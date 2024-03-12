Как сдвинуть вес с мертвой точки: Лучшая cтратегия для худеющих

Сколько раз я обещала себе начать худеть завтра, с понедельника, с 1 января! Наступал назначенный день – и ничего не происходило. Но однажды мне попалась книга Пола Макги «S.U.M.O. Заткнись и делай». И я поняла – вот та стратегия для худеющих, которая приведет меня к заветным цифрам на весах и к вешалкам с ярлычком 48 (для начала).

Стратегия выражает суть действий, которые необходимы для того, чтобы достичь успеха и почувствовать себя счастливой. Она применима для самых разных областей нашей жизни. Провокационное название стратегии подтолкнуло к новым свершениям в борьбе с лишним весом и мне удалось сдвинуть его с мертвой точки. Кстати, на латыни sumo означает «выбирать» – и это тоже хорошее слово для тех, кто стремится стать стройной. Каждый день мы делаем выбор – съесть конфету или нет, пойти на пробежку или посмотреть сериал, винить в своей полноте наследственность или принять ответственность на себя.

S.U.M.O. – лучшая стратегия для худеющих

«Заткнись»

«Делай»

9 вопросов стратегии S.U.M.O.

Первый этап стратегии — самоанализ. Его суть заключена в слове «заткнись». Если оно кажется вам слишком агрессивным и грубым, то можно заменить на «остановись и подумай». Этот этап можно разделить на три части.

Часть первая – размышления

С вами случалось такое: только что стояла вазочка с конфетами – и вдруг только гора фантиков? И вы даже не можете вспомнить, как это случилось. Мы многое делаем, не задумываясь. Поэтому очень важно выключить «автопилот». Посмотреть себя со стороны, честно и беспристрастно. Вполне вероятно, что многое вы делаете правильно (например, всегда завтракаете), но кое-что определенно заставит задуматься над дальнейшей тактикой действий (например, как перестать есть по вечерам).

Часть вторая – отдых

Наша жизнь невероятно стремительна, мы редко даем себе возможность сделать паузу. Представьте, что вы едете на машине и у вас заканчивается бензин. Но у заправки не останавливаетесь – потому что набрали скорость и вам как можно скорее нужно добраться до пункта назначения.

К чему приведет такая тактика?

Вы просто остановитесь и не сможете ехать дальше. Поэтому планируйте отдых и время на размышления так же, как планируете свое рабочее время.

Часть третья – ответственность

Есть один важный вопрос, на который вам предстоит ответить. Кто в ответе за то, что вы видите эти цифры на весах? Единственный правильный ответ — вы сами. Только вы. Убедиться в этом поможет честный разговор с собой.

Итак, вы посмотрели на себя со стороны, подумали о том, что происходит в вашей жизни и приняли на себя ответственность за это. Пора переходить к следующему этапу.

«Делай»

Вы хотите избавиться от лишнего веса и готовы изменить свою жизнь. Вот 9 вопросов стратегии S.U.M.O., которые помогут разработать ваш личный план действий.

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1. Какую задачу вы хотите решить? Какова ваша цель?

Важно, чтобы цель была конкретной, ограниченной во времени и реалистичной. Пока я говорила «хочу похудеть» – ничего не происходило. Но как только решила «похудеть на 5 кг за два месяца», дело сдвинулось с мертвой точки. Я вычислила, на сколько должен меняться мой вес каждую неделю и нашла способы достичь этих результатов. Подробнее об этом в статье «Уроки математики для худеющих».

2. Почему это так важно для вас?

Это вопрос мотивации. Зачем вам нужно похудеть? О том, как найти ответ на этот вопрос, я уже писала в статье «Три главных вопроса худеющих: ЗАЧЕМ? КАК? КОГДА?».

3. Каковы будут последствия вашего бездействия?

Нарисуйте себе мысленно картину этого будущего. У меня была такая: наступит лето, а я опять не смогу надеть открытый купальник, мне будет трудно играть в бадминтон, и проехать на велосипеде больше 100 метров мне тоже не удастся.

4. А что будет, если вы справитесь с задачей?

Снова рисуем картину будущего – но теперь уже яркого и позитивного. Вот моя: лето, пляж, я в открытом купальнике, бегу наперегонки с ребенком к морю. Легко, не задыхаясь и не останавливаясь.

5. Что может помешать вашему прогрессу?

Здесь нужно вернуться к итогам первого этапа и понять, что до сих пор не давало вам двигаться вперед. Лень? Страх неудачи? Боязнь новой жизни? Зная «врага» в лицо, вы сможете понять как с ним сражаться. Моим «врагом» было нежелание менять привычный вечерний уклад жизни.

6. Что вы предпримите для того, чтобы решить эту проблему?

Каковы три важнейших шага? Покажу на своем примере. Во-первых, изменить семейные традиции и ввести запрет на еду перед телевизором в гостиной. Полноценный ужин – за столом, не позднее 19.00. Во-вторых, выходить вечером на прогулку, минимум на полчаса. В-третьих, за вечерним семейным просмотром ТВ занимать руки (паззлы, вышивание, вязание) и использовать рекламные паузы для упражнений (минутная «планка» вполне подойдет).

7. Когда вы начнете?

Это очень важный вопрос. И самый лучший ответ на него – сейчас. Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы избавиться от лишнего веса? Например, установить мобильное приложение, которое считает пройденные шаги – и уже сегодня выполнить свою норму в 10000. Или высыпать на пол коробку спичек и поднимать их по одной, делая комбинацию «наклон-подъем» для каждой.

8. Как вы будете поощрять себя в процессе?

Замечать свои даже маленькие успехи – это верный способ обеспечить прогресс. Поэтому придумайте награды за промежуточные достижения: сбросила 1 кг, всю неделю каждый день делала упражнения, не заходила на кухню после 19.00 пять вечеров подряд. Чем порадовать себя? Выбирайте сами – но только не еду!

9. Кто будет вашей «группой поддержки»?

Худеть с кем-то вместе гораздо интереснее, чем в одиночку. Есть и поддержка, и соревновательный эффект. Найдите себе компанию – подруга, коллега, муж, мама. Или вступите в подходящее сообщество в социальных сетях. Делитесь проблемами, успехами, новыми рецептами, поддерживайте других участников. Исследования показывают, что достичь лучших результатов можно, помогая добиться того же другим людям.

Стратегия для худеющих S.U.M.O. поможет вам изменить свою жизнь к лучшему и добиться отличных результатов. Начните применять ее прямо сейчас и уже совсем скоро вы сможете оглянуться назад и сказать себе: «Вот чего я добилась! Вот какой я стала!». опубликовано econet

Автор Ирина Агеева

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