Как вести себя правильно во время ссоры: 10 золотых советов

Неумение правильно вести вести себя, выясняя отношения, может лишь усугбить проблему. Каких правил полезно придерживаться в процессе конфликта, чтобы не обидеть оппонента и сберечь свои нервы? Вот 10 правил, которые помогут более спокойно решать наболевшие проблемы в отношениях.

В любой, даже самой счастливой семье неизбежны ссоры. Не все могут контролировать себя в конфликте. Обычно семейный скандал сопровождается взаимными упреками, обидами и даже оскорблениями. Все это далеко не способствует укреплению отношений. Как правильно ссориться, чтобы выйти из конфликта с минимальными потерями.

Как правильно ссориться

Не откладывать в долгий ящик

Лучше не молчать, ели вам что-то не нравится в отношениях с другом, возлюбленным или супругом. Недосказанность накапливается, и вы «взорветесь» в самый неподходящий момент. Проблемы лучше решать по мере поступления. Не устраивает что-то - скажите об этом безотлагательно. Мелкие проблемы уладить легче, чем долго назревавший конфликт.

Записать претензии

Когда мы выясняем отношения, волнение часто мешает вести диалог продуманно. В результате переходим на обмен оскорблениями и упреками. Если заранее сформулировать свои претензии к оппоненту и даже записать их на бумаге, они будут выглядеть логичными и обоснованными.

Уметь слушать

Семейная ссора – это не театр одного актера. Позвольте второй стороне высказать свои аргументы. Возможно, ваша уверенность в своей правоте пошатнется.

1 диалог – 1 проблема

Не стоит валить все проблемы в одну кучу. Когда наболевших моментов накопилось порядочно, разумнее посвятить каждому из них отдельный разговор. Ваш муж недостаточно зарабатывает, плюс разбрасывает вещи по всей комнате. Лучше не мешать две несовместимые по масштабу и характеру проблемы. Выясните сначала насчет разбросанных вещей, а завтра переходите к другому вопросу.

Не обзываться!

Оскорбления и унижения оппонента не решат проблему. Вероятно, вы, после того как остынете, и сами пожалеете о сказанном.

Никаких сравнений

Сравнение с кем-то другим в конфликте чаще всего выставляет вашего оппонента в невыгодном свете. Оно может нанести человеку психологическую травму.

Ваше решение проблемы

Высказывать претензии – легко. Труднее отыскать решение проблемы. В процессе конфликта предложите оппоненту приемлемые пути решения вопроса.

Ссориться без свидетелей

Не стоит выяснять отношения в присутствии третьих лиц. Взаимоотношения – это личное. И ситуация конфликта, у которой есть ненужные свидетели, может быть унизительной и для вас, и для вашего партнера.

Извиняться

Если, выясняя отношения, вы пришли к пониманию, что были не правы, отыщите в себе мужество признать это и извиниться. Тем более, если вы сами начали ссору.

А нужна ли ссора?

Перед зарождающейся ссорой лучше взвесить аргументы «за» и «против». Возможно, вы просто пребываете во власти эмоций? А на следующий день ситуация не покажется вам такой уж проблемной.опубликовано econet

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