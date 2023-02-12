Как ВАЖНО вовремя спросить

В какой-то момент мы рискуем потерять близкого человека по одной простой причине.

Не секрет, что в отношениях мы часто живем не с партнером, а со своей проекцией. Вместо того, чтобы спросить о его чувствах напрямую, мы предсказываем его реакцию, додумываем за него фразы и, что особенно обидно, проживаем его эмоции. В результате, мы ведем некую незримую беседу с самим собой, не видя рядом с собой живого человека, не замечая его истинных чувств и подменяя его ценности своими.

Отношения: почему нам бывает так трудно "просто спросить"

Причина 1. Бедные наши кругом-во-всем-виноватые родители, но без них в этом вопросе не обойтись.

Причина 2. Неумение сформулировать свою собственную мысль.

Причина 3. Мы зеркалим – то есть переносим свои чувства на другого.

Причина 4. Мы не умеем своевременно выражать свои эмоции.

Причина 5. Отсутствие доверия в отношениях.

Неудивительно, что в какой-то момент мы рискуем потерять близкого человека по одной простой причине –неспособности вовремя спросить «Что не так?» Так почему же нам часто так трудно «просто спросить»?

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Причина 1. Бедные наши кругом-во-всем-виноватые родители, но без них в этом вопросе не обойтись.

Один из вариантов сценария – это детские комплексы и обиды. Обесценивание наших вопросов как глупых и незначительных, злые окрики «закрой рот», закатывание глаз в ответ на просьбу что-то пояснить из серии «как ты можешь не знать - это же витает в воздухе». И вот уже взрослые дяди и тети боятся лишний раз открыть рот, чтобы не ударить лицом в грязь: чтобы партнер не подумал о нас плохо, чтобы не показаться глупым, навязчивым и никчемным существом, которое «выносит мозг».

Ах, как я ненавижу эту фразу. Сколько женщин боится лишний раз сказать слово, чтобы не услышать в ответ «не истери, отстань, не выноси мне мозг». Люди, у которых есть этот самый мозг, никогда такого не скажут. Люди с мозгом понимают, что от способности слышать друг друга зависит успех отношений. А если ваши мысли и чувства партнеру не интересны, я не знаю, зачем вам такой партнер.

Причина 2. Неумение сформулировать свою собственную мысль.

Иными словами, нам трудно спросить напрямую, потому что мы не знаем, что именно хотим спросить. Мы чувствуем, что что-то не так, но не можем поймать проблему за хвост. Очень важно научиться идентифицировать свои собственные чувства. Спросите себя, что именно вас беспокоит, где болит и что является тому причиной.

К сожалению, часто мы не понимаем самих себя и, уж тем более, не умеем донести свои чувства до партнера. Поэтому, нам проще «придумать» себе проблему, не осознавая, что мы ведем борьбу с ветряными мельницами в то время, как настоящий противник уже вовсю орудует у нас в тылу.

Причина 3. Мы зеркалим – то есть переносим свои чувства на другого.

Вместо того, чтобы озвучить свои собственные страхи и поднять животрепещущие вопросы в отношениях, мы приписываем эти чувства своему партнеру. Нам страшно стать источником негативных эмоций, мы боимся потенциальной реакции партнера и возможного разрыва. Вместо этого мы подсознательно выбираем тактику, где «лучшая защита – нападение».

Сколько бы мы ни подавляли свои эмоции, они все равно найдут выход – правда в весьма извращенном виде. В результате, мы обвиняем партнера в том, что чувствуем сами. Неудивительно, что для него это может оказаться неприятным сюрпризом. Ведь довольно трудно оправдываться за то, чего не делал и о чем даже не помышлял.

Причина 4. Мы не умеем своевременно выражать свои эмоции.

Мы слишком долго «держим все в себе». Вместо того, чтобы озвучить сомнения и беспокойства на ранней стадии, мы вынашиваем проблему до тех пор, пока она не перестает помещаться в нашей голове. И тогда мы внезапно «вываливаем» ее на ничего не подозревающего партнера.

Со стороны это выглядит дико. Жил себе человек спокойно, ни на что не жаловался и вдруг ни с того ни с сего устроил скандал на ровном месте. Это вы знаете, что причины были и есть, и тянется все уже давно, и вы просто терпели до последнего. Но ваш партнер, увы, не читает мысли.

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Так что ответственность за ваши чувства и их выражение лежит целиком и полностью на вас. Для того, чтобы получить адекватную реакцию на беспокоящий вас вопрос, не стоит копить в себе негатив. Чем скорей вы озвучите свои эмоции, тем больше шансов решить вопрос на ранней стадии, задушив потенциальную проблему в зародыше.

Причина 5. Отсутствие доверия в отношениях.

Мы не можем положиться на своего партнера. Мы понимаем, что в наших отношениях не все ладно, но прячем голову в песок, чтобы лишний раз не бередить рану. Спросить напрямую, в этом случае, равноценно выстрелить себе в ногу. На самом деле мы прекрасно знаем ответ и не хотим его слышать. Мы оттягиваем неизбежное, надеясь, что все уладится и образуется само собой.

Увы, не уладится. Как говорил мой дедушка, крыша сама себя не починит. Огонь в ваших отношениях, оставленный без присмотра, сам по себе может лишь погаснуть. Чтобы он горел ярко и ровно, его нужно поддерживать. А это значит, что любую трещину в отношениях надо найти, показать партнеру и заделать вместе, иначе она разрастется и разрушит ваш союз.

Как все это лечится? Очень просто – честным анализом, откровенным разговором и взаимным желанием сохранить отношения. Если один из пунктов отсутствует, вряд ли вам удастся предпринять что-то конструктивное. Разумеется, можно и дальше общаться не с партнером, а с его иллюзией в вашем исполнении, но тогда нужен ли вам вообще другой человек в отношениях? Вы и сами неплохо справляетесь.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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