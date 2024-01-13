Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Как себя вести, если мужчина критикует твою внешность

Как себя вести, если мужчина критикует твою внешность

Источник: b17.ru 13 января 2024 6372
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Абьюзивное поведение к сожалению не редкость и частенько оно проявляется именно в критикующих заявлениях.

Как себя вести, если мужчина критикует твою внешность

Достаточно распространенная ситуация, когда девушка выкладывает свои фотографии на сайте знакомств, а ей начинают писать, что она полная, попы нет, нос не тот и прочую х...ню, убивающую ее самооценку и веру в собственную привлекательность.

Критика мужчины: что делать и как себя вести

На самом деле нормальный, психологический здоровый мужчина, никогда бы просто не позволил себе подобных высказываний. Даже если что-то не соответствует его вкусам, просто бы прошёл мимо. Вы же на улице не подходите к незнакомцам и не начинаете им рассказывать, что в них не так, та же ситуация и здесь. Это изначально агрессивное, унижающие поведение, вызванное собственными травмами и жизненной неудовлетворенностью.

И даже если Ваш парень произнёс подобное, то это про тоже самое. «А я думал у тебя бюст больше", "ты стройнее в одежде", "да у тебя целлюлит», подобные высказывания туда же, их посыл принизить человека, поставить в неудобное положение, заставить сомневаться в собственной привлекательности. Произносящий такие высказывания,  даже сознательно может не понимать, что делает больно и неприятно, возможно его самого частенько унижали.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как себя вести, если мужчина критикует твою внешность

Здесь важно сказать, что Вам неприятно и попросить больше так не высказываться. Если он продолжит, делать выводы. Зачем Вам отношения в которых Вас разрушают, обесценивают, забирают веру в вашу привлекательность? А если это незнакомый человек, то сразу в бан и точка. Пропускайте это мимо себя, ведь эти слова про него и его проблемы.

Я предлагаю не впускать в свой дом людей в грязной обуви. Просто запомните, это не про Вас. А вы прекрасны, удивительны и находиться рядом стоит только с теми мужчинами, которые это видят и признают.опубликовано econet

Автор Мария Зелина

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Мария Зелина психология абьюз отношения мужчина женщина

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется. Франсуа де Ларошфуко
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.