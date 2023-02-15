Как решения прошлого влияют на наши отношения сегодня

Это не звезды нам сулят счастливую или несчастливую СУДЬБУ, а наши решения. Решение - это лишь выбор, во что я соглашусь и буду верить, а во что нет. Соглашусь ли я с отрицательной динамикой жизни или поверю, что жизнь прекрасна несмотря ни на что.

Положительные моменты жизни мы воспринимаем как данность, а вот отрицательные заставляют нас глубоко задуматься - что не так? Наши решения - это основа нашего жизненного сценария. Приняв однажды решение и не пересмотрев его, мы на определенном этапе жизни будем иметь опыт положительный или негативный, который будет повторяться, пока мы не примем новые решения.

Это не звезды нам сулят счастливую или несчастливую судьбу, а наши решения

И именно на негативных решениях формируются неблагоприятные события в нашей жизни, сценарии.

Например, сценарий "Сизифа", в котором мы что-то начинаем и потом бросаем, не доводим до конца:

Поработаем год, меняем профессию...

Начинаем книгу, бросаем не дочитав последние страницы...

Это сценарий не победителя, всегда не хватает несколько шагов до победы. Мы переключаемся перед этим важным последним шагом на что-то другое, как нам кажется более важное, и в жизни в итоге ничего не добиваемся существенного.

В основе сценария "Сизифа" лежат решения:

начинать снова и снова, но не доводить начатое до конца,

не быть победителем,

не быть первым, лучшим,

не делать результатов и т.п.

Это решения о жизни, о себе и о мужчинах, которые мы принимаем с момента рождения до настоящего момента. И распутывать несчастливые отношения мы начнем с детства.

Начиная с первых лет жизни девочка принимает решения:

Мама меня любит - жизнь прекрасна!

Меня все вокруг любят. Я классная!

Папа меня любит, значит мужчины тоже хорошие!

Далее она растет и по мере ее взросления происходят новые события в ее жизни, на основе которых она принимает новые решения.

Например, в 5-6 лет отец девочки уходит из семьи и создает новую семью. Ребенок принимает в этот момент новые решения о себе, о жизни и о мужчинах:

Жить грустно!

Папа ушел, значит, я никому не нужна...

Мужчин предают...

Здесь важно, что до взросления девочка может принимать и отрицательные решения, даже когда у нее не было особо негативного опыта. И положительные, даже если события ее жизни были не благополучными. Все зависит от конкретного решения и от каждого отдельного случая.

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Однажды она может подумать - "я хочу быть любимой, но на меня никто не смотрит". Ее жизненные решения в этот момент будут примерно такими:

Жизнь одинокая!

Я незаметна для мужчин! И не интересна как женщина...

Мужчины могут обмануть мои ожидания. Им доверять нельзя.

Когда она станет взрослой, не зависимо от того, кто будет рядом - она получит опыт основанный на прежних решениях - опыт отвержения, своей ненужности, того что мужчины не оправдывают ее ожиданий, доверия...

То есть сначала мы принимаем решение в своем внутреннем мире однажды, но сам опыт на основе этого решения мы можем получать в реальной жизни потом всю жизнь.

Так муж нам верен, но своими подозрениями мы его можем оттолкнуть от себя, сами, как бы того не желая, спровоцировать измену, потому что у нас есть решение "мужчинам доверять нельзя!". В то время, как если бы мы приняли решение, что мужчинам можно доверять, они любящие, то мы активно влияли бы на то, чтобы муж сохранил нам верность. Мы ведь в него верим, а значит даем ему силу устоять, и оправдать нашу веру в него.

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Предположим супруг не верный, и правда есть о чем беспокоиться. Опять же, своим недоверием мы его закрепим в желании уйти. А доверием вернем в семью. Он решит, что жена у меня умница мне всегда доверяет, лучше я буду с нею. Даже если он оступится, он выберет жену в итоге, если она с ним и за него, чтобы не случилось.

И даже если это не так, мы в точке выбора снова можем принять решение, что мужчины верные, только мне не повезло с этим конкретным человеком и я ошиблась. Ничего повезет в следующий раз. Но это очень сложно не приписать ВСЕМ мужчинам подобную негативную суть, даже если только однажды обожглись.

