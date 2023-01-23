Как СЧАСТЛИВЫЕ люди принимают трудные решения

Быть смелым не означает ничего не бояться. На самом деле, смелость имеет прямо противоположное значение. Мужество без здравомыслия – простое безрассудство. Смелые люди не бесстрашны, они просто обрели нечто, что имеет для них большее значение, чем страх. Как только вы найдете больше смысла, вы обретете мужество. Смотрите на страх не как на что-то, при виде чего остается только скукожиться, а как на то, что нужно преодолеть.

Во многом счастье – это решение быть счастливым. Примерно половина «ощущения» счастья находится целиком в вашей власти – а значит, стать счастливее – это определенно то, что вы можете контролировать. Верный способ стать счастливее – это научиться принимать правильные решения.

9 трудных решений, которые нужно научиться принимать

Хотя мы не можем гарантировать, что каждое из этих решений будет работать безупречно в любой момент времени… но вы определенно увеличите свои шансы на победу.

1. Решить, когда сказать: «Я сделаю это»

(Подходящий момент? Каждый раз, когда вы начинаете что-нибудь новое).

Босс однажды дал мне задание, которое я считал невозможным. Я сказал: «Хорошо. Я попробую». Мой внутренний Йода* говорил мне, что не стоит пытаться – иначе у меня будет искушение бросить все на пол-пути (Как сказал мастер Йода в «Империя наносит ответный удар»: «Делай. Или не делай. Не надо пытаться» - прим.ред.).

Настойчивость – это все, что имеет значение.

Мы часто говорим: «Я попробую» потому что «попытка» дает нам лазейку. Наше эго не страдает. А если мы потерпим провал, мы можем сказать, что по крайней мере, мы попытались.

Но как только вы скажете: «Я сделаю это», ваши перспективы изменятся. То, что раньше казалось невыполнимым и непреодолимым, перестало быть вопросом удачи или случая, а стало предметом приложения времени, усилий и настойчивости.

Когда то, что вы хотите, действительно важно, не говорите: «Я попробую». Скажите: «Я сделаю это» и постарайтесь сдержать обещание.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Решить, стоит ли предпочесть боль от подчинения дисциплине боли от сожалений

(Подходящий момент? Когда вы хотите достичь чего-то значимого – особенно для вас).

Самые худшие слова, которые вы можете сказать, это: «Если я бы только…». Подумайте о всех вещах, которые вы хотели сделать, но так и не совершили. Что вы делали вместо этого? Если вы похожи на меня, вы вряд ли сможете вспомнить. Время ушло, и то, что я делал вместо, не стоит даже и вспоминать.

Подумайте о том, о чем вы мечтали пять или десять лет назад, но не воплотили это в жизнь. Подумайте о том, как хорошо вам было бы сегодня, если бы у вас была эта вещь. Подумайте о том времени, которое вы упустили и никогда не сможете вернуть назад.

Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, заставляйте себя делать то, что вы планируете, чтобы пять или десять лет спустя, не оглядываться назад с сожалением.

Конечно, это тяжелый труд. Любая работа – это усилия, напряжение и боль. Но гораздо больнее возвращаться мыслями к тому, что безвозвратно потеряно и никогда не вернется.

3. Решить, когда быть смелым

(Подходящий момент? Когда храбрость может изменить все!).

Быть смелым не означает ничего не бояться. На самом деле, смелость имеет прямо противоположное значение. Мужество без здравомыслия – простое безрассудство. Смелые люди не бесстрашны, они просто обрели нечто, что имеет для них большее значение, чем страх.

Скажем, вы боитесь запускать собственный бизнес. Найдите причину, которая значит для вас больше, чем этот страх: создать лучшее будущее для своей семьи, желание изменить мир, или надежда на более успешную и полноценную жизнь.

Как только вы найдете больше смысла, вы обретете мужество. Смотрите на страх не как на что-то, при виде чего остается только скукожиться, а как на то, что нужно преодолеть.

4. Решить, когда сделать еще одну попытку

(Правильное количество? Чем больше, тем лучше).

