Как установить здоровые границы

Каждый человек должен уметь правильно выстраивать личные границы. Задумайтесь, в какой степени вы позволяете другим людям вторгаться в ваше частное пространство? Как далеко они могут зайти в своих просьбах, претензиях и ожиданиях? Ваши границы оберегают вас от чужой бесцеремонности, наглости и невоспитанности.
Умение устанавливать личные границы – это ценное качество, которое определяет вашу линию поведения. Насколько вы позволяете окружающим вторгаться в ваше персональное пространство? Как далеко они могут зайти в своих просьбах, претензиях и ожиданиях? Если вы хотите сберечь свое время, энергию и оградить собственную психику, необходимо научиться четко определять границы. Тем самым вы научите окружающих, как относиться к вашей персоне.
Как установить личные границы
Что из себя представляет граница?
Ваша граница незрима. Но вы как бы проводите вокруг себя эту линию, тем самым определяя, что считаете приемлемым, а что неприемлемым. Границы эти достаточно гибкие и динамичные. К примеру, если вы молоды и свободны, то определение границ не представляет трудностей. По мере возмужания и накопления жизненного опыта вы более ясно понимаете, что из себя представляют энергетические вампиры и нарциссы.
Кто-то прямо-таки любит всевозможные границы, так как их мышление ограничено сводом законов и правил. Другие принимают любые ограничения, как попрание личных интересов. Элементом здоровой психики выступает принятие адекватного решения о создании соответствующей нагрузки в жизни. Из-за не в меру жестких или вольных границ может даже развиться психологическое расстройство.
Типы границ:
- Физические границы. Имеется ввиду личное пространство, приватность, тело. У каждого человека допустимое расстояние между ним и другими разное. Кто-то приемлет привязанность, другой предпочитает сдержанность. Одни привыкли приветствовать знакомых рукопожатием, другие ограничиваются лишь словами.
- Ментальные границы. Речь идет о мыслях, жизненных ценностях, мировоззрении. Кто-то достаточно гибок в отношениях, другой не считается с чужим мнением. Проявлением слабых ментальных границ могут быть эмоциональные реакции, в частности, оборонительная, агрессивная, бескомпромиссная.
- Финансовые границы. Суть их заключается в тратах, экономии, привычках и отношении к комфорту.
- Моральные границы. Это осознание того, какое поведение отвечает вашим жизненным ценностям. Сюда можно причислить принципы, устои, воспитание.
Если человек воспитывался в семье, где царили суровые или, наоборот, снисходительные установки к дисциплинарным нормам, то, вероятно, определение границ окажется затруднительным. Чтобы изменить ограничивающие настойки, прежде всего, имеет смысл разобраться в природе шаблона границ и типичных признаках нездорового поведения.
Когда установка границ представляет проблему:
- В детские годы человеку не прививали навыки установки ограничений. Когда потребности и желания маленького человека игнорируются родителями, то у него возникает осознание, что его чувства для них не имеют значения.
- Человек привык угождать или вжился в образ «хорошей девочки» или «хорошего мальчика». Он не желает никого обидеть или продемонстрировать собственное бессилие перед какой-либо практической задачей, поэтому взваливает на себя чересчур много обязанностей.
- Человек превратился в бесконечного опекуна. Его роль ограничивается заботой о нуждах окружающих, но собственные потребности отошли на второй план. Решение собственных проблем оценивалось другими как проявление эгоизма.
Техника определения границ:
- Необходимо устанавливать конкретные границы. Должно быть понимание, на что вы тратите силы, что действительно имеет значение для вас.
- Можно попрактиковаться перед зеркалом, чтобы научиться изъясняться твердо и уверенно. Не стоит кричать, хмуриться, демонстрировать напряжение. Думать надо спокойно.
- Прямолинейность вам поможет. Если вы полагали, что прямо высказанная просьба, пожелание или требование демонстрируют черствость или резкость, то это не так. Несмотря на нормы морали, этикета, прямолинейные вопросы более результативны и никому не приносят вреда.
- Необходимо избавиться от страха и чувства вины и культивировать внутреннюю безопасность и уверенность в себе.
- Довериться интуиции. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Когда определенные персоны вносят негатив в вашу жизнь, то, скорее всего, они вас не уважают, завидуют и не считаются с вашей личностью.
- Дружеские отношения имеют взаимосвязь. Раскрывать свои границы для чрезмерного числа людей неразумно. Акцентируйте внимание на том, что вы можете дать, и что вам желательно получить, осуществляя данное партнерство.
- Опасность пассивно-агрессивных отношений. Такая модель может иметь место и в семье, и на рабочем месте. Если вами помыкают, пользуются, не уважают, необходимо набраться храбрости и разорвать этот порочный круг.
- Быть образцом для подражания собственных детей. Необходимо иметь и демонстрировать в окружающий мир чувства самоуважения, независимости и свободы воли. Забота о себе – это нормально. С этого начинается забота о своих близких.
- Не переоценивать собственные силы. Главными принципами общения должны быть ясность, уверенность и лаконичность в диалоге. Слишком много слов, отступления от главной темы свидетельствуют о том, что вы не понимаете до конца, о чем ведете речь.
- Важность мелочей. Если имеются трудности в определении новых границ, то не следует торопиться.
- Важность условий для ключевых решений. Не следует принимать решения, находясь под влиянием стресса, утомления, голода и эмоционального напряжения.
- Определение здоровых границ важно для здоровых отношений.
Перечень позиций для укрепления собственных границ:
- Драму целесообразно оставить в театре.
- Беспокойство может быть положительным.
- Никто не умирает от переживаемых чувств.
- Нерешительность без проблем трансформируется в уверенность (стоит только постараться).
- Нарцисс не имеет возможности вторгнуться в ваше личное пространство, пока вы сами не распахнете перед ним двери.
- Реальность формируется через ваши мысли, эмоции и поведение.
- Как узнать больше о человеке? Достаточно лишь понаблюдать за его повадками в обычной жизни.
- Хорошее отношение к себе – это отнюдь не сидение на диване.
Работа по воспитанию эмоционально здоровых детей важнее карьеры родителей и их высоких доходов.опубликовано econet
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