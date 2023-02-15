Как решения прошлого влияют на наши отношения сегодня

Это не звезды нам сулят счастливую или несчастливую СУДЬБУ, а наши решения. Решение - это лишь выбор, во что я соглашусь и буду верить, а во что нет. Соглашусь ли я с отрицательной динамикой жизни или поверю, что жизнь прекрасна несмотря ни на что.
Положительные моменты жизни мы воспринимаем как данность, а вот отрицательные заставляют нас глубоко задуматься - что не так? Наши решения - это основа нашего жизненного сценария. Приняв однажды решение и не пересмотрев его, мы на определенном этапе жизни будем иметь опыт положительный или негативный, который будет повторяться, пока мы не примем новые решения.
И именно на негативных решениях формируются неблагоприятные события в нашей жизни, сценарии.
Например, сценарий "Сизифа", в котором мы что-то начинаем и потом бросаем, не доводим до конца:
Это сценарий не победителя, всегда не хватает несколько шагов до победы. Мы переключаемся перед этим важным последним шагом на что-то другое, как нам кажется более важное, и в жизни в итоге ничего не добиваемся существенного.
В основе сценария "Сизифа" лежат решения:
Это решения о жизни, о себе и о мужчинах, которые мы принимаем с момента рождения до настоящего момента. И распутывать несчастливые отношения мы начнем с детства.
Начиная с первых лет жизни девочка принимает решения:
Далее она растет и по мере ее взросления происходят новые события в ее жизни, на основе которых она принимает новые решения.
Например, в 5-6 лет отец девочки уходит из семьи и создает новую семью. Ребенок принимает в этот момент новые решения о себе, о жизни и о мужчинах:
Здесь важно, что до взросления девочка может принимать и отрицательные решения, даже когда у нее не было особо негативного опыта. И положительные, даже если события ее жизни были не благополучными. Все зависит от конкретного решения и от каждого отдельного случая.
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Однажды она может подумать - "я хочу быть любимой, но на меня никто не смотрит". Ее жизненные решения в этот момент будут примерно такими:
Когда она станет взрослой, не зависимо от того, кто будет рядом - она получит опыт основанный на прежних решениях - опыт отвержения, своей ненужности, того что мужчины не оправдывают ее ожиданий, доверия...
То есть сначала мы принимаем решение в своем внутреннем мире однажды, но сам опыт на основе этого решения мы можем получать в реальной жизни потом всю жизнь.
Так муж нам верен, но своими подозрениями мы его можем оттолкнуть от себя, сами, как бы того не желая, спровоцировать измену, потому что у нас есть решение "мужчинам доверять нельзя!". В то время, как если бы мы приняли решение, что мужчинам можно доверять, они любящие, то мы активно влияли бы на то, чтобы муж сохранил нам верность. Мы ведь в него верим, а значит даем ему силу устоять, и оправдать нашу веру в него.
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Предположим супруг не верный, и правда есть о чем беспокоиться. Опять же, своим недоверием мы его закрепим в желании уйти. А доверием вернем в семью. Он решит, что жена у меня умница мне всегда доверяет, лучше я буду с нею. Даже если он оступится, он выберет жену в итоге, если она с ним и за него, чтобы не случилось.
И даже если это не так, мы в точке выбора снова можем принять решение, что мужчины верные, только мне не повезло с этим конкретным человеком и я ошиблась. Ничего повезет в следующий раз. Но это очень сложно не приписать ВСЕМ мужчинам подобную негативную суть, даже если только однажды обожглись.
На практике постоянно воевать в семье в принципе нельзя. Я имею ввиду нельзя жить так как будто недоверие это норма, как фон жизни. Наши решения о недоверии и дают нам этот фон. Они делают трещинку между нами, которая со временем превращается в пропасть. И в итоге мы либо разорвем отношения, либо они будут никакие... Не будет в них близости, доверия, тепла, чудесных переживаний...
Так мы сами можем неосознанно способствовать разрыву отношений, однажды приняв не те решения.
Недоверие и сомнения - предательству подобны. Так говорили великие. И вот с этого момента недоверия, наши отношения и начинают идти на разрыв. Сначала сомнение - это и есть измена в душе, потом мы отдаляемся друг от друга в реальности - уже трудно услышать, понять друг друга, о чем-то договориться, и вот уже рядом совершенно чужие люди...
Так это работает.
Взаимосвязь судьбоносная именно с нашими решениями. Но решение - это лишь выбор, во что я соглашусь и буду верить, а во что нет. Соглашусь ли я с отрицательной динамикой жизни или поверю, что жизнь прекрасна несмотря ни на что.
Подобные решения мы принимаем в каждый момент жизни. Мы это делаем автоматически. Только проблема в том, что автоматически мы все чаще склоняемся к негативным решениям, особенно если до этого привыкли видеть только отрицательную сторону проблем.
Теперь вы видите, что это не звезды нам сулят счастливую или несчастливую судьбу, а наши решения. Мы сами пишем себе судьбу.
Поэтому, сегодня, не поленитесь, найдите время и проделайте такую практику:
И далее выпишите в столбик ваши решения по годам.
Например, это будут решения рождения - 0 лет, потом решения 1 года, 3, 5 лет, 9, 12, 16, 18, 24, 29, 33, 36, 40 лет и т.д. Это возраста основных кризисов развития, и в это время мы обычно принимаем самые сильные решения.
Каждый раз задавайте себе эти 3 вопроса. И в итоге у вас появится очень информативный список важных решений о себе, о жизни, о мужчинах... в разные периоды вашей жизни.
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Сделав это вы увидите, что многие решения повторяются. Что жизненный опыт тоже повторяется. Все становится яснее, и даже понятно почему в 24 произошел развод, а в 29 у вас снова не сложились отношения.
Далее задача принять новые решения. Ни больше, не меньше. Прописать рядом новые поддерживающие решения о себе, о жизни, о мужчинах с самого рождения до настоящего дня.
Когда будете прописывать новые решения, представляйте что как будто все в вашем жизненном опыте способствовало именно этому новому положительному опыту и решению. Как будто все было так замечательно, что вы поэтому приняли решение такое хорошее.
Вам прям тепло-тепло должно стать от каждого нового вашего решения.
Когда почувствуете тепло, вам станет приятно и хорошо на душе, идите к следующему решению. И так замените все негативные решения.
Если вы правильно проделаете это упражнение, то к настоящему моменту вы подойдете совершенно другим человеком, с совершенно другими взглядами на жизнь, состоянием и даже самооценкой...
Это работает! Сделайте практику и сами все увидите!
Отдельно хочу заметить еще одну закономерность в отношениях. Если я чего-то НЕ могу не делать, то мой партнер НЕ может меня Не провоцировать это делать.
Понимаете? Мы так подбираемся и подстраиваемся друг к другу как пазлы - чего я не могу не делать, то мой супруг и будет меня вынуждать делать. И он не сможет не вынуждать это делать. Мы так устроены в паре. И делаем это из любви друг к другу.
Подумайте об этом. Напишите, чего вы НЕ можете НЕ делать и понаблюдайте, как это соотносится с вашим партнером, что он не может делать в отношении вас по этой причине. Как дополняет вас ваш супруг, а вы его? Что-то мне подсказывает, что очень хорошо.
И здесь есть смысл тоже поработать с теми решениями, которые заставляют вас проживать то, что вы не хотите проживать, но не можете этого не делать.опубликовано econet
Автор Алена Васильева
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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