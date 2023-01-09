Как уберечь подростка от ранних отношений

Ребёнок неспособен озвучить свои потребности. Он просит денег, но на самом деле ему хочется иметь возможность принимать решения. Он представляет, каким крутым он вырастет завтра, но сегодня остро нуждается в принятии. Он находит себе сексуального партнёра, но ему просто хочется лежать с кем-то в обнимку, а других возможностей получить эту близость у него просто нет.

Раньше я думала, что мои тяжёлые отношения с отцом в подростковый период имеют какую-то уникальность, что я давала ему повод для страха и злости, но теперь, когда четырнадцатилетняя дочь растёт у меня, я поняла, что реакция папы была довольно типичной. Он не был готов к тому, что взросление девочки будет выглядеть так непривлекательно. Он не скрывал осуждения и неприязни, чем только усугублял ситуацию. Конечно, за всем этим стоял его страх.

Про воспитание подростка

Сегодня я наблюдаю, как родители подростков совершают те же самые ошибки. Даже если их дети, в общем-то, «ведут себя прилично». Корни этих тревог самые разные. Некоторых пугает то, что подросток совершенно не похож на них в юности и в отношениях с родителями позволяет себе то, что они не смели. Кто-то, наоборот, узнаёт себя и старается, чтобы чадо не повторяло ошибок его молодости.

А кто-то вспоминает своих развязных одноклассниц и ужасается, что его ребёнок столкнётся с подобными нравами.

Злость при виде помады

Сегодня я нахожусь как раз в том возрасте, в каком папа багровел от злости при виде помады на моих губах. Я помню, как он нашёл пачку сигарет в моей джинсовой куртке и положил её передо мной на стол, не сказав ни слова. Наверное, если бы у него были силы на разговор без агрессии и осуждения, то он бы заговорил. Я благодарна ему за то молчание. Хотя и оно свидетельствовало о пропасти, которая лежала между нами.

Я прекрасно помню то, что чувствовала в свои 14 лет. И только сейчас осознаю, какие потребности были у меня тогда, что скрывалось за моим «плохим поведением». Есть поговорка: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». И хотя до старости мне ещё далеко, но сейчас я — знаю. Я не могу ничего изменить в прошлом, но моё знание помогает доверять настоящему. Если бы в подростковом возрасте меня спросили, чего я хочу, я рассказала бы, что мечтаю о звёздной карьере писателя, сниматься в кино и познакомиться с Майклом Джексоном. Поведала бы о желании иметь большой дом и машину и, конечно, побольше красивой одежды. Но сегодня понимаю, что больше всего на свете я нуждалась в безопасности, близости и в том, чтобы меня воспринимали всерьез. Плюс немного личных денег.

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Ребёнок неспособен озвучить свои потребности. Он просит денег, но на самом деле ему хочется иметь возможность принимать решения. Он представляет, каким крутым он вырастет завтра, но сегодня остро нуждается в принятии. Он находит себе сексуального партнёра, но ему просто хочется лежать с кем-то в обнимку, а других возможностей получить эту близость у него просто нет.

Я прекрасно вижу, почему подростки пускаются во все тяжкие, понимаю, что они чувствуют. И знаю, что иногда кажется, будто всё дело в их поведении и всё будет очень хорошо, если они перестанут создавать проблемы и изменятся. Но именно в этот непростой период поведение должны менять родители, а не подростки.

Задача родителя понять потребности ребёнка. Это может быть откровенный разговор по душам. Это может быть посещение психолога (не подростка вести к психологу, а прежде всего сходить самому). Это могут быть книги по данной теме.

Ребёнок не способен справиться со страхами. Но родитель должен найти в себе силы и преодолеть свой страх. Папы девочек пугаются, что дракон под названием «основной инстинкт» похитит их принцессу. И бросая свои силы на борьбу с ним, упускают главное — отношения с ребёнком.

Возможно, я скажу удивительную вещь, но я не встречала ни одной девочки, которая бы хотела секса с парнем в 14-15 лет. Все девочки знают, что при первом половом акте появляется кровь и будет больно. Леденящий страх и брезгливость – вот что приходится преодолевать девочке, если она решается на секс в юном возрасте. Я помню, как всё моё тело колотило от озноба при первом поцелуе. Вот что происходит, когда девочка ломает в себе все защиты и пытается получить то, к чему совершенно не готова. Она испытывает вовсе не сексуальный голод. Ей нужна близость с человеком, который не будет читать нотаций, общаться свысока и контролировать. Она хочет, чтобы кто-то погладил её по голове, крепко обнял и сказал, какая она уникальная. И что её любят.

Звучит ужасно, не правда ли? Я могу об этом судить просто потому, что росла в окружении, где девственность в 16 лет была редкостью. Поэтому отбросим версию, что бушующие гормоны берут верх над подростком и он пускается во все тяжкие. Так тоже бывает, но это единичные случаи. Пылкие чувства между Ромео и Джульеттой случаются, но чаще всего к сексуальной близости девочек толкает совсем не физическое притяжение. Так что же?

