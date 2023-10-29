Как слово может повлиять на судьбу

✅Все вы слышали о том, что цели надо ставить правильно. Это касается и тех слов, которыми вы формулируете их. Избегайте разрушительных! "Добьюсь, заставлю, дожму, изведу, выбью, выпрошу...." Быть может, вы и сумеете всё это сделать...

Расскажу о своём давнем наблюдении. Я очень трепетно отношусь к языку, и поэтому для меня большое значение имеет смысловая нагрузка любого слова. Все мои авторские программы основаны на лингвистической платформе, и их действенность подтверждена практикой.

Как бы не заманчива была цель, её нельзя ДОБИВАТЬСЯ!

Могу привести сотни примеров, которые подтвердят истину о том, что слово - не воробей... И о том, что каждое слово может повлиять на любую судьбу...

Очень часто, слушая горькие исповеди о разрушенных отношениях, сломанной карьере, утраченных радостях, я отмечала слово, что лейтмотивом прослеживалось в речах людей, которых всё это постигло....

Что это за слово? - это слово ДОБЬЮСЬ!

"Я так долго добивалась этого мужчину...", "Я сказал себе, что добьюсь всего к тридцати годам!", "Я добилась назначения на эту должность!", "Я добился, чтобы ко мне прислушивались!", "Я добилась, чтобы он бросил её ради меня!", "Я добился этой машины!"...

Этими фразами начинались мрачные рассказы о неудачах и провалах, которые последовали после того, как люди добились того, чего хотели...

А теперь вслушайтесь в это слово! Расшифруйте его значение! Осознайте степень его разрушительного действия! Вслушались? Расшифровали? Осознали? Подводим итоги: как бы не заманчива была цель, её нельзя ДОБИВАТЬСЯ! К ней нужно прийти! Короткой или длинной дорогой, но прийти! - целыми, невредимыми, способными полноценно жить дальше...

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Каким же становится человек после того, как он добивался? Не важно чего! Правильно - он разбит, он больше не имеет сил для продолжения. Потому что во-первых, добился - это прошедшее время, а значит, завершение. А во-вторых, это программа, которая направлена не на созидание, а на разрушение. То есть, всё то, чего мы ДОБИЛИСЬ, теперь будет последовательно ДОБИВАТЬ нас.

Именно отсюда фразы, которые в начале звучали так радостно, в конце обретали иное значение: "Я так долго добивалась этого мужчину, а он разрушил мою жизнь своим алкоголизмом и жестокостью", "Я сказал себе, что всего добьюсь к тридцати, так и случилось, но после этого я больше ничего не смог сделать, и потерял всё!", "Я добилась назначения на эту должность, но справиться с ней не смогла", "Я добилась, чтобы он бросил её ради меня, но теперь он бросает меня ради ещё кого-то!", "Я добился этой машины, но её угнали и разбили!".....

Наверное, все вы слышали о том, что цели надо ставить правильно. Это касается и тех слов, которыми вы формулируете их. Избегайте разрушительных! - "Добьюсь, заставлю, дожму, изведу, выбью, выпрошу...." - быть может, вы и сумеете всё это сделать... Но вот сумеете ли насладиться результатами?..опубликовано econet

Автор Лилия Град

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