На практике постоянно воевать в семье в принципе нельзя. Я имею ввиду нельзя жить так как будто недоверие это норма, как фон жизни. Наши решения о недоверии и дают нам этот фон. Они делают трещинку между нами, которая со временем превращается в пропасть. И в итоге мы либо разорвем отношения, либо они будут никакие... Не будет в них близости, доверия, тепла, чудесных переживаний...

Так мы сами можем неосознанно способствовать разрыву отношений, однажды приняв не те решения.

Недоверие и сомнения - предательству подобны. Так говорили великие. И вот с этого момента недоверия, наши отношения и начинают идти на разрыв. Сначала сомнение - это и есть измена в душе, потом мы отдаляемся друг от друга в реальности - уже трудно услышать, понять друг друга, о чем-то договориться, и вот уже рядом совершенно чужие люди...

Так это работает.

Взаимосвязь судьбоносная именно с нашими решениями. Но решение - это лишь выбор, во что я соглашусь и буду верить, а во что нет. Соглашусь ли я с отрицательной динамикой жизни или поверю, что жизнь прекрасна несмотря ни на что.

Подобные решения мы принимаем в каждый момент жизни. Мы это делаем автоматически. Только проблема в том, что автоматически мы все чаще склоняемся к негативным решениям, особенно если до этого привыкли видеть только отрицательную сторону проблем.

Теперь вы видите, что это не звезды нам сулят счастливую или несчастливую судьбу, а наши решения. Мы сами пишем себе судьбу.

Поэтому, сегодня, не поленитесь, найдите время и проделайте такую практику:

Осознайте все важные решения в вашей жизни, начиная с рождения.

Начните с первого года жизни. Вспомните, вы только родились какое решение вы приняли?

Какое вы приняли решение о жизни?

Какое о себе как о женщине?

О мужчинах?

И далее выпишите в столбик ваши решения по годам.

Например, это будут решения рождения - 0 лет, потом решения 1 года, 3, 5 лет, 9, 12, 16, 18, 24, 29, 33, 36, 40 лет и т.д. Это возраста основных кризисов развития, и в это время мы обычно принимаем самые сильные решения.

Каждый раз задавайте себе эти 3 вопроса. И в итоге у вас появится очень информативный список важных решений о себе, о жизни, о мужчинах... в разные периоды вашей жизни.

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Сделав это вы увидите, что многие решения повторяются. Что жизненный опыт тоже повторяется. Все становится яснее, и даже понятно почему в 24 произошел развод, а в 29 у вас снова не сложились отношения.

Далее задача принять новые решения. Ни больше, не меньше. Прописать рядом новые поддерживающие решения о себе, о жизни, о мужчинах с самого рождения до настоящего дня.

Когда будете прописывать новые решения, представляйте что как будто все в вашем жизненном опыте способствовало именно этому новому положительному опыту и решению. Как будто все было так замечательно, что вы поэтому приняли решение такое хорошее.

Вам прям тепло-тепло должно стать от каждого нового вашего решения.

Когда почувствуете тепло, вам станет приятно и хорошо на душе, идите к следующему решению. И так замените все негативные решения.

Если вы правильно проделаете это упражнение, то к настоящему моменту вы подойдете совершенно другим человеком, с совершенно другими взглядами на жизнь, состоянием и даже самооценкой...

Это работает! Сделайте практику и сами все увидите!

Отдельно хочу заметить еще одну закономерность в отношениях. Если я чего-то НЕ могу не делать, то мой партнер НЕ может меня Не провоцировать это делать.

Если я НЕ могу ему доверять, то партнер НЕ может меня не обманывать и не провоцировать на недоверие.

Если я НЕ могу не худеть, то мой партнер НЕ сможет меня не пинать, чтобы я все время худела.

Если я Не могу не готовить, то мой партнер не может не любить вкусно поесть... И т.д.

Понимаете? Мы так подбираемся и подстраиваемся друг к другу как пазлы - чего я не могу не делать, то мой супруг и будет меня вынуждать делать. И он не сможет не вынуждать это делать. Мы так устроены в паре. И делаем это из любви друг к другу.

Подумайте об этом. Напишите, чего вы НЕ можете НЕ делать и понаблюдайте, как это соотносится с вашим партнером, что он не может делать в отношении вас по этой причине. Как дополняет вас ваш супруг, а вы его? Что-то мне подсказывает, что очень хорошо.

И здесь есть смысл тоже поработать с теми решениями, которые заставляют вас проживать то, что вы не хотите проживать, но не можете этого не делать.опубликовано econet

Автор Алена Васильева

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