Я считаю, что есть два сильных желания, которые толкают подростка к раннему сексу:

желание сбежать из дома

желание близости

Желание близости: как его реализовать

То, что ребёнок не получает дома, он будет искать вовне и, возможно, встретит мужчину, который предложит это. Потребность в близости настолько сильна, что девочка готова поступиться многим — девственностью, спокойствием, отношениями с родителями. Возможно, секс с этим мужчиной не принесёт ни капли удовольствия. Возможно, мужчина проявит насилие, будет изменять и приобщать к алкоголю и наркотикам. Но она будет терпеть всё в обмен на близкие отношения. На то, чтобы быть нужной. Быть избранной. Хотя бы так.

Отдаляясь от ребёнка, мы заплатим за это высокую цену. Конечно, не обязательно всё будет так мрачно, как я описала. Но вероятность того, что девочка, у которой не удовлетворяется потребность в близости, сможет выстроить здоровые отношения с мужчиной, – ничтожно мала.

Как же дать близость подростку? Если с малышами всё понятно, то с подросшим ребёнком, который сам не бежит обниматься и не требует читать ему на ночь книгу, совершенно неясно. На самом деле разница только в том, что подросток редко сам инициирует близость и не терпит неуважительного отношения к себе. В остальном – всё одинаково. Иногда нам кажется, что поваляться вместе в обнимку с подростком — странно. Читать книгу, когда он уже сам умеет, зачем? Но всё это необходимо.

Есть замечательная книга «Как роман» Даниэля Пеннака, в которой объясняется, зачем читать детям вслух после того, как они научились это делать сами. Также не повредит ознакомиться с трудом Гордона Ньюфелда «Не упускайте своих детей». Многие вопросы отпадут сами собой. И читать нужно, и обнимать много раз в день. Однажды я услышала от психолога, мамы подростка, прекрасный совет: не размыкать объятий первой. Всегда ждать, когда это сделает сам подросток.

Поддерживать общение с подростком, который проводит немного времени дома, может быть сложно. Но то время, что он рядом, — посвящайте ему. Слушайте, не отвлекайтесь. Вникайте в то, что он говорит. Присутствуйте в моменте. Почитайте ему вслух любимую книгу или статью, поделитесь тем, что вас волнует. Отправьте смс о том, как любите, что скучаете. Но не путайте заботу с контролем. Вы можете сколько угодно говорить ребёнку, что, читая его дневники и переписку, устраивая допрос, вы таким образом беспокоитесь о нём и любите его.

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Любовь через контроль невозможно почувствовать. Пусть любовь будет любовью. Готовьте то, что он любит, проводите время вместе. Приходя домой, идите к нему и обнимайте, а когда уходит он – проводите до двери и скажите, что любуетесь им. И вновь обнимите. Спросите: как он себя чувствует в этой жизни? И просто выслушайте. И радуйтесь тому, что он делится с вами мыслями и чувствами. Расскажите о себе, если он готов слушать. Искренность чувств – вот главный ключ к близким отношениям. Если вам действительно больно и страшно от того, как ведёт себя ребёнок, поделитесь и этими чувствами. Попробуйте сделать это без обвинений. Возможно, именно подростки более всего учат нас близким отношениям.

Я уверена, что влияние родителя на ребёнка в этом возрасте ещё очень велико. Если родители много общаются, есть совместный досуг, искренняя заинтересованность, то ребёнок никогда не променяет всё это на сомнительный секс.

И остерегайтесь постоянных замечаний, добрых, но непрошеных советов, оценочных суждений. Затыкайте рот своему внутреннему критику, который рвётся оценить неидеальный результат того, что делает ребёнок. Неидеально выглядит, неидеально учится, неидеально пишет. Однажды я решила, что моя главная задача – сохранить отношения с дочерью. И напоминала себе об этом в те моменты, когда хотелось «причинить» ей добро, покритиковать, а то и устроить взбучку. Замечания и оценки ей выдадут учителя, тренеры, наставники.

Желание сбежать из дома: к кому или от кого?

Под «сбежать» я не имею в виду желание покататься на велосипеде, вырвавшись из дома. Я имею в виду моменты, когда дочка стала есть, пить, жить в каком-то другом доме. Вначале это может быть дом лучшей подружки, где она чувствует себя хорошо и спокойно. Или она гуляет до темноты, лишь бы не возвращаться домой. Вернувшись, закрывается в комнате, а за ужином не отрывается от телефона.

В желании ночевать у подруги нет ничего ужасного, пугаться тут нечего. Я бы насторожилась, если бы ребёнок именно «прописался» у кого-то. Вначале потребность в безопасности удовлетворяется друзьями, а в результате взросления такими «друзьями» могут стать сексуальные партнеры. Лишь бы не дома. Так что происходит в том доме, если из него хочется бежать?

