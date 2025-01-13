Как судьба нам посылает знаки

Высшие силы посылают нам спасительные знаки и добрых помощников. Которые могут показаться недобрыми. Вызвать раздражение. А на самом деле - это помощь свыше. Но эмоции мешают это понять.

Один человек замыслил недоброе. Он страшно рассердился на бывшего партнера по бизнесу, который стал конкурентом. Ушел и открыл свою фирму. И что-то они не поделили, возник конфликт и скандал, этот мужчина вспыхнул гневом! И решил конкуренту отомстить хорошенько, так, чтобы тот надолго запомнил его месть.

Как нас останавливают добрые помощники

Не буду рассказывать, что именно замыслил бизнесмен, но, поверьте, это была жестокая месть. После которой от бизнеса конкурента камня на камне не осталось бы...

С утра были дела. Этот человек ехал, погруженный в обдумывание коварного плана, а его остановил "гаишник". Придрался к какой-то ерунде, отнял время, мурыжил вопросами, потом выписал небольшой штраф. Мужчина поехал дальше, еще больше разозлившись. Вот, еще и эта неприятность!

Днем его снова остановили, хотя он ничего не нарушал. Какой-то рейд был. И снова отняли время, даже заставили дуть в трубочку, проверяли, не пьян ли он. Нет, он был трезв. Он уже додумал план мести и даже позвонил в пару мест, где ему должны были "помочь" нанести удар.

Потом его снова остановили, да что же это такое! И снова безосновательно вроде бы, просто проверили документы. Сотрудник вежливо распрощался, убедившись, что страховка есть. И сказал: "не спешите. Будьте осторожнее!". Бизнесмен вспомнил, что эту же фразу ему уже говорили сегодня, когда останавливали в прошлые разы. Но только сейчас до него дошло, что фраза имеет особый смысл для него. Что это неспроста происходит: трижды за день его останавливают полицейские и произносят одни и те же слова: "не спешите. Будьте осторожнее!".

Дома этот человек еще раз все обдумал и позвонил тем, кого просил о "помощи". И отменил просьбу. Гнев прошел, он приобрел способность мыслить трезво и дальновидно. Понял возможные последствия той "войны", которую хотел развязать. По-новому оценил ситуацию и не стал ничего делать.

Когда нас останавливают, задерживают или говорят одни и те же слова, вроде бы по другому поводу, в этом есть смысл. И сначала мы можем не придать значения или даже раздражиться, - только потом поймем, что все это значит. Для чего это с нами происходило и что нам хотели сказать Высшие силы. вспыльчивые, импульсивные, эмоциональные люди спасаются от самих себя при помощи таких встреч с добрыми помощниками. Которые сначала могут разозлить и показаться недобрыми, противными. Мы все поймем потом...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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