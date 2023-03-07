Как вести себя с хамами: Советы психолога

В наше непростое время мы, к сожалению, часто сталкиваемся с хамством - в общественном транспорте, в очередях или просто на улице. Что делать в таких случаях, как правильно реагировать?

Как отстоять свои личные границы, не уподобляясь хаму, и как этого хама нейтрализовать? Запомните самое главное - хамство и неконструктивная критика являются психологическим насилием. И совсем не всегда это бывает осознанно. Иногда человек сам не понимает, почему выдаёт такую реакцию. Возможно, ему сейчас плохо, и такое его поведение - спонтанное. У всех бывают неудачные дни, когда так и хочется выплеснуть куда-нибудь накопившийся негатив. Вспомните себя в такие моменты!

Как правильно реагировать, если вам хамят?

Как же реагировать, если вам хамят? Для начала решите - вы сами хам или нет? Если хам, то тоже будете в ответ хамить, ругаться плохими словами и всячески угрожать оппоненту.

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Если же вы - вежливый и воспитанный человек, то попытка ответить хамством на хамство у вас, скорее всего, потерпит неудачу. Потому, что агрессор в этой игре чувствует себя, как рыба в воде, и быстро заткнёт вас за пояс. Ведь хамы обычно провоцируют конфликт, чтобы вывести вас из себя и, подзарядившись вашей энергией, выйти из схватки победителем над более благородным соперником.

Поэтому не стоит пытаться в ответ грубить, если вы сами не являетесь агрессором - останетесь в проигрыше. И настроение себе испортите, и энергетически почувствуете себя опустошенными. Это не ваш путь.

И что же делать, молча терпеть унижение? Конечно же нет! Сделайте ход конём - ответьте агрессору так, как он не ожидает. Сделайте ему комплимент. Да-да, именно так вы выбьете у хамящего почву из-под ног! Тем самым вы устроите ему разрыв шаблона.

Ведь что ждёт в ответ на своё хамство этот, по сути, несчастный человек? Счастливые люди не хамят и не ругаются в очередях - помните? Хам ждёт ответную злобу, кричит и провоцирует вас. А вы берёте себя в руки и реагируете иначе.

На вас наорал в очереди у кассы супермаркета мужчина? Мило улыбнитесь ему и скажите: «Вы, наверное, оперный певец? У вас такой сильный голос!». К вам придирается бабулька в общественном транспорте? Реагируйте так: «У вас душа добрая, внуки наверняка обожают!».

Затем программируйте человека, переводя общение в другое русло: «Вы так в себе уверены, а значит, вы точно искренний и добрый человек». И не забывайте закрепить ситуацию комплиментом: «Вы, как сильный мужчина, всегда сможете красиво донести свои мысли до других» или «Вы такая мудрая женщина, всегда умеете дать правильный совет».

Поверьте, как минимум, хам стушуется перед такой вашей реакцией. И если он не хронический агрессор, то найдёт в себе силы даже извиниться. Умейте вовремя сдержать себя и быть выше всего этого. Тогда вам точно никто и никогда не сможет испортить настроение.

Вы не хамите другим? Тогда ставьте лайк, посмотрим, сколько у нас воспитанных людей. Поделитесь статьей с друзьями, она может оказаться для них полезной. И пишите в комментариях, сталкивались с хамством в свой адрес? Как себя вели в таких случаях?опубликовано econet

Автор: Павел Раков

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