Атмосфера в семье может быть действительно невыносимой. Семья существует как закрытая система, в ней есть тайна (например, алкоголизм одного из родителей), а значит, стыд и страх. В доме постоянные конфликты и неприязнь. Ребёнок не может или не имеет права позвать кого-то в гости. Его границы постоянно нарушаются: на дверях туалета и ванны нет замков, в комнату подростка могут вломиться без стука, записи ребёнка без спроса читаются, попытки установить границы игнорируются. «Вообще-то ты тут не хозяйка. Начнёшь зарабатывать, тогда и командуй», — может услышать ребёнок. В семье считается, что подросток должен подчиняться без промедления. Его инициатива (приготовленное блюда, перекрашенные волосы, плакат на стене) критикуется или высмеивается. Вот из такого дома девочка сбежит при первой же возможности. Иногда это происходит очень рано, иногда поздно, но результат всегда один – поломанная судьба и долгие годы попыток разобраться, что же в жизни пошло не так. Хорошо, если разберётся.

Поэтому если ваша семья далека от того образа, что я нарисовала выше, – успокойтесь и доверяйте ребёнку! Не нужно наводить панику и удерживать дочь от любой ночёвки у подруги. Конечно, если это противоречит образу жизни всей вашей семье, если ночёвки в чужих домах не приветствуются традиционно, то и объяснить это будет несложно. Но если раньше вы спокойно отпускали дочь к однокласснице, а теперь, только потому что она стала более женственно выглядеть, вдруг стали за неё переживать, — рискуете нарваться на бунт.

Когда в вашей семье прекрасные отношения, а дочь стала активно пользоваться косметикой и преобразила свою комнату так, что вам не хочется туда заходить, сдержите эмоции. Ничего страшного не происходит. Возможно, вы не пользовались косметикой до замужества и у вас два красных диплома, но дочь не обязана быть такой же. Примите её — разглядите в ней живого, яркого, смелого и ищущего юного человека. Помните, что яркий макияж – это не то, что становится решающим в ранней половой жизни. У меня есть подруга, которая в свои семнадцать танцевала на барной стойке клуба с подружкой, срывая аплодисменты, но не подпускала к себе близко мужчин. Ей это было не нужно. В её семье были (и есть) прекрасные отношения.

Если же в вашей семье есть серьезные проблемы и подросток из неё сбегает, стоит обратиться за помощью.

Непредсказуемое поведение родителей

И самая неприятная тема, которую я бы хотела затронуть, – опыт насилия, который ребёнок замалчивает. Насилие может исходить не только от мужчины, это может быть любой человек – одноклассник, директор школы, тренер по шахматам, воспитатель в детском саду. В зону особого риска, конечно, попадают взрослеющие девочки. Все мы знаем, что девочки предпочитают умалчивать о подобном. Токсичный страх ещё долгие годы будет не давать ей спокойно жить, но родители могут никогда не узнать о случившемся.

Давать советов о том, как избежать насилия, я не могу. Но хочу поделиться своими размышлениями о том, почему дети молчат. Все мы хотели бы, чтобы ребёнок первым делом прибежал к родителям за помощью и утешением. Даже если это агрессия со стороны воспитателя детского сада, грубость няни или повышенное внимание тренера по баскетболу. Почему они не хотят, чтобы мы их защитили? Я пришла к выводу, что всему виною непредсказуемое поведение родителей. Чем больше ребёнок испытывает его на себе (особенно несоразмерный поступку гнев матери), тем сильнее развивается такой же нерациональный страх у ребёнка. В голове у него крепко записалось: никогда не знаешь, что ожидать от родителей. И когда происходит насилие, срабатывает защита.

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Не хочется, чтобы после того, как в саду на тебя орали, добавили ещё и дома. Ход мыслей примерно таков: «Если в прошлый раз я рассказал ей о том, как Петька обзывался, а она начала кричать, что сам виноват, я не могу быть уверенным, что этого не произойдёт снова». Или: «Я уронил мороженое, а мама вместо сочувствия ударила по рукам и заявила, что они растут из одного места». Ещё вариант: «Я забрался в фонтан и думал, что это весело, а родители орали в машине, обвиняя друг друга и меня самого в том, что вся одежда мокрая».

Подумайте об этом, когда вам хочется сорваться на ребёнка, даже если этот повод с вашей точки зрения «веский». В этот момент и создаётся пропасть между родителями и детьми, которая приводит к самым ужасным последствиям.

И самая популярная тема, которая возникает, если речь идёт о подростковом сексе, – просвещение. Как правильно и когда рассказывать о половом развитии, предохранении и заболеваниях, передающихся половым путём? По этой теме у меня нет ни одной книги, которую я могла бы посоветовать, хотя в моём детстве они были. Последнее, что убережёт ребёнка от ранней половой жизни и незащищённого секса, – это книги. Поэтому я их своей дочери не покупаю. Однажды я спросила, хотела бы она, чтобы я ей выбрала книгу о сексуальности, она ответила, что нет. И я ей доверяю.опубликовано econet

Автор Леся Мельник

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