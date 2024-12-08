Как снять стресс у ребенка

Детям жить в современном мире также сложно, как и взрослым: учебы, обязанностей и искушений у них не меньше, а иногда и гораздо больше. А если родители не проявляют к ним особой любви и заботы, то может возникнуть напряжение и настоящий стресс. Как помочь РЕБЕНКУ СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ?

Снимаем детский стресс

1. Плач и состояние гнева помогут снять напряжение и сбросить излишек негативной энергии. Необходимо только следить, чтобы от бурных эмоций не пострадали окружающие.

2. Отвлечь ребенка мамиными объятиями. Они должны быть крепкими, теплыми и мягкими. Ребенку должно стать уютно, мягко и надежно, как завернутому в большое одеяло. Он быстро почувствует спокойствие и безмятежность.

3. Отрегулируйте дыхание. Дышите глубоко, плавно и регулярно, постарайтесь выровнять вдохи и выдохи. В стрессовых ситуациях дыхание обычно сбивается, становится неровным и поверхностным. Поэтому глубокое равномерное дыхание поможет успокоиться маме, а ребенок подстроится под нее и тоже станет спокойнее.

4. В помощь дыханию можете немного покачивать ребенка, тихонько «мурлыкать» песенки без слов. Это должно происходить в медленном темпе, плавно, служить «фоном». Они не должны обращать на себя внимание или отвлекать.

5. Как только дыхание ребенка успокоится, он перестанет всхлипывать. Тогда вы можете расспросить его о том, что случилось, и почему он так расстроился.

6. Вы можете рассказать ему самому, что с ним произошло, например, что он подбегал к качелям, поскользнулся на траве, упал и ударил руку или ногу. Когда рассказ подойдет к финалу, скорее всего, его дыхание участится, и он может опять заплакать. Как только вашу историю он сможет прослушать без учащения дыхания, то это значит, что стресс снят.

7. Ребенок и сам может рассказать, что с ним произошло, повторять рассказ, пока не будет говорить спокойно.

8. Когда малыш полностью примирится с происшедшим, и абсолютно успокоился, вы можете разобрать все ошибки. Но это ни в коем случае не следует делать, пока он плачет или кричит – он будет не в состоянии вас понять. А когда ребенок уже полностью спокоен, можно задавать вопросы: например, «Как ты считаешь, почему это случилось?», и тогда он сам расскажет о своих ошибках и как нужно их исправлять.опубликовано econet

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