Вы можете никогда не создать идеальный бизнес-план, не найти идеальных партнеров, идеального рынка или идеального месторасположения, но вы можете найти идеальное время для старта – потому что это время прямо сейчас.

Талант, опыт и связи важны, но умножьте это все на достаточное количество попыток, и кое-что непременно сработает. Сделав достаточно выстрелов, со временем вы станете более ловким, квалифицированным и опытным и приобретете больше деловых связей. А это приведет к тому, что еще больший процент ваших попыток принесет успех

Делайте больше выстрелов, извлекайте уроки из каждого, и со временем вы будете иметь все необходимые навыки, знания и связи.

В конечном итоге, успех – это игра чисел. Поэтому стреляйте, снова и снова. Чем больше выстрелов вы сделаете, тем большего успеха добьетесь. Гарантии успеха нет, но если вы не делаете никаких попыток вообще, вы гарантированно обрекаете себя на провал.

5. Решите, когда менять обстановку

(Подходящий момент? Когда мысль о переменах - единственная вещь, которая вас удерживает).

Знакомая среда создает уют. Но комфорт – часто враг улучшений. Если у вас есть прекрасная возможность и только одна вещь удерживает вас – это мысль о грядущих переменах, смело меняйте знакомую среду.

Если вы хотите стать ближе к семье или друзьям, и только единственная вещь удерживает вас – это мысль о переезде, переезжайте. Если вы хотите быть рядом с людьми, которые думают и чувствуют в унисон с вами, приходите к ним. Если вы думайте, что другая работа имеет лучший потенциал, меняйте работу. Вы скоро найдете новые места, где проводить время. Вы освоите новые привычки. Вы заведете новых друзей.

Когда страх перемен – единственная вещь, которая вас удерживает, решайтесь. Вы встретите новых классных людей, будете делать потрясающие вещи и получите новые перспективы в вашей жизни.

6. Решить, когда отпустить ситуацию

(Подходящий момент? Прямо сейчас).

Испытывать горечь, обиду или зависть – все равно что пить яд и ожидать, что другой человек от этого умрет. Вы будете единственный, кто пострадает.

Жизнь – слишком коротка, чтобы сожалеть о всех людях, которые обидели вас. Пусть тяжелые чувства пройдут. А затем потратьте энергию, которую вы сэкономили, чтобы заботиться о тех, кто по-настоящему любит вас.

7. Решить, когда попросить прощения

(Подходящий момент? Прямо сейчас).

Мы все совершаем ошибки, так что у всех нас есть за что принести извинения: слова, действия, бездействия, неспособность сделать шаг или быть там, где в нас нуждались…

Проглотите свой страх – и гордость – и извинитесь. Так вы поможете и другому человеку избавиться от его обид и горечи.

8. Решить, когда избавиться от запасных вариантов

(Подходящий момент? Когда вы осознаете, что просто боитесь неизвестности).

Запасные варианты помогут вам лучше спать ночью. Запасные варианты могут принести облегчение, когда наступают тяжелые времена.

Но вы будете стараться упорнее, если ваш первоначальный план должен сработать, потому что у вас нет другого варианта. Готовность работать изо всех сил – без подстраховки – будет стимулировать вас больше, чем вы можете себе вообразить.

А если случится самое плохое (хотя «самое худшее» никогда не бывает настолько плохим, как вы думаете), верьте, что вы найдете способ изменить ситуацию.

Пока вы будете продолжать упорно трудиться и учиться на своих ошибках, вы останетесь на плаву.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

9. Решить, когда стоит быть скромным

(Подходящий момент? Всегда!)

Не будьте слишком горды, чтобы признать, что вы допустили ошибку. Имейте амбициозные мечты. Подшучивайте над собой. Просите других людей о помощи.

А потерпев неудачу, соберитесь, отряхнитесь и идите дальше. Гордитесь тем, что что бы ни произошло, вы всегда находите в себе силы подняться. Так вы никогда по-настоящему не проиграете – и ваши мечты никогда не умрут.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet