежливыми, ругают своего ребенка, если он защищает своё личное пространство.

Если ребенок не хочет пускать в своё личное пространство кого-то, то у него нет такой потребности. Подождите, не спешите, не навязывайте ему своих желаний.

Если ребенок сам подошёл к сверстнику, то вы можете помочь ему познакомиться или обменяться игрушками при взаимном желании.

На момент поступления в школу, ребенок сокращает своё личное пространство. Он сближается со сверстниками, обнимаясь, толкаясь, пожимая руки или похлопывая по плечу, заводит новых друзей. Общается с воспитателями и учителями. Это минимальное личное пространство сохраняется до пубертата, а затем оно начинает расширяться. Чем старше подросток становится, тем сложнее ему завязывать новые отношения.

Обратите внимание на расстояние, которое мы, взрослые, устанавливаем между друг-другом. Оно равно двум вытянутым рукам. Это рукопожатие. Замечали, что разговаривая с чужим, мы порой делаем шаг назад, если тот подходит ближе? А если не делаем, пуская в своё пространство всех, кто без разрешения забрёл, проходя случайно мимо, нас же "переучили" в детстве. Подвергаемся опасности? Да!

Тогда с чего начнем? С самого раннего детства. Позволим ребенку и себе чувствовать своё личное пространство и защищать его границы.опубликовано econet

Автор Ирина Василакий

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